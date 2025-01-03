Крупнейшая в мире НАГЭС заработала в Китае

Эксперт рассказал о «вопиющих двойных стандартах» Запада по отношению к Грузии

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Около 400 задержанных в Германии за использование в новогоднюю ночь пиротехники против полицейских, и в ответ власти этой страны ужесточают полицейский контроль. Нам же и в Германии, и в других странах Запада, комментируя безжалостные атаки той же пиротехникой на полицию на акциях радикалов в ноябре-декабре, говорят, что это ничего, терпимо. Что это, если не вопиющие двойные стандарты?» – сказал аналитик.

«В прямом эфире грузинских телекомпаний все мы видели, как полицию обстреливали пиротехникой и «коктейлями Молотова», жгли здание парламента, метали булыжники, стреляли из рогаток в стражей порядка. И ничего! Западные СМИ рассказывали о «зверствах» полиции по отношению к «мирным демонстрантам». И продолжают это делать и сейчас, при том, что ранения получили свыше 170 грузинских полицейских», – отметил он.

По словам Петрэ Мамрадзе, «причина всего этого в том, что многие на Западе в ярости от того, что на выборах в парламент 26 октября победила «Грузинская мечта», а не те, на кого они ставили».

«Таким образом, акции протеста в Грузии будут продолжаться, так как на них выделяют немалые деньги. Лично знаю, как на эти деньги участники таких акции обзавелись новыми мобильными телефонами, одеждой. Но опрокинуть власти они не смогут», – сказал эксперт.

«Западным лидерам в итоге придется привыкать к тому, что надо будет общаться с властями Грузии. С Новым годом премьер-министра Грузии поздравил генсек НАТО. И получил за это в социальных сетях поток грязи от грузинских радикалов», – отметил он.

По его словам, «Грузинская мечта тоже не должна терять времени и проактивно налаживать контакты с западными лидерами».

«При этом в будущем, когда Запад установит контакт с Тбилиси, извиняться они там не будут. Это не в их правилах. Как не извинились за требования вывезти на лечение на Запад якобы находящегося в заключении в Грузии в ужасном состоянии бывшего президента Михаила Саакашвили», – заявил аналитик.

Ранее новый президент Грузии Михаил Кавелашвили в своем первом публичном выступлении подтвердил курс на Запад.