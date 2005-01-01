Песков возразил Лукашенко про «выкручивание рук» Белоруссии

Кремль не согласен с главой Белоруссии Александром Лукашенко, назвавшим «санкциями» закрытие российского рынка для ряда товаров из республики, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Мы, конечно, не можем согласиться с Александром Григорьевичем. Никакие санкции Россия не вводит», – приводит его слова ТАСС.

Песков отметил, что по определенным темам «нет окончательного понимания на двусторонней основе, темы коммерческого характера, связанные с экономикой». По этим вопросам продолжается двусторонняя работа, сказал представитель Кремля.

«Россия – об этом говорил президент [России Владимир] Путин, когда они [с Лукашенко] в последний раз встречались в Сочи – по-прежнему привержена Союзному государству, идеалам совершенствования этого Союзного государства в соответствии с теми документами, которые более десятилетия тому назад были подписаны главами государств», – заверил Песков.

Он напомнил также об «огромном объеме прямой и косвенной помощи», которую Россия оказывает Белоруссии, «нашим белорусским братьям».

В то же время, продолжил Песков, ряд вопросов остается на повестке. Тем не менее в Кремле не могут согласиться с тем, что это «можно как-то ассоциировать с санкциями или с выкручиванием рук», подчеркнул представитель Кремля.

Он также отказался говорить «о режиме работы трубопровода», поскольку такой информацией обладает не Кремль, а кабинет министров России.

Так он отреагировал на слова Лукашенко о том, что Белоруссия будет при необходимости закрывать нефтепроводы для проведения ремонтных работ, несмотря на транзит через них российской нефти. Кроме того, Лукашенко заявлял, что действия России по закрытию своего рынка для ряда белорусских товаров носят «характер санкций», закрывается «то одно предприятие, то другое».

Песков подчеркнул, что Москва выступает за диалог с Минском в союзнической тональности, однако с пониманием относится к эмоциональным репликам, так как между Россией и Белоруссией установлены «особые, очень близкие и дружественные» отношения, передает РИА «Новости».

Напомним, в апреле Россия запретила поставки яблок и груш из Белоруссии. Россельхознадзор подчеркивал, что запрет связан с реэкспортом продукции из стран, в отношении которых Россия ввела ограничения в ответ на экономические санкции.

В феврале газета ВЗГЛЯД писала, что Белоруссия нашла новый способ заработать на богатствах России.

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