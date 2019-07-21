Орешкин оценил скорость интеграции России и Белоруссии

Интеграция России и Белоруссии является «очень долгосрочным процессом», который будет выгоден обеим странам, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Орешкин считает, что в вопросе введения единой валюты России и Белоруссии спешить не стоит. По его словам, этот пункт должен стать завершающим этапом интеграции.

«Нужно, чтобы экономическая взаимосвязь была настолько сильная, чтобы введение валюты не приводило к таким колебаниям», – приводит его слова ТАСС.

«Здесь мы так глубоко этот вопрос не обсуждали, потому что это вопрос совсем дальних сроков, мы сейчас смотрим на ближайшие пару лет», – сказал Орешкин.

По его словам, сейчас усилия направлены на то, чтобы российские и белорусские предприятия независимо от их регистрации находились в едином экономическом пространстве.

Напомним, Орешкин и его белорусский коллега Дмитрий Крутой возглавляют рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции, которую Белоруссия и Россия решили создать в конце 2018 года.

В четверг глава Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным предложил снять все спорные вопросы и подготовить программу стратегии по интеграции до 8 декабря 2019 года.

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