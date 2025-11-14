Китай испытал крупнейший воздушный змей для выработки энергии

Китай испытал воздушного змея площадью 5 тыс. кв. метров для генерации энергии

Tекст: Мария Иванова

Китай успешно провел испытания самого большого в мире воздушного змея для выработки электроэнергии, сообщает South China Morning Post.

Эксперимент прошел на полигоне во Внутренней Монголии, проект реализует корпорация China Energy Engineering Corporation в рамках национальной программы развития высотной ветроэнергетики, отмечает ТАСС.

Змей, выполненный в форме парашюта, имеет площадь 5 тыс. кв. метров. Он был испытан на высоте более 300 метров, а в будущем подобные системы смогут работать на высотах свыше 5 тыс. метров. Устройство соединено с генератором на земле, а энергия поступает, когда змей разматывает трос генератора, вращая турбину.

Как отмечает издание, принцип работы позволяет производить электричество по более низкой цене, чем при использовании традиционных ветряков. Для повторной подачи змея вверх расходуется минимальное количество энергии. Еще одним преимуществом этих воздушных систем является низкая стоимость – они изготавливаются из легких материалов и требуют значительно меньше стали, что снижает затраты на производство.

Ранее эксперты отметили, что рост числа ветряков приведет к подорожанию электроэнергии в Европе.

Ветряная отрасль США столкнулась с кризисом из-за действий новой администрации. 18 штатов подали в суд на администрацию президента США из-за угроз ветроэнергетике.