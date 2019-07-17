В Минске заявили о согласовании концепта действий для интеграции России и Белоруссии

Концепция действий по реализации интеграции России и Белоруссии согласована и будет представлена для рассмотрения президентам обеих стран, сообщил в Санкт-Петербурге министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.

«Рабочая группа те варианты программ, которыми главы государств обменялись в мае, естественно, отработала. Я считаю, в принципе, концепт дальнейшей работы на сегодняшний день согласован», – заявил Крутой, слова которого приводит БелТА.

По словам Крутого, есть несколько вариантов решения отдельных вопросов. Это, предполагает он, будет обсуждаться на переговорах Лукашенко и Путина в Санкт-Петербурге. Советующий пакет предложений по интеграции будет подготовлен для переговоров президентов.

В начале июля президент России Владимир Путин сообщил, что 18 июля проведет переговоры с Лукашенко и обсудит вопросы интеграции. В то же время Лукашенко заверил, что переговоры с президентом России на Валааме не будут тайными.

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