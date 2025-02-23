События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.10 комментариев
США выразили обеспокоенность зависимостью от российского урана
Министр внутренних дел США Бергам счел недопустимой зависимость страны от российского урана
Вашингтон планирует усилить добычу урана внутри страны, чтобы избежать зависимости от России в обеспечении американских атомных электростанций, заявил министр внутренних дел США Дуглас Бергам.
Министерство внутренних дел в США не относится к силовым ведомствам, а решает вопросы использования федеральных земель и добычи природных ресурсов, передает ТАСС.
Как заявил министр, американские власти намерены развивать добычу «важнейших ископаемых» в стране. Он заявил, что США не могут находиться «в зависимом положении».
«Мы покупаем уран в России для наших атомных электростанций. Мы должны иметь возможность обеспечить цепочки поставок здесь. Мы все это сделаем», – подчеркнул Бергам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре было объявлено, что Россия вводит ограничения на экспорт обогащенного урана в Соединенные Штаты. Решение России ограничить экспорт вызвало обеспокоенность в Белом доме из-за возможных перебоев в атомной энергетике США и их союзников.