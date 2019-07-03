Путин рассказал о предстоящих переговорах с Лукашенко

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения ему верительных грамот послами иностранных государств в Кремле сообщил, что 18 июля проведет переговоры с Лукашенко и обсудит вопросы интеграции.

«В этом году проводятся многочисленные мероприятия, посвященные двадцатилетию Союзного государства, и мы настроены на дальнейшее развитие тесных интеграционных связей с белорусскими партнерами. Эта тематика будет обсуждаться в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые запланированы в привязке к шестому заседанию форума регионов двух стран 18 июля в Санкт-Петербурге», – передает ТАСС слова президента России.

Кроме того, Путин сообщил о планах Москвы провести в ближайшее время несколько саммитов.



«В предстоящий период у нас пройдет целая серия крупных международных мероприятий», – сказал российский лидер.

Путин отметил, что Россия приступает к председательству в Шанхайской организации сотрудничества, а в начале следующего года – в БРИКС (Бразилия, Индия, Россия, Китай, ЮАР).

«В июле 2020 года примем саммиты этих объединений», – отметил президент России.



«В сентябре текущего года во Владивостоке состоится очередной Восточный экономический форум. В качестве почетных гостей ожидаем премьер-министра Индии господина Нарендру Моди и премьер-министра Японии Синдзо Абэ», – сказал Путин.

Отдельно он выделил предстоящую в начале октября в Москве Российскую энергетическую неделю.

«Ведем активную работу по подготовке к впервые организуемому у нас саммиту Россия- Африка, он пройдет в конце октября в Сочи и ему будет предшествовать российско-африканский экономический форум», – заявил Путин, уточнив, что сопредседателем саммита станет президент Египта, действующий глава Африканского союза Абдель Фаттах ас-Сиси.

Напомним, ранее в среду президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днем независимости Белоруссии.

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