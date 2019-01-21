Белоруссия решила брать с России больше за транспортировку нефти

С 1 февраля 2019 года Белоруссия увеличит тарифы на транспортировку нефти по магистральным трубопроводам, которые расположены на ее территории.

«На 2019 год тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории республики, проиндексированы на 7,6%», – цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы министерства антимонопольного регулирования и торговли.

В ведомстве отметили, что «установление тарифов осуществлено в строгом соответствии с действующими двухсторонними соглашениями» с Россией, которые установили еще в 2010 году.

«В соответствии с требованиями методики тарифы изменяются, исходя из среднегодового индекса потребительских цен, установленного параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации (на 2019 год – 4,6%), увеличенного на 3 процентных пункта. Данный подход к индексации применяется, если сторонами не согласована иная величина», – добавили в пресс-службе.