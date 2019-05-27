Лавров призвал изменить положения договора о Союзном государстве с Белоруссией

Договор о союзном государстве России и Белоруссии не ставится под сомнение, однако его положения надо привести к сегодняшним реалиям, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей, в свою очередь, заявил, что между Минском и Москвой нет никаких разногласий и проблем.

«Мы придерживаемся единой позиции по многим актуальным проблемным вопросам, которые, к сожалению, сегодня не способствуют укреплению безопасности, а наоборот, ведут к большей конфронтации», – передает слова Макея РИА «Новости».

Он добавил, что пересмотр договора о Союзном государстве России и Белоруссии не требуется, передает ТАСС.

Лавров также отметил, что процедуры по договору о взаимном признании виз с Белоруссией завершаются, он может быть подписан в обозримом будущем.

Ранее премьер Белоруссии Сергей Румас заявил, что позиции Минска и Москвы по развитию интеграции в рамках Союзного государства сходятся на 70%.

Лавров говорил, что сотрудничество Москвы и Минска в рамках Союзного государства и евразийской интеграции отвечает интересам народов двух стран.

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