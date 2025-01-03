Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
Крупнейшая в мире НАГЭС заработала в Китае
В китайском городе Чэндэ начала работать крупнейшая в мире насосно-аккумулирующая гидроэлектростанция (НАГЭС) «Фэннин» с мощностью 3,6 млн кВт и годовой выработкой 6,61 млрд кВт-ч.
Станция «Фэннин» находится в городе Чэндэ провинции Хэбэй, она введена в полную эксплуатацию, передает «Синьхуа».
Станция находится под управлением китайской национальной корпорацией электросети State Grid. Она обладает установленной мощностью в 3,6 млн кВт и способна генерировать 6,61 млрд кВт-ч электроэнергии в год.
С момента ввода в эксплуатацию первой партии энергоблоков в 2021 году электростанция уже выработала около 8,62 млрд кВт-ч электроэнергии. Ожидается, что НАГЭС «Фэннин» будет ежегодно экономить порядка 481 тонны условного топлива и поможет сократить выбросы углекислого газа на 1,2 млн тонн.
State Grid отметила, что проект станет значительным вкладом в достижение целей Китая в области энергоэффективности и экологической устойчивости.
Ранее Китай утвердил проект строительства крупнейшей в мире гидроэлектростанции на восточной окраине Тибетского плато, способной выработать 300 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.