Белоруссия подсчитала несогласованные вопросы по интеграции с Россией

У Москвы и Минска осталось 16 несогласованных вопросов по всем интеграционным дорожным картам, заявил белорусский премьер Сергей Румас. Он также сообщил, что Белоруссия хочет цену на газ на уровне Смоленской области плюс транспортировка газа.

«Я вам так скажу, сейчас, готовясь к встрече [с премьер-министром Дмитрием Медведевым], я посчитал – у нас на сегодняшний день осталось по всем дорожным картам 16 несогласованных вопросов», – приводит его слова ТАСС.

По вопросу о стоимости газа он сказал: «Позиция наша – это цена ближайшего от нас региона – Смоленская область – плюс расходы на транспортировку».

Напомним, лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут до 8 декабря утвердить программу дальнейшей интеграции двух стран. При этом Лукашенко подчеркивал, что Белоруссия никогда не собиралась и не собирается входить в состав другого государства, «даже братской России».

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