Новак отреагировал на планы Минска повысить тариф транзита нефти на 23%

Федеральная антимонопольная служба России изучит планы Белоруссии повысить тариф на прокачку российской нефти на 23%, но в целом отношение к такому предложению отрицательное, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.

«Насколько я понимаю, «Транснефть» отрицательно отнеслась к такому предложению белорусских партнеров, поэтому этот вопрос будет рассматриваться в службе по тарифам Белоруссии и ФАС», – сказал министр, передает ТАСС.

На прошлой неделе Минск уведомил «Транснефть» о планах повысить тариф на прокачку российской нефти по территории Белоруссии на 23%.

Между Россией и Белоруссией с 2010 года действует межправительственное соглашение, регулирующее тарифы на услуги по транзиту нефти по магистральным трубопроводам в Белоруссии. Соглашение допускает плановый и внеплановый пересмотр тарифов.

С 1 февраля Белоруссия уже увеличила тарифы на транспортировку нефти по магистральным трубопроводам, которые расположены на ее территории. В феврале прошлого года республика также повысила тарифы на транзит российской нефти по своей территории на 6,7%.

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