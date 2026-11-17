Республиканцы в Сенате США запросили 1,8 млрд долларов на противодействие Китаю

Tекст: Алексей Дегтярёв

Республиканцы в Сенате США предложили выделить 1,8 млрд долларов на противодействие Китаю в 2027 году. Об этом говорится в опубликованном законопроекте о бюджетных ассигнованиях на нужды госдепартамента, зарубежных операций и смежных программ на 2027 финансовый год, передает РИА «Новости».

В документе, предложенном подконтрольным республиканцам сенатским комитетом по ассигнованиям, подчеркивается, что 1,8 млрд долларов предназначены для поддержки внедрения индо-тихоокеанской стратегии для противодействия Пекину.

Проект бюджета подразумевает выделение 400 млн долларов на фонд противодействия влиянию Китая. Кроме того, речь идет об иностранной военной помощи Тайваню на 300 млн рублей и Филиппинам на 100 млн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник представители Республиканской партии в Сенате США предложили выделить на оборону и разведку в 2027 финансовом году почти 1,1 трлн долларов.

В августе Вашингтон намеревался потребовать от других стран определиться с партнером в сфере искусственного интеллекта, пригрозив исключением из американской коалиции при сотрудничестве с Китаем.

В марте 2026 года власти КНР решили повысить финансирование национальной обороны до 276 млрд долларов.