Лавров назвал цель сотрудничества России и Белоруссии

Сотрудничество Москвы и Минска в рамках Союзного государства и евразийской интеграции отвечает интересам народов двух стран и задаче поддержания региональной стабильности, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров заявил на первой конференции Ассоциации внешнеполитических исследований им. Громыко, приуроченной к 110-летию со дня рождения советского дипломата, что 2019 год «проходит под знаком двадцатилетия создания Союзного государства Республики Беларусь и Российской Федерации», и для дипломатов «особенно важно, что за прошедшее время удалось наладить эффективную российско-белорусскую координацию», передает РИА «Новости».

Глава МИД также отметил, что Россия и Белоруссия являются союзниками и единомышленниками на международной арене, «последовательными сторонниками дальнейшего развития евразийской интеграции, формирования в Евроатлантике архитектуры равной и неделимой безопасности».

«У меня нет сомнения, что такое сопряжение усилий отвечает коренным интересам наших действительно братских народов, отвечает задачам поддержания региональной стабильности», – подчеркнул министр.

Лавров заявил также, что Москва готова помочь преодолеть кризис в Совете Европы, однако «первый и решающий шаг» должен быть за теми, кто «в нарушение устава Советы Европы» лишил делегацию России в ПАСЕ полномочий.

Он отметил, что «и в Совете Европы, и в Европе как части света, множатся голоса тех, кто хочет прекратить бессмысленное противостояние Запада с Москвой». Это противостояние «нагнетается, продвигается в угоду геополитическим амбициям Вашингтона, в угоду интересам американского бизнеса, который хочет и заменить российские энергоносители на более дорогие американские, российские вооружения на американские вооружения».

Министр добавил, что Россия будет укреплять «пояс добрососедства» по периметру своих границ «и по двусторонним каналам» с соседями, и «по линии международных организаций, которые на этом пространстве созданы и функционируют».

Безусловным приоритетом является реализация инициативы президента России Владимира Путина «о формировании большого евразийского партнерства с участием стран-членов ЕврАзЭС, Шанхайской организации сотрудничества, стран Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), оставляя двери открытыми для всех других стран, которые расположены на огромном евразийском материке, что включает и Евросоюз, но когда и если Евросоюз будет готов присоединиться к процессам, опирающимся на равноправие и взаимную выгоду».

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил «поставить на ремонт» идущие через его страну нефтепроводы, заявив, что Москва «начинает выкручивать руки» Минску. Поводом для перекрытия газопроводов назвали ремонт из-за требований экологии.

Также Минск заявлял о намерении повысить на 23% стоимость транзита российской нефти.

Заявления стали ответом на запрет России на поставки яблок и груш из Белоруссии.

«Транснефть» предложила Белоруссии помощь в ремонте нефтепроводов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не согласен с Лукашенко, назвавшим «санкциями» закрытие российского рынка для ряда товаров из республики.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Москва начинает менять свое отношение к Лукашенко.

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