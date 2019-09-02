В МЭР назвали принципиальный момент в интеграции России и Белоруссии

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Украинский авиапром обратился к России с последней просьбой

Самый грузоподъемный серийный самолет в мире – Ан-124 «Руслан» – выполняет поистине уникальные задачи, особенно для российских военныхФото: Anton Bannikov/wikipedia
Украинский концерн «Антонов» потребовал от России переименовать новый транспортный самолет, который разрабатывается на базе Ан-124 «Руслан». Дескать, это другой лайнер и маркой «Ан» он именоваться не имеет права. В России не возражают – нам незачем ставить чужой бренд на свой самолет. Важнее другое – развитие одного из самых востребованных транспортных самолетов в мире теперь идет без Украины. Подробности...
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Как накормить кормильцев на Сахалине и Курилах

Территория осваивалась в режиме добычи всего хорошего на огромном далеком острове, напоминает Валерий ЛимаренкоФото: Сергей Кривошеев/РИА «Новости»
Один из самых восточных регионов РФ – Сахалинская область – обеспечивает страну миллиардами долларов экспортной выручки, имеет большой бюджет, но остается в числе рекордсменов по аварийному жилью и низкому качеству медицины. Спецкор газеты ВЗГЛЯД выяснял, как врио главы Сахалина Валерий Лимаренко борется с этими парадоксами и будет ли у острова мост с материком.  Подробности...
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Шойгу готовит к бою беспилотники

Тяжелый беспилотник «Охотник» в ударном варианте испытают уже в 2023–2024 годахФото: function.mil.ru
России удалось существенно сократить отставание от США по беспилотным боевым самолетам. Армия уже использует легкие дроны-разведчики, сейчас проходят испытания тяжелые разведывательно-ударные БПЛА. США заявили, что F-35 станет последним пилотируемым истребителем, затем воевать будут только боевые дроны. Россия благодаря вовремя принятым министром обороны решениям тоже готовится к воздушным боям будущего. Подробности...
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США в Сирии ударили по дружбе России и Турции

Вашингтон, не уведомив Москву или Анкару, нанес авиационный удар в провинции ИдлибФото: Anas Alkharboutli/DPA/Global Look Press
ВВС США нанесли удар по сирийской провинции Идлиб на следующий день после того, как армия Сирии объявила о прекращении огня для эвакуации мирных жителей. В результате налета в населенных пунктах зафиксированы многочисленные жертвы и разрушения. По мнению экспертов, совершить такую провокацию США заставило политическое и военно-техническое сближение Турции с Россией. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Россия и Британия близки в описании Друга, Врага и Конфликта

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Удивительно, насколько язык «нового Брекзита» соответствует нашему лоялистскому в России. Общего в правой повестке Британии, правых повестках США и других европейских стран очень много. Подробности...
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Вечно обиженные

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Сегодня в Польше модно оскорблять тех, благодаря кому страна осталась в истории, переписывать и искажать исторические факты, манипулировать политическими оценками. Подробности...
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Республики СССР жили за счет выкачивания ресурсов из России

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Когда до меня дошло, что за вкуснейшее рижское эскимо, которое я так любила, расплачивался мой двоюродный брат, вынужденный есть в Кондопоге замерзшую дрянь, я испытала глубокое отвращение к системе, породившей этот перекос. Подробности...
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      Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата загорелся в Словении

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата в Москве зажгли в воскресенье в столице Словении Любляне в память о воинах России и Советского Союза. Частица Вечного огня была помещена в специальную лампаду и привезена в Словению спецбортом Министерства обороны России
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      Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
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      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

      Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздника
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              В МЭР назвали принципиальный момент в интеграции России и Белоруссии

              2 сентября 2019, 02:30

              Текст: Антон Никитин

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              Министр экономического развития Максим Орешкин указал на принципиальный момент в интеграции России и Белоруссии.

              По словам Орешкина, интеграция России и Белоруссии представляет собой не объединение государств – «речь об объединении экономик как равных партнеров, что принципиально».

              «Еще в 1999 году было заключено соглашение. Оно ратифицировано. Там, в принципе, все указано. Сейчас расписываем все по срокам, конкретным направлениям. Были определенные разногласия между российской и белорусской сторонами. Задача рабочей группы эти развилки описать, положить на бумагу и дать возможность высшему политическому руководству двух стран все обсудить и принять решения», – сообщил Орешкин в интервью ТАСС.

              Напомним, 18 июля глава Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным предложил к декабрю подготовить стратегию по интеграции. Позднее в Белоруссии раскрыли детали программы по интеграции с Россией.

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