Минск назвал процент схожести позиций с Москвой по теме интеграции

Позиции Минска и Москвы по развитию интеграции в рамках Союзного государства сходятся на 70%, заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече с российским коллегой Дмитрием Медведевым.

Румас сообщил, что белорусская сторона оперативно получила от Москвы «предложения по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства», тщательно их проработала и представила свои предложения. Он предположил, что эти вопросы будут затронуты во время встречи с Медведевым в пятницу, передает ТАСС.

Премьер-министр Белоруссии добавил, что позиции Москвы и Минска сходятся на 70%, «и сегодня хотелось бы по оставшимся 30% понять, где у нас и в чем различия, и какие развязки есть».

«Это абсолютно, мне кажется, правильный подход, я его двумя руками приветствую, давайте так и поступим», – ответил Дмитрий Медведев.

Он сказал, что на данной встрече планируется «компактно обсудить основные темы» двусторонних отношений.

«За последнее время мы с вами обсуждали разные вопросы, но в повестке дня находятся и текущие, иногда непростые какие-то темы для обсуждения, но есть и стратегические вопросы», – сказал глава правительства России.

«В частности, по нашему взаимодействию в рамках Союзного государства», – продолжил он.

Медведев напомнил, что в данный момент обсуждаются «дополнительные возможности по реализации Союзного договора»: по этой теме ранее состоялся обмен мнениями между президентами двух стран, работают соответствующие рабочие группы.

«Вы свои предложения представили на те предложения, которые мы давали. Я думаю, что можно и по этим вопросам было бы пройтись для того, чтобы «сверить часы», – заключил премьер-министр России.

Встреча глав правительств двух стран в узком составе продолжилась за закрытыми дверями.

Затем к переговорам присоединятся делегации. С российской стороны в них примут участие вице-премьер Дмитрий Козак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, статс-секретарь – замминистра иностранных дел Григорий Карасин, замглавы Минфина Илья Трунин, посол в Минске Дмитрий Мезенцев и директор Департамента международного сотрудничества правительства России Эльмир Тагиров.

В белорусской делегации – вице-премьеры Игорь Ляшенко и Игорь Петришенко, министр финансов Максим Ермолович, министр экономики Дмитрий Крутой, посол в Москве Владимир Семашко и начальник Главного управления международного сотрудничества и торговли аппарата Совмина Дмитрий Горелик.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сотрудничество Москвы и Минска в рамках Союзного государства и евразийской интеграции отвечает интересам народов двух стран и задаче поддержания региональной стабильности.

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