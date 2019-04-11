Белоруссия озвучила предлог для перекрытия нефтепроводов

Ремонт нефтепроводов в Белоруссии потребует их перекрытия, это необходимо для экологической безопасности, заявили в белорусском правительстве.

В кабмине Белоруссии пояснили, что белорусские специалисты изучают вопрос о перекрытии нефтепровода на время ремонта из-за требований экологии, передает РИА «Новости».

Оператор белорусского участка трубопровода в свою очередь заявил, что Белоруссия проектирует ремонт пяти участков нефтепровода «Дружба».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил «поставить на ремонт» идущие через его страну нефтепроводы. При этом он заявил, что в Москве «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать руки» Минску.

Также Минск заявлял о намерении повысить на 23% стоимость транзита российской нефти.

Этому предшествовал запрет России на поставки яблок и груш из Белоруссии в связи с реэкспортом продукции из стран, в отношении которых введено продэмбарго.

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