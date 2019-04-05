Белоруссия решила повысить тариф на прокачку нефти из России на 23%

Минск уведомил «Транснефть» о планах повысить тариф на прокачку российской нефти по территории Белоруссии на 23%, сообщил глава компании Николай Токарев.

«Там речь идет о 23%. Но это такая переговорная позиция, которая требует обсуждения», – сказал он ТАСС, добавив, что «площадка переговоров будет в правительстве».

Между Россией и Белоруссией с 2010 года действует межправительственное соглашение, регулирующее тарифы на услуги по транзиту нефти по магистральным трубопроводам в Белоруссии. Соглашение допускает плановый и внеплановый пересмотр тарифов.

С 1 февраля Белоруссия уже увеличила тарифы на транспортировку нефти по магистральным трубопроводам, которые расположены на ее территории. В феврале прошлого года республика также повысила тарифы на транзит российской нефти по своей территории на 6,7%.

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