Минск назвал сроки утверждения программы интеграции России и Белоруссии

Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут до 8 декабря утвердить программу дальнейшей интеграции двух стран, сообщил посол Белоруссии в Москве, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко.

Выступая на открытии форума «Технопром-2019», Семашко заявил, что сейчас Россия и Белоруссия находятся на важной стадии развития двусторонних отношений, а 8 декабря этого года будет отмечаться 20-летие подписания договора о создании Союзного государства России и Белоруссии.

«До 1 ноября этого года должны быть разработаны «дорожные карты», их 31 по разным направлениям. А к юбилею, к 8 декабря, когда будет отмечаться 20-летие, накануне, я думаю, президенты наших стран должны утвердить программу и, соответственно, кто-то по их поручениям подпишет «дорожные карты». А дальше целая система работы», – передает РИА «Новости» слова Семашко.

В приветственном слове на форуме посол подтвердил, что 6 сентября премьер-министры России и Белоруссии парафировали новую программу реализации союзного договора.

«Наши связи еще будут уплотняться... мы будем проводить единую промышленную и научную политику. Сейчас работаем над этими «дорожными картами». Наши связи будут еще теснее, чтобы быть сильнее и жить в лучших условиях», – сказал белорусский посол.

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В понедельник пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, комментируя сведения российских СМИ о возможной «конфедерации» двух стран, заявила, что в основе Союзного государства лежат идеи суверенитета и независимости России и Белоруссии.

Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что конкретных сроков утверждения «дорожной карты» интеграции России и Белоруссии пока нет.

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