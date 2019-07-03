Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Президент России по случаю Дня независимости, совпавшем с днем 75-летия Минска от немецко-фашистских захватчиков, направил поздравительную телеграмму в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Путин напомнил, что россияне и белорусы свято чтят память о мужестве и героизме тех, кто в суровые военные годы встал на защиту Отечества. «Важно, что узы братской дружбы и взаимопомощи, завещанные отцами и дедами, и сегодня являются залогом прочности российско-белорусских отношений», – передает официальный сайт Кремля текст телеграммы.

Российский лидер также выразил уверенность в том, что Россия и Белоруссия будут развивать конструктивное сотрудничество во всех областях и взаимовыгодные интеграционные процессы в рамках Союзного государства.

Напомним, на минувшей неделе в пресс-службе Западного военного округа сообщили, что 3 июля в 22.00 на Поклонной горе в Москве прогремит салют в честь 75-летия освобождения Минска.