Новые власти США «парализовали» ветроэнергетику страны

Wall Street Journal заявила о «парализованной» ветроэнергетике США из-за новой американской администрации

Tекст: Антон Антонов

Распоряжения новых властей США о приостановке выдачи федеральных разрешений для «некоторых ветряных проектов», привели отрасль в состояние «неопределенности». Проекты тормозятся, инвестиции сокращаются, поскольку нет ясности, что ждет ветроэнергетику при нынешней администрации США. Проекты по строительству ветряных электростанций на шельфе сталкиваются с дополнительными проблемами из-за глобальных проблем с поставками, роста процентных ставок и инфляционного давления, пишет Wall Street Journal.

В частности, французская компания TotalEnergies отложила свои морские ветроэнергетические проекты в США на четыре года. Британская компания Shell понесла убытки в 1 млрд долларов, а потери датской компании Orsted составили 1,7 млрд долларов, передает ТАСС.

Несмотря на то, что проекты, начатые до нового исполнительного указа, продолжаются, компании оказались в подвешенном состоянии и испытывают финансовые трудности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон планирует усилить добычу урана внутри страны, чтобы избежать зависимости от России в обеспечении американских атомных электростанций. Министр энергетики Крис Райт объявил о возобновлении выдачи лицензий на экспорт сжиженного природного газа. Белый дом создал совет по энергетическому доминированию США.