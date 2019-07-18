Лукашенко предложил к декабрю подготовить стратегию по интеграции с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным предложил снять все спорные вопросы и подготовить программу стратегии по интеграции до 8 декабря 2019 года.

«Хотел бы внести предложение. Думаю, что Владимир Владимирович его поддержит. В декабре 20 лет нашему Союзному договору, ясно, что ни одной проблемы, я так полагаю, мы не должны вынести за пределы этого срока. Это нас поджимает. Что мы будем говорить к двадцатилетию? Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы, которые есть, и не подпишем программу, которая определит стратегию наших дальнейших действий», – сказал Лукашенко, передает РИА «Новости».

«Я предлагаю снять все вопросы к этой дате, и в рамках Высшего Госсовета, или мы как договоримся, все это утвердить – и программу, которая определит стратегию наших действий, и снять текущие проблемы, которые сегодня есть», – добавил белорусский лидер, напомнив, что речь идет о 8 декабря.

В среду в Минске заявили о согласовании концепта действий для интеграции России и Белоруссии.

В мае глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Договор о союзном государстве России и Белоруссии не ставится под сомнение, однако его положения надо привести к существующим реалиям.

В июне глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что вопрос введения единой валюты России и Белоруссии будет приниматься на уровне президентов.

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