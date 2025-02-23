США выразили обеспокоенность зависимостью от российского урана

Министр внутренних дел США Бергам счел недопустимой зависимость страны от российского урана

Tекст: Антон Антонов

Министерство внутренних дел в США не относится к силовым ведомствам, а решает вопросы использования федеральных земель и добычи природных ресурсов, передает ТАСС.

Как заявил министр, американские власти намерены развивать добычу «важнейших ископаемых» в стране. Он заявил, что США не могут находиться «в зависимом положении».

«Мы покупаем уран в России для наших атомных электростанций. Мы должны иметь возможность обеспечить цепочки поставок здесь. Мы все это сделаем», – подчеркнул Бергам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре было объявлено, что Россия вводит ограничения на экспорт обогащенного урана в Соединенные Штаты. Решение России ограничить экспорт вызвало обеспокоенность в Белом доме из-за возможных перебоев в атомной энергетике США и их союзников.



