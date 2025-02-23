США выразили обеспокоенность зависимостью от российского урана

  • Новость часаБритания анонсировала «крупнейший» пакет санкций против России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Отчаяние Зеленского оставляет Украину без последних МиГ-29
    Политолог объяснил отказ Зеленского подписать соглашение с США по редкоземельным ресурсам
    Захаровой передали петицию с извинениями народа Италии за слова Маттареллы о России
    Украина заявила о наличии альтернативы на случай отключения Starlink
    NYT: США потребовали от Украины половину доходов от ископаемых и портов
    Генерал-майор авиации объяснил потерю Украиной трех МиГ-29 за одну неделю
    Захарова спела Bella ciao после петиции с извинениями от народа Италии
    WP: США потребовали от Киева отозвать резолюцию ГА ООН против России
    У границы Курской области активизировались полеты F-16 и МиГ-29 ВСУ
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Зачем Нетаньяху вечная война на Ближнем Востоке

    События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.

    10 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Из Европы Макрона и Шольца – в Европу Де Голля и Аденауэра

    Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже этот проект Трампа всецело поддержать.

    16 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский пошел против Трампа

    Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.

    16 комментариев
    23 февраля 2025, 04:55 • Новости дня

    США выразили обеспокоенность зависимостью от российского урана

    Министр внутренних дел США Бергам счел недопустимой зависимость страны от российского урана

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон планирует усилить добычу урана внутри страны, чтобы избежать зависимости от России в обеспечении американских атомных электростанций, заявил министр внутренних дел США Дуглас Бергам.

    Министерство внутренних дел в США не относится к силовым ведомствам, а решает вопросы использования федеральных земель и добычи природных ресурсов, передает ТАСС.

    Как заявил министр, американские власти намерены развивать добычу «важнейших ископаемых» в стране. Он заявил, что США не могут находиться «в зависимом положении».

    «Мы покупаем уран в России для наших атомных электростанций. Мы должны иметь возможность обеспечить цепочки поставок здесь. Мы все это сделаем», – подчеркнул Бергам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре было объявлено, что Россия вводит ограничения на экспорт обогащенного урана в Соединенные Штаты. Решение России ограничить экспорт вызвало обеспокоенность в Белом доме из-за возможных перебоев в атомной энергетике США и их союзников.


    22 февраля 2025, 18:26 • Новости дня
    WP: США потребовали от Украины отозвать резолюцию ГА ООН против России

    WP: Вашингтон потребовал от Украины отозвать резолюцию ГА ООН против России, Киев отказался

    WP: США потребовали от Украины отозвать резолюцию ГА ООН против России
    @ Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американская администрация настаивала на отзыве украинского проекта резолюции ООН с осуждением России, но Киев отказался выполнить требование Вашингтона, сообщила The Washington Post.

    По данным источников издания, Вашингтонская администрация предложила заменить украинскую резолюцию заявлением США, где осуждение России было бы смягчено. Это предложение вызвало резкую реакцию и недовольство в Киеве, который посчитал его почти пророссийским, передает ТАСС.

    Как указано в статье, украинская сторона намерена продолжить продвижение своей резолюции и представить ее на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН в ближайший понедельник.

    Ранее США выступили против украинской резолюции в ООН, предложив взамен свою версию для мирного разрешения конфликта. США впервые с начала СВО не поддержали антироссийскую резолюцию в ООН.

    В предложенной США резолюции в ООН не содержалось обвинений России в начале конфликта на Украине, а Россия внесла поправку об устранении коренных причин конфликта.

    Президент США заявил, что не видит вины России в конфликте на Украине, возлагая ответственность на Владимира Зеленского и Джо Байдена.

    Коментарии (9)
    22 февраля 2025, 20:19 • Новости дня
    NYT: США потребовали от Украины половину доходов от ископаемых и портов
    NYT: США потребовали от Украины половину доходов от ископаемых и портов
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Вера Басилая

    Новая версия соглашения по минералам и полезным ископаемым от США требует от Украины отдать половину доходов от добычи полезных ископаемых, портов и другой инфраструктуры без гарантий безопасности, пишет The New York Times.

    Издание со ссылкой на документ пишет, что США предъявили Украине требования о передаче половины доходов от добычи природных ископаемых и использования портов, передает РИА «Новости».

    В новой версии соглашения с более жесткими требованиями, которую Киев получил 21 февраля, предлагается закрепить за США 100% собственности будущего фонда и распределить взносы в соотношении два к одному: две трети от будущих поступлений от добычи со стороны Украины и треть в виде предоставленного ранее оружия со стороны США. Условия предполагают, что США не будут брать на себя обязательства по инвестициям, и выносят гарантии безопасности Украины за скобки. Теперь Белый дом требует от Киева закрепить за ним 100 процентов собственности будущего фонда, размер которого США предлагает установить на уровне 500 млрд долларов.

    Обсуждаемое соглашение охватывает не только минеральные ископаемые, но и газ и нефть. Согласно информации, озвученной бывшими и нынешними украинскими чиновниками, такое требование уже фигурировало в предыдущей версии документа. Однако, украинское издание NV заявляет, что требования по доходам от портов не были включены в обсуждаемое соглашение.

    Fox News добавляет, что украинские власти включили свои предложения в документ и передали его американской стороне. При этом украинские источники отмечают, что новый проект более жесткий, чем предыдущий, который в начале февраля привез в Киев министр финансов США Скотт Бессент. Украинская сторона предложила пересмотреть объем фонда и закрепить необходимость использования средств исключительно для инвестиций в Украину.

    Ранее Украина предложила США обновленные условия для соглашения по полезным ископаемым.

    Президент США заявил, что Украина столкнется с проблемами, если ее власти не подпишут с Соединенными Штатами соглашение по редкоземельным металлам, и в этом случае Вашингтон рассчитывает вернуть 400-500 млрд долларов.

    СМИ писали, что США могут отключить систему спутникового интернета Starlink на Украине, если Владимир Зеленский откажется подписывать соглашение о доступе к украинским полезным ископаемым.

    В офисе президента Украины подтвердили информацию западных СМИ о том, что Владимир Зеленский не готов подписать соглашение с Соединенными Штатами о минеральных ресурсах.

    Коментарии (27)
    20 февраля 2025, 15:00 • Видео
    Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

    В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?


    Коментарии (3)
    22 февраля 2025, 19:20 • Новости дня
    Украина внесла новые предложения в соглашение с США по полезным ископаемым

    Fox News: Украина передала США новые предложения в соглашение о полезных ископаемых

    Украина внесла новые предложения в соглашение с США по полезным ископаемым
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Украина предложила США обновленные условия для соглашения по полезным ископаемым, передает Fox News.

    Телеканал сообщил, что Украина передала Соединенным Штатам новые предложения по будущему соглашению о полезных ископаемых, передает

    РИА «Новости».

    По данным источника, знакомого с ходом переговоров, в настоящее время конкретные сроки для последующих шагов пока не определены.

    Источник отметил, что в случае достижения договоренности документ подпишут госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Подробностей о сути предложений и возможном содержании соглашения пока нет.

    Ранее президент США  заявил, что Украина столкнется с проблемами, если ее власти не подпишут с Соединенными Штатами соглашение по редкоземельным металлам, и в этом случае Вашингтон рассчитывает вернуть 400-500 млрд долларов.

    Сообщалось, что Соединенные Штаты передали Украине обновленный проект соглашения по добыче редкоземельных металлов.

    Кроме того, СМИ писали, что США могут отключить систему спутникового интернета Starlink на Украине, если Владимир Зеленский откажется подписывать соглашение о доступе к украинским полезным ископаемым.

    В офисе президента Украины подтвердили информацию западных СМИ о том, что Владимир Зеленский не готов подписать соглашение с Соединенными Штатами о минеральных ресурсах.

    Коментарии (3)
    22 февраля 2025, 08:59 • Новости дня
    Reuters: США пригрозили отключить Украине Starlink за отказ от сделки

    Reuters: США отключат Starlink Украине при отказе Зеленского от сделки

    Reuters: США пригрозили отключить Украине Starlink за отказ от сделки
    @ REUTERS/Clodagh Kilcoyne

    Tекст: Александра Юдина

    США могут отключить систему спутникового интернета Starlink на Украине, если Владимир Зеленский откажется подписывать соглашение о доступе к украинским полезным ископаемым, пишет Reuters.

    По данным издания, США рассматривают возможность прекращения доступа Украины к Starlink, если Зеленский не подпишет соглашение о критически важных для страны полезных ископаемых, передает РИА «Новости».

    По данным источников, обсуждение этого вопроса произошло на фоне стремления Вашингтона получить доступ к богатым запасам полезных ископаемых на территории Украины.

    «Потеря Starlink была бы сильнейшим ударом для Украины», – отметил источник агентства.

    Система спутникового интернета Starlink считается жизненно важной для украинских вооруженных сил, обеспечивая надежную связь и координацию в условиях конфликта.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Зеленский обманул отказавшись от сделки с США по минеральным ресурсам, предложенной американской стороной, хотя изначально выразил согласие в диалоге с Белым домом.

    Зеленский заявил о продолжении работы над соглашением с США по редкоземельным металлам, выразив надежду на справедливый результат для обеих сторон. Трамп пригрозил Украине проблемами в случае отказа от сделки по минералам.

    Коментарии (9)
    22 февраля 2025, 09:39 • Новости дня
    Рамуш-Орта раскритиковал политику Обамы в отношении России
    Рамуш-Орта раскритиковал политику Обамы в отношении России
    @ Cheriss May/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта заявил о шоке от враждебной политики США к России при президентстве Барака Обамы.

    Рамуш-Орта выразил свое возмущение враждебной политикой США в отношении России, начавшейся еще при президентстве Барака Обамы, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что был шокирован тем, как Обама обходился с Россией.

    Президент Восточного Тимора отметил, что враждебное отношение США к России не началось с президентства Джо Байдена.

    По его президента, истоки этого отношения восходят ко времени, когда Обама занимал пост президента США.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что для улучшения отношений между Россией и США потребуется реанимация, после чего их ожидает реставрация, чтобы восстановить прежний уровень сотрудничества.

    Коментарии (2)
    22 февраля 2025, 06:15 • Новости дня
    Трамп заявил, что не собирается в Москву на парад Победы

    Президент США заявил, что не собирается в Москву на парад Победы

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США опроверг сообщения о возможном визите в Москву 9 мая, он заявил, что не собирается ехать на День Победы в Россию.

    На вопрос журналиста, намерен ли он направиться в Москву для участия в мероприятии, Трамп ответил: «Нет, не собираюсь», передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что договоренностей относительно визита президента США в Москву на празднование Дня Победы нет.

    Французский журнал Le Point сообщил, что якобы президент США планирует посетить Москву 9 мая для участия в праздновании 80-летия Победы.

    Коментарии (14)
    22 февраля 2025, 20:45 • Новости дня
    WSJ: Британия и Франция просили США изменить проект резолюции по Украине

    WSJ: Британия и Франция хотели поправки в проект резолюции США по Украине, но получили отказ

    Tекст: Мария Иванова

    Чиновники из Великобритании и Франции обратились к США с просьбой внести изменения в их проект резолюции ООН по Украине, однако получили отказ, пишет Wall Street Journal.

    Чиновники из Британии и Франции попросили США внести изменения в проект резолюции ООН по Украине, сообщает Wall Street Journal. Однако Вашингтон отказался делать какие-либо изменения в документ, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что данная резолюция касается конфликта на Украине, и США предложили нейтральный вариант, где не обвиняют Россию в начале конфликта. Вашингтон также выразил соболезнования в связи с жертвами «российско-украинского конфликта».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская администрация настаивала на отзыве украинского проекта резолюции ООН, но Киев отказался выполнить это требование, предпочтя оставить свой проект без изменений.

    США выступили против украинской резолюции, предложив свою версию, ориентированную на мирное разрешение конфликта.

    Ранее американский госсекретарь Марко Рубио сообщил о планах представить Генассамблее ООН резолюцию по Украине 24 февраля.

    Коментарии (0)
    22 февраля 2025, 10:20 • Новости дня
    США решили представить резолюцию по Украине на Генассамблее ООН 24 февраля

    Tекст: Александра Юдина

    Американский госсекретарь Марко Рубио сообщил о планах США представить Генассамблее ООН резолюцию по Украине 24 февраля.

    Рубио заявил о намерении США внести на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции по урегулированию конфликта на Украине 24 февраля, передает ТАСС.

    Он отметил, что США рассчитывают на поддержку всех членов организации, так как резолюция призвана проложить путь к миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон представил в ООН проект резолюции, в котором не обвиняет Россию в начале конфликта на Украине, а призывает к миру и прекращению боевых действий.

    Напомним, США впервые с начала спецоперации не стали соавторами антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине, подготовленного к годовщине начала СВО, в то время как среди авторов числятся Британия, Франция, Германия и другие страны.

    Президент США заявил, что не видит вины России в конфликте на Украине, возлагая ответственность на Владимира Зеленского и 46-го американского лидера Джо Байдена.

    Коментарии (3)
    22 февраля 2025, 17:38 • Новости дня
    Стало известно о попытках США заблокировать украинскую резолюцию против России в ООН

    Bloomberg: США пытаются заблокировать украинскую резолюцию против России в ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    США выступили против украинской резолюции в ООН, осуждающей Россию, предложив взамен свою версию, направленную на мирное разрешение конфликта, пишет Bloomberg.

    Издание Bloomberg сообщило, что США намерены добиться блокировки украинской резолюции в ООН, которая осуждает Россию за конфликт, передает РИА «Новости». Согласно информации источников, администрация президента США призвала всех членов организации поддержать американскую версию.

    Американский Госдепартамент в своем заявлении подчеркнул, что Вашингтон стремится к скорейшему прекращению конфликта и призывает к прочному миру между Москвой и Киевом. В новой резолюции, предложенной США, главной целью ООН называется поддержание международного мира и безопасности, а также мирное урегулирование споров.

    Россия, в свою очередь, внесла в документ поправку, указав на необходимость устранения коренных причин конфликта

    Ранее США впервые с начала СВО не поддержали антироссийскую резолюцию в ООН.

    Коментарии (3)
    22 февраля 2025, 07:55 • Новости дня
    В МИД рассказали о подготовке к встрече Путина и Трампа

    Рябков заявил, что подготовка встречи Путина и Трампа находится на начальной стадии

    Tекст: Вера Басилая

    Подготовка к встрече президентов России и США только началась, а переговоры в Эр-Рияде стали ключевым этапом на пути к нормализации отношений между странами, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков отметил, что для успешной организации встречи лидеров двух стран требуется интенсивная подготовительная работа, которая уже началась, передает РИА «Новости».

    По его словам, переговоры в Эр-Рияде являются важной частью этой подготовки. Основные вопросы, стоящие на повестке дня, касаются нормализации отношений между Россией и США, а также урегулирования острых международных ситуаций, включая конфликт на Украине. Эти темы требуют особого внимания и дипломатического подхода для достижения устойчивых решений.

    Рябков подчеркнул, что важно не только организовать встречу, но и заложить основу для долгосрочных улучшений в двусторонних отношениях.

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и США не планируют встречаться до саммита, так как не определено место проведения.

    Песков также сообщал, что Россия и США договорились о немедленной подготовке встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

    Владимир Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США  и чувствует взаимность с его стороны, но эта встреча должна быть тщательно подготовлена.

    Коментарии (0)
    22 февраля 2025, 06:35 • Новости дня
    Рябков оценил шансы добиться улучшения в отношениях с США

    Рябков заявил о готовности России к деловому диалогу с США и приветствовал изменение тональности Вашингтона

    Tекст: Вера Басилая

    Россия выразила готовность к продолжению деловых переговоров с США после изменения тональности в высказываниях Вашингтона, но точные перспективы улучшения отношений станут ясны только после новых контактов, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков отметил, что российская сторона фиксирует и анализирует сигналы, поступающие из США, особенно от их лидеров. По словам Рябкова, тональность последних контактов существенно отличается от прошлых, и Россия готова продолжать практический диалог, передает РИА «Новости».

    Замглавы МИД подчеркнул, что понимание, насколько быстро смена тона может привести к практическим изменениям, станет возможным только после новых контактов. Он добавил, что требуется работа над практической повесткой, определенной руководством на встрече в Эр-Рияде. Рябков считает, что дальнейшее продвижение поможет понять, есть ли реальный шанс на улучшение отношений или потребуется более глубокая проработка и поиск компромиссов. По его мнению, темп этой работы пока остается открытым вопросом.

    Ранее Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин готов решать ситуацию на Украине путем мирных переговоров.

    Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц отметил историческую значимость переговоров России и США в Эр-Рияде при посредничестве Саудовской Аравии.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет развиваться диалог Москвы и Вашингтона в дальнейшем и почему у российской стороны более сдержанные ожидания от его итогов.

    Коментарии (0)
    22 февраля 2025, 15:38 • Новости дня
    Полковник США призвал уничтожить неонацистов на Украине

    Полковник Макгрегор заявил о необходимости устранения неонацистов для мира на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, заявил о необходимости безжалостного уничтожения неонацистских элементов на Украине для достижения мира в регионе.

    По его словам, для достижения мира на Украине необходимо «безжалостно уничтожить неонацистские элементы», передает РИА «Новости».

    Макгрегор подчеркнул, что эти группы представляют опасность не только для России, но и для всей Европы, так как за ними тянется «длинный шлейф кровавых преступлений».

    Полковник также призвал Соединенные Штаты прекратить поддержку этих групп, заявив, что «Вашингтону должно быть стыдно за то, что американцы когда-либо предоставляли деньги и поддержку украинским неонацистам».

    Его заявление прозвучало в контексте растущих напряженностей в регионе и обсуждений о роли различных группировок в конфликте.

    Ранее подполковник ВС США Дэниел Дэвис обвинил Запад в неадекватной оценке ситуации на Украине.

    В Белом доме заявили, что Владимир Зеленский злоупотребил поддержкой НАТО и США, что привело к конфликтам с американскими политиками и резким высказываниям в адрес Трампа.

    Коментарии (0)
    22 февраля 2025, 09:04 • Новости дня
    Рябков сообщил о новой встрече России и США в нейтральной стране

    Рябков сообщил о новой встрече России и США в нейтральной стране в течение двух недель

    Tекст: Александра Юдина

    Встреча представителей России и США на уровне глав профильных департаментов состоится в третьей стране в течение двух недель, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    По его словам, в течение двух недель состоится встреча представителей России и США на уровне директоров профильных департаментов, передает РИА «Новости».

    Рябков отметил, что есть принципиальная договоренность о проведении консультаций для детальной проработки вопросов, которые остаются раздражителями в отношениях между двумя странами.

    Представитель МИД заверил, что российская сторона готова начать работу как можно быстрее, и уже передала американцам элементы своего подхода к обсуждению этих вопросов для дальнейшей конкретизации.

    Встреча для обсуждения вопросов, остающихся источниками напряженности в российско-американских отношениях, пройдет в третьей стране.

    В настоящее время стороны согласовывают конкретное место проведения.

    Рябков уточнил, что американцы рассматривают переданные российской стороной предложения и выражают готовность к конструктивному диалогу.

    Ранее в Кремле сообщали, что Россия и США договорились о немедленной подготовке встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и США не планируют встречаться до саммита, так как не определено место проведения.

    Коментарии (0)
    22 февраля 2025, 11:53 • Новости дня
    В США признали отсутствие понимания в начале конфликта на Украине

    Подполковник ВС США Дэвис обвинил Запад в неадекватной оценке ситуации на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил о неспособности Запада признать реальность конфликта на Украине, подчеркнув, что с самого начала война была непобедимой.

    Дэвис выразил критику в адрес западных стран из-за их неспособности адекватно оценивать ситуацию в конфликте на Украине, передает РИА «Новости».

    В своем сообщении он отметил, что «в этой войне с самого начала было невозможно победить», но западные лидеры и администрация президента США продолжают игнорировать сложившиеся реалии.

    По его словам, они либо не способны, либо не хотят признавать действительность, предпочитая настаивать на эскалации войны.

    Дэвис подчеркнул, что такие действия лишь усугубляют ситуацию, добавляя, что отсутствие трезвого взгляда на происходящее приводит к дальнейшему ухудшению конфликта.

    Он призвал руководство западных стран пересмотреть свои подходы и принять более реалистичные решения относительно ситуации на Украине.

    Ранее в Белом доме заявили, что Владимир Зеленский злоупотребил поддержкой НАТО и США, что привело к конфликтам с американскими политиками и резким высказываниям в адрес Трампа.

    Белый дом выразил недовольство отсутствием прозрачного отчета по использованию выделенных Украине средств. Президент США назвал украинского лидера Владимира Зеленского «комиком средней руки», который убедил Вашингтон потратить 350 млрд долларов на «войну, которую нельзя выиграть».

    Коментарии (0)
    22 февраля 2025, 10:31 • Новости дня
    В МИД заявили об отсутствии агремана на нового посла в Вашингтоне

    Замглавы МИД Рябков подтвердил отсутствие агремана на нового посла в Вашингтоне

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что Россия пока не получила агреман на назначение нового посла в Вашингтоне.

    По его словам, Россия пока не получила агреман на нового посла в Вашингтоне, передает РИА «Новости».

    Назначение нового посла требует согласия принимающей стороны, что называется агреманом. Его отсутствие может затруднить дипломатическое взаимодействие и поставку новых инициатив, которые могли бы улучшить двусторонние отношения.

    Российская сторона ожидает, что этот процесс будет завершен в ближайшее время.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что возвращение посла России в Вашингтон, а посла Соединенных Штатов в Москву должно произойти уже в ближайшее время. При этом фаворит американцев известен – это «удивительно приличный посол» Ричард Бойс Норланд.

    Коментарии (0)
    Главное
    WP: Решение Зеленского наброситься на Трампа было ошибкой
    Маск заявил об «увольнении» Зеленского с поста лидера Украины
    В Ватикане сообщили об ухудшении состояния Папы Римского
    Орбан в шутку назвал страны ЕС «лакеями» на переговорах по Украине
    Медведев призвал США осматривать туалеты после визита Зеленского
    Фон дер Ляйен возмутилась «осквернение офиса ЕС» участниками протеста в Софии
    В Киеве «потеряли» «лучшего друга» Украины Бориса Джонсона

    Лондон перестает быть золотой столицей мира

    На рынке золота два исторических события: драгоценный металл рекордно дорожает и одновременно утекает из Великобритании, где хранят свой запас многие страны мира. Английские джентльмены и их главный банк потеряли доверие. Для этого есть серьезные причины, как и для аудита золотого запаса США, затеянного Илоном Маском. Подробности

    Перейти в раздел

    «Клуб проигравших ястребов» Макрона опять ничего не смог

    После второго за три дня саммита противников России в Париже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «Россия является экзистенциальной угрозой для Европы». Эта патетическая ярость вызвана тем, что оба саммита завершились провалом. Однако Макрон считает, что у него еще есть шанс, и готовит для себя обходной маневр. Подробности

    Перейти в раздел

    Отчаяние Зеленского оставляет Украину без последних МиГ-29

    На этой неделе Украина потеряла три истребителя МиГ-29 – самолеты были уничтожены российскими средствами ПВО. Киев испытывает острую потребность в авиации с самого начала СВО, поэтому потеря каждой машины ослабляет потенциал ВСУ. Как говорят эксперты, Зеленский делает последний рывок и пускает в ход резерв, что приводит к закономерному результату. Подробности

    Перейти в раздел

    Итоги выборов в Бундестаг изменят внешнюю политику Берлина

    В ФРГ 23 февраля пройдут внеочередные парламентские выборы. Несмотря на рост популярности «Альтернативы для Германии», наиболее очевидным исходом эксперты называют победу коалиции ХДС и СДПГ. Однако не исключены и сюрпризы: если в Бундестаг сумеют пройти «малые» фракции, партиям Фридриха Мерца и Олафа Шольца придется искать третьего союзника. Как эти выборы изменят Германию и ее отношение к России? Подробности

    Перейти в раздел

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

      В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?

    • Зеленский против США: чья возьмет?

      Конфликт между руководством Украины и США стал открытым и яростным: Дональд Трамп и Владимир Зеленский заочно поспорили друг с другом о том, у кого больше рейтинг и кто кому денег должен. Теперь Украину могут посадить на голодный паек. С точки зрения интересов России ситуация развивается идеально.

    • Россия нашла подход к новым властям Сирии

      Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............