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    30 июля 2025, 17:00 • Политика

    Новый срок ультиматума к России выдает тактику Вашингтона

    Новый срок ультиматума к России выдает тактику Вашингтона
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    До истечения срока ультиматума президента США Дональда Трампа к России осталось девять дней. Чиновники в Вашингтоне подчеркивают, что это «дедлайн», но сам Трамп признает, что уже знает ответ Москвы – и не уверен в успехе. На что он тогда рассчитывает?

    За десять дней можно осуществить многое. Например, выиграть войну за существование своего государства, как это в разные годы сделали Словения, Израиль и Бангладеш (с помощью Индии). А десять дней в России 1917 года, как известно, потрясли вообще весь мир.

    Но к следующим выходным, когда истечет сокращенный срок вежливого ультиматума президента США Дональда Трампа к Москве, почти ничего не изменится. Армия Украины станет ближе к военному поражению, поскольку сейчас отступает на принципиально важных участках фронта от Покровска и Константиновки до Купянска. Но боевые действия не закончатся и продолжительное перемирие, как того требуют США, объявлено не будет. Иное представляется фантастичным.

    Вина за это лежит в том числе на Трампе. Если исходить их того, что Трамп искренне хотел завершить конфликт, он должен был собрать для России более весомый пакет из предложений, уступок и пряников, а того пакета, который был заявлен, явно недостаточно.

    Поскольку проблема принятия условий Москвы во многом упирается во Владимира Зеленского, а у Вашингтона есть значительные рычаги влияния на Киев, это именно американская недоработка.    

    Однако Трамп не бывает виноват, Трамп всегда прав, – таково его личное кредо и идеологическая основа «трампизма». Ответственной за то, что годами подогреваемый конфликт не затух по желанию президента США, назовут Россию. А в качестве меры воздействия американцы обещают ввести 100% тарифы на товары из РФ и стран, которые покупают у нее энергоресурсы. Прежде всего, это Китай, Индия и Турция.

    Примечательно, что в оценках этой угрозы сильно разошлись экономисты и политологи, причем как наши, так и западные. Экономисты не верят в то, что угроза воплотится в жизнь: плохо просчитываемые последствия сулят мировой торговле хаос. Политологи, напротив, почти не сомневаются, что Трамп свои суперсанкции введет, поскольку последствия его волнуют редко: красота жеста и брутальность имиджа гораздо важнее.

    На ваш взгляд
    Чем закончатся 10 дней, которые дал Трамп для достижения перемирия на Украине?







    Результаты

    В истории США уже был президент, который строил из себя агрессивного, припадочного, по-плохому бесстрашного человека. Он делал вид, будто его нервы на пределе, а в припадке гнева можно и на ядерную кнопку нажать, – Господь разберется, где свои. Этого президента звали Ричард Никсон – и у американцев с ним в основном плохие ассоциации. Но эффективность Никсона во внешней политике признают даже критики: тактика «хитрого Дика», выдававшего себя за «бешеного Ричарда», работала.

    С Трампом сложнее. Он, с одной стороны, доказал, что способен на радикальные и объективно опасные шаги. С другой, играет по меньшим ставкам – без ссылок на ядерное оружие. А главное, что всегда сохраняет возможность для резкого отступления.

    На Уолл-стрит устоялся акроним TACO: Trump Always Chickens Out. Трамп всегда сдает назад.

    Таким образом, правы, вероятно, все, кроме Госдепа, который врет, будто все возможные последствия учтены. Он точно так же врал, когда Трамп начинал «тарифную войну» против большей части мира, в рамках которой значения пошлин по примитивной формуле высчитывал ИИ, а Америку затянуло в инфляционный вихрь.

    Но политологи вряд ли ошибаются, когда говорят, что формально свою угрозу Трамп исполнит, иначе это будет не Трамп. А экономисты вполне справедливо предсказывают хаос на рынках, который не беспокоит президента США в силу особенностей своей тако-тактики. Если прижмет – отмотаем назад, а если ничего не получится, и нововведения США будут игнорироваться, например, Китаем, Трамп все равно объявит это своей победой или, в худшем случае, частью долгосрочной стратегией, которую, кроме него самого, никто не в силах осознать – настолько она трудная.

    Есть версия, будто все эти метания и «эмоциональные качели» с переносом срока ультиматума к России на самом деле являются частью торгов Вашингтона с Пекином насчет торгового соглашения и подготовки встречи на троих в сентябре: на торжества в Китай по случаю 80-летия победы над Японией приглашены лидеры стран-союзников, включая президента России Владимира Путина и самого Трампа. Однако президент США прилетит только в том случае, если будет уверен в заключении сделки с РФ или КНР, поэтому всячески торопит обеих. Срок прежнего ультиматума заканчивался как раз к 3 сентября, но определиться-то нужно раньше.

    Это красивая и историографичная версия плоха лишь тем, что не вписывается в манеру Трампа вести дела: как-то слишком сложно для человека, чье мнение по многим вопросам мировой политики зависит от того, с какой ноги он встал.

    Больше похоже, что Трамп «на кураже» и приободрен тем, что его метод приносит плоды от слабых духом.

    Угроза обложить пошлинами Камбоджу и Таиланд принудила их к заключению мирного договора за считанные часы. Это, конечно, не сверхдержавы, но Евросоюз тоже подписал одновременно грабительское и унизительное торговое соглашение в расчете на то, что некоторые его положения не придется исполнять (например, об инвестировании в США 600 млрд евро, так как у Еврокомиссии нет таких полномочий), а Трампу будет достаточно мзды в 15% с европейских товаров и повода покрасоваться.

    Вот он и красуется, хотя признает, что не уверен в успехе своей затеи в случае с Россией: может, через 10 дней что-то будет, а может, ничего не будет. «Посмотрим», – говорит хозяин Белого дома.

    Обязательно посмотрим. В игре, которую предлагает нам президент США, проигрывает тот, кто моргнет первым.

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