Белоруссия заявила о «красных флажках» в вопросе интеграции с Россией

Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, комментируя сведения российских СМИ о возможной «конфедерации» двух стран, заявила, что в основе Союзного государства лежат идеи суверенитета и независимости России и Белоруссии.

«Все громкие термины, используемые в приведенной статье [издания Коммерсант], – конфедерация, федерация и т.д. – мы бы предложили оценивать как досужие журналистские штампы. В целом же в интеграционной работе, которая сейчас ведется, стороны исходят из тех реалий, которые имеют, то есть из достигнутого уровня взаимодействия», – сказала Эйсмонт «Нашей Ниве».

По ее словам, в основе любых процессов лежит тезис о независимости России и Белоруссии. «Это свято! Красные флажки – это суверенитет и независимость каждой из стран. В интеграционных же процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны. Никаких совместных органов не создается – к этому страны не готовы», – подчеркнула Эйсмонт.

Она добавила, что никаких совместных органов в Союзном государстве не создается. «В интеграционных же процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны», – добавила она.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что конкретных сроков утверждения «дорожной карты» интеграции России и Белоруссии пока нет.

Ранее издание «Коммерсант» заявило, что программа экономической интеграции двух стран предусматривает настолько сильное взаимодействие, что с 2022 года можно будет говорить о «создании конфедеративного государства».