«Транснефть» предложила Белоруссии помощь в ремонте нефтепроводов

Дефекты на нефтепроводах в Белоруссии не требуют остановки их работы, «Транснефть» готова помочь в их устранении, заявил официальный представитель компании Игорь Демин.

«В течение последних нескольких лет «Транснефть-Диаскан» была проведена диагностика двух веток нефтепровода «Дружба». В целом по результатам диагностики состояние нефтепроводов признано удовлетворительным. Выявленные дефекты не требуют аварийной остановки для их ликвидации», – передает его слова ТАСС.

Демин добавил, что при необходимости «Транснефть» готова предоставить свои возможности, чтобы помочь в ликвидации дефектов на белорусских нефтепроводах.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил «поставить на ремонт» идущие через его страну нефтепроводы, заявив, что Москва «начинает выкручивать руки» Минску. Поводом для перекрытия газопроводов назвали ремонт из-за требований экологии.

Минск также заявлял о намерении повысить на 23% стоимость транзита российской нефти.

Заявления стали ответом на запрет России на поставки яблок и груш из Белоруссии.