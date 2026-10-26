Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.10 комментариев
Польскому евродепутату предъявили обвинения в нападении на гинеколога
Польского евродепутата Гжегожа Брауна обвинили в нападении на гинеколога
Окружная прокуратура Вроцлава предъявила польскому евродепутату Гжегожу Брауну обвинения в нападении на гинеколога и разгроме выставки, посвященной ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России).
Пресс-секретарь окружной прокуратуры во Вроцлаве Якуб Длубач пояснил, что Брауну вменяют лишение свободы врача в больнице Олешницы, оскорбления, клевету, нарушение неприкосновенности, разжигание ненависти и разрушение имущества в Ополе, передает ТАСС.
Браун отказался давать показания и не признал вину. Ранее прокуратуре шесть раз не удавалось предъявить ему обвинения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Европарламент лишил польского депутата Гжегожа Брауна неприкосновенности на время расследования дела об отрицании Холокоста.
Ранее Браун разбил кувалдой установленный у границы обелиск в память о членах УПА* (Украинская повстанческая армия*, организация признана экстремистской и запрещена в России).
В апреле польская прокуратура запросила у Европейского парламента разрешение на задержание евродепутата.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ