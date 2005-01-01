Лукашенко пригрозил «поставить на ремонт» идущие через Белоруссию нефтепроводы

Глава Белоруссии Александр Лукашенко в контексте высказывания про нефтепроводы раскритиковал политику России, заявив, что в Москве «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать руки» Минску.

«То добро, которое мы делаем для Российской Федерации, нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки», – приводит его слова БелТА. Лукашенко, однако, не уточнил, кого конкретно в России имеет в виду.

Глава Белоруссии заявил, что республика при необходимости будет закрывать нефтепроводы для проведения ремонтных работ, несмотря на транзит через них российской нефти. «Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте», – поручил он на совещании с экономическим блоком правительства.

Ранее на этой неделе Белоруссия заявляла о намерении повысить на 23% стоимость транзита российской нефти.

Лукашенко заявил, что действия России по закрытию своего рынка для ряда белорусских товаров носят «характер санкций», закрывается «то одно предприятие, то другое». По его словам, России не нравится «то ли морковь, то ли салат, то ли уже огурцы», «то ли у них подозрение есть, что мы что-то поставляем не оттуда». Он отметил, что закрытие белорусских предприятий происходит «каждый день».

«Нам закрывают рынок», – заявил он. «Сами находятся под санкциями и осуждают это, и я тут их абсолютно поддерживаю, но в то же время подобным оружием воюют против ближайших своих союзников», – посетовал глава Белоруссии.

Белорусский лидер также раскритиковал правительство за то, что оно не видит проблем с поставками на российский рынок. «Мы должны принимать соответствующие меры. Ну что мы все время: нас бьют в левую щеку – мы подставляем правую. Разберитесь и доложите отдельно на следующей неделе», – подчеркнул Лукашенко.

Напомним, в апреле Россия запретила поставки яблок и груш из Белоруссии. Россельхознадзор подчеркивал, что запрет связан с реэкспортом продукции из стран, в отношении которых Россия ввела ограничения в ответ на экономические санкции.

В феврале газета ВЗГЛЯД писала, что Белоруссия нашла новый способ заработать на богатствах России.

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