Польскому евродепутату предъявили обвинения в нападении на гинеколога

Польского евродепутата Гжегожа Брауна обвинили в нападении на гинеколога

Tекст: Алексей Дегтярёв

Пресс-секретарь окружной прокуратуры во Вроцлаве Якуб Длубач пояснил, что Брауну вменяют лишение свободы врача в больнице Олешницы, оскорбления, клевету, нарушение неприкосновенности, разжигание ненависти и разрушение имущества в Ополе, передает ТАСС.

Браун отказался давать показания и не признал вину. Ранее прокуратуре шесть раз не удавалось предъявить ему обвинения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Европарламент лишил польского депутата Гжегожа Брауна неприкосновенности на время расследования дела об отрицании Холокоста.

Ранее Браун разбил кувалдой установленный у границы обелиск в память о членах УПА* (Украинская повстанческая армия*, организация признана экстремистской и запрещена в России).

В апреле польская прокуратура запросила у Европейского парламента разрешение на задержание евродепутата.