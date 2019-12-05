Лукашенко заявил, что Белоруссия не намерена входить в состав другого государства

Белоруссия никогда не собиралась и не собирается входить в состав другого государства, «даже братской России», заявил президент республики Александр Лукашенко.

Лукашенко заявил, обращаясь к белорусским парламентариям шестого и седьмого созывов, что республика никогда не собиралась и не собирается «входить в состав любого государства, даже братской России», передает БелТА.

Также Минск и Москва не ведут диалог по политическим вопросам в рамках переговоров по углублению интеграции, в том числе не планируют создание единого парламента.

Лукашенко подчеркнул, что «никто никогда не подпишет документы, которые нам принесут вред».

Кроме того, он сообщил, что пока между сторонами не решен ряд принципиальных вопросов, в частности по газу и нефти.

«Даже элементарный вопрос не решен по грязной нефти. А ведь мы провалили ВВП в основном из-за нефтяных проблем», – заявил глава белорусского государства.

При этом работа над программой действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства и пакетом «дорожных карт», а также над соглашениями по чувствительным для России и Белоруссии вопросам находится на завершающей стадии.

Ранее сообщалось, что лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут до 8 декабря утвердить программу дальнейшей интеграции двух стран.

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