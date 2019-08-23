В Белоруссии раскрыли детали программы по интеграции с Россией

Белорусский премьер Сергей Румас доложил главе республики Александру Лукашенко, что рассчитывает парафировать программу действий по интеграции в Союзном государстве в начале сентября, в ходе встречи с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Румас сообщил, что программа по интеграции с Россией содержит концепцию «две страны – один рынок». По его словам, к ноябрю разработают около 28 дорожных карт.

«Думаю, что уже в начале сентября мы проведем встречу с моим коллегой Дмитрием Медведевым, чтобы парафировать эту программу», – приводит его слова БелТА по итогам доклада президенту страны Лукашенко.

«Президенту было доложено, что рабочая группа и затем премьеры полностью отработали программу действий по реализации положений союзного договора и готовы ее парафировать», – добавил он.

Румас уточнил, что программа насчитывает 66 пунктов, все они практически согласованы.

Напомним, Лукашенко в пятницу обсудил с Румасом комплекс вопросов и проблем, остающихся в сотрудничестве страны с Россией.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин оценил скорость интеграции России и Белоруссии.

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