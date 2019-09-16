Кремль высказался о сроках утверждения плана интеграции России и Белоруссии

Конкретных сроков утверждения «дорожной карты» интеграции России и Белоруссии пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко поручили правительствам доработать совместный план действий по интеграции экономик двух стран.

«Этот план действий, насколько мне известно, большой частью уже согласован, проделана очень серьезная работа с двух сторон», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он добавил, что план по продолжению работы в рамках интеграции пока не публиковался, не раскрывался, «поэтому вся эта информация носит сугубо предварительный характер», только когда правительства будут докладывать президентам, станет известно о реальной «дорожной карте».

«Президенты говорили до Нового года, ...но конкретно пока договоренностей нет», – ответил Песков на вопрос о сроках утверждения «дорожной карты».

Напомним, 6 сентября глава российского правительства Дмитрий Медведев на встрече со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом заявил, что подготовлена программа действий и перечень дорожных карт по углублению экономической интеграции России и Белоруссии.

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