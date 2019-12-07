Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Сочи, где встретится с российским лидером Владимиром Путиным.

Самолет Лукашенко совершил посадку в аэропорту города Сочи в субботу, сообщает агентство БелТа.

Отмечается, что встреча белорусского лидера с президентом Путиным запланирована на вторую половину дня. Стороны рассмотрят «актуальные вопросы, стоящие на повестке дня двустороннего сотрудничества».

Ранее Лукашенко заявил, что на Владимира Путина оказывается жесточайшее антибелорусское давление.

Также сообщалось, что по данным белорусского премьера Сергея Румаса, у Москвы и Минска осталось 16 несогласованных вопросов по всем интеграционным дорожным картам.

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