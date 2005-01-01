Россия запретила поставки яблок и груш из Белоруссии

Россельхознадзор решил ввести с 12 апреля временные ограничения на поставки в Россию яблок и груш из Белоруссии.

«Учитывая, что из Республики Беларусь продолжает поступать плодоовощная продукция с неустановленным фитосанитарным статусом и фальсифицированными фитосанитарными сертификатами, Россельхознадзор принял решение о введении с 12 апреля 2019 года временных ограничений на поставки яблок и груш из Республики Беларусь до урегулирования сложившейся ситуации», – сообщил Россельхознадзор ТАСС.

Ведомство поясняет, что за первую неделю апреля 2019 года на российско-белорусской административной границе задержали 39 машин с санкционной продукцией без фитосанитарных документов, из которых 36 – с яблоками и грушами.

Россельхознадзор объясняет эту ситуацию введенными ранее ограничениями на реэкспорт плодоовощной продукции из Белоруссии. Данная мера была применена из-за недоверия к белорусской системе фитосанитарной сертификации.

В феврале ведомство уже запрещало ввоз яблок из Белоруссии.