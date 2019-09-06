Медведев заявил о подготовке программы по углублению интеграции с Белоруссией

Подготовлена программа действий и перечень дорожных карт по углублению экономической интеграции России и Белоруссии, заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев на встрече со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом.

«Наши коллеги, прежде всего министерства экономики наших стран и другие ведомства, конечно, и правительственные (структуры), и центральные банки работали над программой действий, а также работали над списком дорожных карт, что не менее важно, поскольку основная информационная среда именно там будет – основные положения, которые подлежат реализации. И подготовили такого рода программу действий вместе с перечнем дорожных карт», – сказал Медведев, передает ТАСС.

В свою очередь премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заверил, что Минск готов завершить согласование планов интеграции в Союзном государстве.

«Мы сейчас обсудим некоторые незначительные изменения в программу, которые пока у экспертов вызывают вопросы, и таким образом, я думаю, что мы сегодня подведем черту под большим объемом работы по согласованию проекта программы», – сказал глава белорусского правительства на переговорах с Медведевым.

По оценке Румаса, «подведение черты, окончание первого этапа позволит перейти ко второму этапу». «Мы отдаем себе отчет, что он будет более сложным, это подготовка дорожных карт. Он будет еще более сложным потому, что у нас осталось чуть больше двух месяцев для того, чтобы подготовить большой пакет дорожных карт - их около 30, несколько межправсоглашений – и представить президентам программы действий и дорожные карты для подписания на встрече в начале декабря», – пояснил белорусский премьер.

Он отметил, что Минск готов эту работу выполнить в указанные сроки. «Мы хотели бы, чтобы такая же команда работать очень напряженно пошла и в адрес госорганов Российской Федерации», – обратился Румас к Медведеву.

«В этом не сомневайтесь. Если мы договоримся сейчас, команды все раздадим», – ответил председатель российского правительства.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин указал на принципиальный момент в интеграции России и Белоруссии.

Напомним, 18 июля глава Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным предложил к декабрю подготовить стратегию по интеграции. Позднее в Белоруссии раскрыли детали программы по интеграции с Россией.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД