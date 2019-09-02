В МЭР назвали принципиальный момент в интеграции России и Белоруссии

Министр экономического развития Максим Орешкин указал на принципиальный момент в интеграции России и Белоруссии.

По словам Орешкина, интеграция России и Белоруссии представляет собой не объединение государств – «речь об объединении экономик как равных партнеров, что принципиально».

«Еще в 1999 году было заключено соглашение. Оно ратифицировано. Там, в принципе, все указано. Сейчас расписываем все по срокам, конкретным направлениям. Были определенные разногласия между российской и белорусской сторонами. Задача рабочей группы эти развилки описать, положить на бумагу и дать возможность высшему политическому руководству двух стран все обсудить и принять решения», – сообщил Орешкин в интервью ТАСС.

Напомним, 18 июля глава Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным предложил к декабрю подготовить стратегию по интеграции. Позднее в Белоруссии раскрыли детали программы по интеграции с Россией.

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