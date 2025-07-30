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    На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.

    24 комментария
    Александр Филиппов Александр Филиппов Плещеево озеро показало спонтанный социальный порядок

    За три недели я не видел ни одного пьяного человека. Это-то понятно, трезвый – значит, русский. Но и все прочее было в полном порядке. Это можно было бы объяснить, например, наличием полицейских или дружинников. Но их не было.

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия интенсивно вооружается для фальшивой войны

    Еще пару лет назад никто и представить не мог, что Германия, которая по очевидным причинам вообще не должна иметь вооружений, будет говорить о милитаризации. Хотя бы потому, что это нарушает ее собственные законы.

    4 комментария
    30 июля 2025, 20:38 • Новости дня

    Индия пообещала ответ США на введение 25% пошлин Трампом

    Индия пообещала ответ США на введение 25% пошлин Трампом
    @ Henning Von Jagow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Индии намерены принять меры для защиты своих национальных интересов после решения США ввести 25% пошлины на индийские товары.

    В индийском Минпромторге подчеркнули, что правительство предпримет все необходимые шаги для обеспечения своих национальных интересов и уделяет особое внимание защите фермеров, предпринимателей и малого бизнеса, передает ТАСС.

    В министерстве уточнили, что приняли к сведению решение президента США Дональда Трампа о пошлинах на индийские товары и сейчас изучают возможные последствия этого шага для двусторонней торговли.

    В ведомстве также напомнили, что Индия и США на протяжении последних месяцев проводили переговоры о заключении «справедливого, сбалансированного и взаимовыгодного» торгового соглашения, и индийская сторона по-прежнему привержена этой цели.

    Ранее Трамп пригрозил Индии пошлинами в 25%.

    Он также сообщил, что Соединенные Штаты не станут откладывать введение таможенных пошлин для более чем десяти государств.

    28 июля 2025, 20:05 • Новости дня
    Медведев назвал ультиматумы Трампа шагом к войне
    Медведев назвал ультиматумы Трампа шагом к войне
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о сокращении срока для перемирия между Россией и Украиной, подчеркнув опасность подобных ультиматумов.

    Медведев заявил, что Трамп играет с Россией в «игру ультиматумов», передает РИА «Новости». По его словам, Трамп поставил России срок в 50 дней для достижения перемирия с Украиной, а теперь начал говорить о сокращении этого периода до 10 дней.

    «Трамп играет с Россией в игру ультиматумов: 50 дней или 10… Ему следует помнить две вещи: 1. Россия – это не Израиль и даже не Иран. 2. Каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по пути Сонного Джо!» – написал Медведев в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Напомним, Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. По его словам, он установит «новый срок в 10-12 дней, начиная с сегодняшнего дня», так как «нет смысла ждать».

    Комментарии (29)
    28 июля 2025, 00:50 • Новости дня
    Фон дер Ляйен рассказала, как прикроет российскому газу «черный ход» в Европу
    Фон дер Ляйен рассказала, как прикроет российскому газу «черный ход» в Европу
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции в Шотландии после переговоров с американским президентом Дональдом Трампом, что поможет Евросоюзу отойти от российского газа еще дальше.

    Новое торговое соглашение с Европейским союзом, которое президент Трамп представил на переговорах в Шотландии с фон дер Ляйен включает обязательство Европы закупить американские энергоносители на сумму 750 млрд долларов.

    «У нас все еще слишком много российского СПГ, который поступает через черный ход... в наш Европейский союз. Мы хотим полностью избавиться от российского ископаемого топлива, и поэтому закупка более доступного и качественного СПГ у Соединенных Штатов –  это только плюс», – приводит портал Axios ее высказывание.

    Импорт газа по трубопроводам из России, некогда основного поставщика, в ЕС значительно сократился. Однако импорт российского СПГ остается значительным. При этом европейские энергетические компании уже заключают соглашения на будущие объемы поставок СПГ с американскими компаниями, утоняется в материале.

    Напомним, в воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил о заключении торгового соглашения с Евросоюзом, который охватывает большое количество стран.

    Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал соглашение Трампа навязанным Европе и призвал Францию последовать примеру Британии и выйти из ЕС.

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    30 июля 2025, 20:50 • Видео
    Зеленский и Ермак: обрушение режима

    Владимир Зеленский пытается исправить одну из главных ошибок в своей карьере и оперативно принять законопроект о НАБУ. Если этого не произойдет, Украина останется без средств к существованию, но главное даже не в этом: кажется, на Западе решили, что Зеленский больше не игрок и подлежит списанию.

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    29 июля 2025, 08:53 • Новости дня
    Медведев осадил сенатора Грэма после слов о России
    Медведев осадил сенатора Грэма после слов о России
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал сенатора Линдси Грэма (внесен в список террористов и экстремистов) заниматься делами США, а не вмешиваться в российско-украинские переговоры.

    Медведев посоветовал американскому сенатору Линдси Грэму (внесен в список террористов и экстремистов) работать ради интересов своей страны, а не вмешиваться в переговорный процесс с Украиной, передает РИА «Новости».

    Он также заявил, что не Грэму и не Трампу диктовать, когда «садиться за стол переговоров».

    В социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Медведев подчеркнул: «Переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Работай ради Америки прежде всего, дедуля!»

    Ранее Медведев обратился к президенту США Дональду Трампу, напомнив ему о последствиях ультиматумов и о возможной эскалации. На это Линдси Грэм заявил в X, что те, кто считает, что глава Белого дома не готов к прекращению кровопролития, «скоро сильно ошибутся».

    Напомним, Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. Он установит новый срок в 10-12 дней, объяснив это тем, что «нет смысла ждать».

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    30 июля 2025, 14:15 • Новости дня
    Кремль отреагировал на угрозы Трампа ввести санкции

    Песков: Кремль принял к сведению угрозу санкций США через десять дней

    Кремль отреагировал на угрозы Трампа ввести санкции
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль принял к сведению заявления президента США Дональда Трампа о возможности введения санкций против России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Кремль принял к сведению новые заявления президента США Дональда Трампа, касающиеся возможного введения санкций против России, но Москва пока не планирует давать более развернутых комментариев по этому поводу, передает ТАСС.

    Песков подтвердил, что Кремль внимательно отслеживает все высказывания Трампа по этому вопросу, а также заявления других зарубежных политиков о возможном введении санкций.

    Ранее Трамп усомнился в эффективности стратегии санкций против России.

    Трамп заявил, что исход конфликта на Украине остается неясным.

    Кремль подчеркнул, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на заявления Соединенных Штатов.

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    28 июля 2025, 04:15 • Новости дня
    Марин Ле Пен объяснила, почему торговая сделка ЕС и США – полное фиаско
    Марин Ле Пен объяснила, почему торговая сделка ЕС и США – полное фиаско
    @ Ricardo Rubio/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Торговая сделка, заключенная главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен с американским президентом Дональдом Трампом, потерпела политическое, экономическое и моральное фиаско, заявила глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

    Она объяснила, что политическим фиаско сделка стала из-за того, что Европейский союз, состоящий из 27 государств-членов, получил менее выгодные условия, чем Соединенное Королевство.

    «Суверенитеты в коммерческих вопросах не складываются: они размываются или, в данном случае, сводятся на нет под тяжестью брюссельской бюрократии», – объяснила она в соцсети Х.

    Экономическим фиаско сделка стала, поскольку комиссия приняла асимметричные положения, которые никогда не приняла бы Франция, управляемая исполнительной патриотичной властью.

    «Сотни миллиардов евро газа, а также вооружения должны будут ежегодно импортироваться из США. Это капитуляция перед французской промышленностью, перед нашим энергетическим и военным суверенитетом», – продолжила Ле Пен.

    Моральное фиаско она увидела в том, что французские фермеры в очередной раз были принесены в жертву на алтарь промышленности за пределами Рейна с условиями, обязывающими Париж шире открыть единый рынок для сельхозпродукции США в обмен на снижение налогов на экспорт немецких автомобилей.

    «Эта глобализация, которая отрицает и разрушает суверенитет, устарела на многие  годы. Настало время, чтобы эта информация дошла до ушей Европейской комиссии. И в наименьшим из всего этого было бы признать эту ужасную неудачу, а не просить французов, которые станут ее первыми жертвами, радоваться сделке», – резюмировала политик.

    В комментарии к посту одним из первых отметился коллега Ле Пен Флориан Филиппо. Он заявил, что ее объяснения не имеют смысла, пока Франция не имеет самостоятельности в принятии решений.

    «Эти критические замечания совершенно напрасны, поскольку вы отказываетесь от Frexit. Торговля является «исключительной компетенцией» ЕС в соответствии с договорами, и ничего не изменится, пока мы находимся в ЕС», – написал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз достигли соглашения по торговой сделке. Это означает, что рынки ЕС открылись для США.

    Французский политик Филиппо, комментируя ситуацию, указал на то, как Трамп навязал ЕС невыгодную сделку.

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    28 июля 2025, 15:23 • Новости дня
    Трамп захотел сократить срок для урегулирования ситуации на Украине
    Трамп захотел сократить срок для урегулирования ситуации на Украине
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп намерен уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине.

    Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с премьер-министром Британии Киром Стармером в Тернберри, передает ТАСС.

    «Я сокращу эти 50 дней <…> до меньшего числа. Потому что я думаю, что уже знаю ответ, знаю, что произойдет», – заявил Трамп.

    Напомним, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва хотела бы разобраться в смысле заявления Трампа о 50 днях, необходимых для урегулирования ситуации на Украине.

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    28 июля 2025, 17:04 • Новости дня
    Трамп назвал новый срок для урегулирования на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о сокращении установленного им срока для достижения договоренностей между Россией и США по Украине до 10-12 дней.

    Такое решение он озвучил после встречи с премьер-министром Британии Киером Стармером в Тернберри, передает ТАСС.

    «Я установлю новый срок в 10-12 дней, начиная с сегодняшнего дня. Нет смысла ждать», – сказал Трамп. По его словам, предыдущий срок в 50 дней был «проявлением щедрости» со стороны США, однако за это время «не видно прогресса» в урегулировании кризиса.

    Напомним, Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. После этого котировки российских акций изменили динамику на отрицательную.

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    30 июля 2025, 11:25 • Новости дня
    Американист: На смену Хегсету может прийти противник помощи Украине

    Американист Дудаков: На смену Хегсету может прийти противник помощи Украине

    Американист: На смену Хегсету может прийти противник помощи Украине
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Учитывая ухудшающееся отношение американского общества к Израилю, связи Пита Хегсета с израильским лобби могут быть проблемой для администрации Дональда Трампа. Возможно, из главы Пентагона сделают символического козла отпущения. Ему на смену может прийти противник помощи Украине, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал сообщения о возможной отставке Хегсета.

    «Слухи об увольнении Пита Хегсета с поста министра обороны США ходят давно, но сих пор они не подтверждались», – напомнил американист Малек Дудаков. При этом есть несколько признаков того, что он все же может подать в отставку. Так, нарастает сопротивление аппаратчиков Пентагона, которым не нравятся проводимые главой ведомства реформы, в частности, сокращение госаппарата и ревизия военных контрактов, указал собеседник.

    Кроме того, в Штатах продолжается внутренняя закулисная борьба между разными группами влияния, добавил эксперт. «Хегсет связан с той, что близка к израильскому лобби. Поэтому он выступал за перераспределение украинских траншей в пользу Ближнего Востока, – указал Дудаков. – Есть также и украинские лоббисты, которые считают, что Вашингтону следует и дальше уделять внимание Европе, а также те, кто настаивает на приоритетности Индо-Тихоокеанского региона».

    «В условиях, когда отношение американского общества к Израилю довольно серьезно ухудшилось из-за происходящего в секторе Газа, связи Хегсета с еврейским государством могут видеться проблемными для администрации Дональда Трампа. Возможно, из главы Пентагона даже сделают символического козла отпущения: на него возложат всю ответственность за те проблемы, с которыми Штаты столкнулись на ближневосточном треке», – рассуждает аналитик.

    Собеседник допускает, что на этом фоне министр обороны США обсуждает сценарий, при котором он отправляется в отставку и попытается уйти в публичную политику. «Теннеси – это республиканский штат. Поэтому в перспективе у Хегсета не возникнет проблем ни на праймериз, ни на выборах. Тем более что он себе сделал имя на нынешнем посту», – уточнил эксперт.

    По оценкам спикера, одним из потенциальных приемников Хегсета в должности шефа Пентагона станет замминистра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби. «Он сторонник усиления позиции против Китая. То есть Украине возможный будущий министр обороны будет уделять меньше внимания, потому что это не приоритет для администрации Трампа», – заключил Дудаков.

    Ранее стало известно, что министр обороны США Пит Хегсет рассматривает возможность выдвижения на пост губернатора штата Теннесси в 2026 году. Для этого ему придется покинуть пост шефа Пентагона, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

    По информации телеканала, в течение последних трех недель Хегсет вполне серьезно обсуждал возможность баллотироваться и начать предвыборную кампанию. При этом чиновник может не соответствовать требованиям, предъявляемым кандидатам на пост губернатора Теннесси. Например, по закону претендент должен прожить в штате как минимум семь лет до выдвижения, а шеф Пентагона переехал туда около трех лет назад.

    Помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл назвал публикацию NBC «фейковыми новостями». «Существует только два варианта: либо «источники» вымышленные, либо этих репортеров надули. Хегсет по-прежнему сосредоточен исключительно на службе при президенте Дональде Трампе и продвижении миссии «Америка прежде всего» в министерстве обороны», – заявил он.

    Впрочем, NBC допускает, что если Хегсет все же решит претендовать на губернаторский пост, глава Белого дома может передать его обязанности министру армии США Дэниелу Дрисколлу или замминистра обороны по политическим вопросам Элбриджу Колби. Последний, напомним, оказался в центре решений администрации Трампа о приостановке военной помощи Украине в июне. Он стремится переориентировать американские вооруженные силы на противостояние с Китаем.

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    28 июля 2025, 15:56 • Новости дня
    Рынок акций России упал после заявлений Трампа по Украине

    Рынок акций России упал из-за заявлений Трампа по Украине

    Рынок акций России упал после заявлений Трампа по Украине
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Котировки российских акций изменили динамику на отрицательную после слов президента США Дональда Трампа о сокращении сроков на достижение перемирия на Украине.

    За несколько минут до выступления индикатор рынка показывал прирост на уровне 0,2%, передает РИА «Новости».

    К 15:11 по московскому времени индекс Московской биржи снизился на 0,94%, опустившись до 2 746,24 пункта.

    Ранее Трамп заявил, что намерен уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине.

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    28 июля 2025, 12:43 • Новости дня
    Эксперты: Европа приняла невыгодные условия сделки с США из-за России

    Политолог Трухачев: Результаты сделки США и ЕС подтвердили профнепригодность фон дер Ляйен

    Эксперты: Европа приняла невыгодные условия сделки с США из-за России
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Евросоюз пошел на большие экономические уступки в тарифном споре с США, фактически согласившись оплачивать американскую экономику. Все ради того, чтобы выбить из Вашингтона обязательство продолжать оказывать помощь Украине и противостоять России, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Вадим Трухачев и Александр Рар. Так они прокомментировали торговую сделку между Вашингтоном и Брюсселем.

    «Торговая сделка между США и ЕС в нынешнем виде – это полный провал Брюсселя. За такой результат Урсулу фон дер Ляйен, как и Каю Каллас, и еврокомиссаров от экономического блока, стоило бы выгнать за профнепригодность», – считает политолог Вадим Трухачев. Впрочем, по его мнению, в соглашении есть нюанс.

    «В обмен на колоссальные уступки по торговым вопросам европейцы, вероятно, выбили у Вашингтона обязательство продолжать оказывать помощь Украине и противостоять России», – допустил эксперт, отметив, что «для Евросоюза важны не цифры, а факт того, что Штаты будут поддерживать Киев – пусть даже не в тех объемах, как это было при предыдущей американской администрации».

    «Можно говорить, что в ЕС добились своего», – сказал Трухачев. По его мнению, если бы переговоры с Трампом вела не фон дер Ляйен, а генсек НАТО Марк Рютте, то последний смог бы выторговать меньшие пошлины. Но даже при таком сценарии исключение составляли бы тарифы на сталь. Дело в том, что сталелитейная промышленность в Штатах загибается, а глава Белого дома поддерживает «Ржавый пояс», который голосовал за него.

    Как бы то ни было, Европа принимает невыгодные для себя условия. По мнению Трухачева, Брюссель изменит свой курс лишь при двух условиях. «Первое – у ЕС «треснут» бюджеты. Пока у них есть деньги на то, чтобы идеология шла впереди экономики, еврочиновники будут плясать под дудку Трампа. Для руководства союза самый главный идеологический вопрос – это противостояние с Россией. И теперь мы видим цену этому», – рассуждает эксперт.  

    Второе условие пересмотра политики европейских стран – победа евроскептиков, продолжил спикер. Причем действия Брюсселя способствуют этому. «Первая проба будет в Чехии – на октябрь в республике намечены парламентские выборы. Прага сильно пострадала от вывода производства за границу из-за дорогой энергии, больше всех приняла украинских беженцев. Поэтому результаты голосования там станут зеркалом того, как европейцы воспринимают торговую сделку», – пояснил Трухачев.

    Схожей точки зрения относительно соглашения между США и ЕС придерживается немецкий политолог Александр Рар. «Евросоюз понял, что у него нет средств и общего консенсуса, чтобы отделиться от Штатов и идти своим путем. А это значит, что надо льстить Трампу, сдавать собственные позиции ради сохранения покровительства Вашингтона», – указал он.

    «Сегодняшняя Европа не может существовать в многополярном мире без США. Фон дер Ляйен пошла на большие экономические уступки в тарифном споре со Штатами, фактически согласившись оплачивать американскую экономику. Все ради того, чтобы сохранить лидерство Америки в борьбе с Россией», – заключил политолог.

    Накануне США заключили с Евросоюзом торговую сделку. Об этом объявил Дональд Трамп после переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии. По его словам, поставляемые в Штаты европейские товары будут облагаться 15%-ной пошлиной вместо обещанных 30%. В обмен на сокращение тарифа Брюссель откроет рынки для американского экспорта с нулевой ставкой.

    Глава Белого дома сообщил, что ЕС также согласился приобрести энергоносителей США на 750 млрд долларов и инвестировать еще 600 млрд долларов в экономику страны. Также Европа закупит «огромное количество» военной техники, рассказал Трамп, не уточнив точную сумму закупок. Он назвал эту сделку «крупнейшей из всех».

    В свою очередь фон дер Ляйен заявила, что соглашение принесет стабильность и предсказуемость. Глава ЕК пообещала полностью заместить российские нефть и газ поставками СПГ и ядерного топлива из США. «У нас все еще слишком много российского СПГ, который поступает через черный ход... Закупка более доступного и качественного СПГ у Соединенных Штатов – это только плюс», – попыталась указать на позитив чиновница.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что договоренность с США позволит избежать «ненужной эскалации трансатлантических торговых отношений». По его словам, торговая война «могла бы сильно ударить по ориентированной на экспорт немецкой экономике».

    Однако в Европе не разделяют их энтузиазма и подвергают сделку критике. Больше всего от заключенного соглашения пострадает Германия – крупнейший экспортер автомобилей, на которые будет применяться тариф 15%, пишет The New York Times. Экономисты рассчитали, что падение немецкого производства из-за сделки может достигнуть 15%.

    Германский промышленный союз (BDI) назвал договоренность «фатальным сигналом» для экономик обеих сторон. Промышленники отметили, что «на данный момент удалось избежать дальнейшего обострения ситуации», но компаниям по обе стороны Атлантики необходимо планирование безопасности цепочек поставок и инвестиций, передает ТАСС.

    Лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала соглашение «политическим, экономическим и моральным фиаско». По ее мнению, суверенитет в торговых вопросах «сводится на нет под тяжестью брюссельской бюрократии». «Какой позор ЕС! Франция, выйдя из ЕС, могла бы заключить гораздо более выгодную сделку для своего бизнеса и своей торговли! Frexit!», – призвал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Примечательно, что и западная пресса пишет о сделке как о триумфе президента США и поражении Европы. «Соглашение знаменует собой победу Трампа, который потратил месяцы, принуждая торговых партнеров Америки к болезненным переговорам, угрожая взвинчиванием тарифов», – пишет Financial Times.

    «Соглашение, конечно, лучше, чем торговая война. Тем не менее для европейцев это капитуляция. Ради мира они отказываются от тех ценностей и принципов, которые еще недавно считали незыблемыми. В то же время сделка демонстрирует, как мало ЕС может противостоять самопровозглашенному «таможеннику» из США», – отмечает Spiegel.

    Политолог Владимир Корнилов заметил, что многие европейские газеты уже забыли, как еще недавно тарифы в 15% от Трампа пытались представить как грабеж Европы и как невероятный сценарий, на который Европа ни при каких обстоятельствах не пойдет, дабы не потерять самоуважения. «Хе-хе, сейчас они о самоуважении как-то резко забыли!», – сыронизировал он в Telegram-канале.

    Торговая сделка между США и ЕС выгодна Вашингтону и совершенно унизительна для европейцев, отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. «Трамп размазал Европу. Надо признать, что, несмотря на свою крайнюю противоречивость в высказываниях и поступках, в одном он весьма последователен. Трамп жестко продавливает экономические интересы своей страны», – написал он в своем Telegram-канале.

    По его словам, соглашение создает огромные дополнительные расходы для промышленности и сельского хозяйства во многих странах ЕС на оплату дорогих американских энергоносителей. В качестве еще одного фактора несостоятельности сделки Медведев обозначил перенаправление мощного потока инвестиций из Европы в США.

    «И конечно, «сделка» носит явно антироссийский характер, запрещая покупать наши нефть и газ. Но если для Трампа это в основном бизнес, то для сбрендившей старухи Европы – часть неонацистской идеологии, которая бьет по благосостоянию собственных граждан. Можно просто посочувствовать обычным европейцам», – подчеркнул зампред Совбеза.

    Схожей точки зрения придерживается сенатор Константин Косачев. «Торговые переговоры США-ЕС завершились на условиях Трампа. Фон дер Ляйен сидела перед ним как прогулявшая урок школьница – не хватало только заискивающего «папочка», – иронично указал он в своем Telegram-канале.

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    29 июля 2025, 21:06 • Новости дня
    Трамп дал десять дней для достижения перемирия на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп сообщил журналистам на борту президентского самолета о запуске десятидневного отсчета для достижения соглашения по прекращению огня на Украине.

    По его словам, отсчет начинается с текущего дня, передает РИА «Новости». На вопрос о сроках Трамп ответил: «Десять дней с сегодняшнего дня».

    Он также предупредил о намерении ввести импортные пошлины, если переговоры провалятся. «Мы введем пошлины. Различные меры, которые можно ввести», – заявил Трамп. Он уточнил, что пока не уверен, окажут ли эти меры воздействие на Россию.

    Накануне Трамп заявил о сокращении установленного им срока для достижения договоренностей между Россией и США по Украине до 10-12 дней.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль принял к сведению заявление Трампа о возможном сокращении сроков урегулирования на Украине. Он отметил, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на высказывания президента США.

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    28 июля 2025, 13:05 • Новости дня
    Орбан заявил, что Трамп «съел» фон дер Ляйен на переговорах

    Орбан: ЕС заключил плохую сделку, Трамп «съел» фон дер Ляйен на переговорах

    Орбан заявил, что Трамп «съел» фон дер Ляйен на переговорах
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз уступил США по ключевым вопросам на переговорах в Шотландии, позволив американцам получить более выгодные тарифные условия.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в программе на YouTube-канале популярного телеведущего Балажа Немета заявил, что по итогам переговоров в Шотландии президент США Дональд Трамп «съел Урсулу на завтрак», передает ТАСС.

    По его словам, Трамп является тяжеловесом в дипломатии, в то время как председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уступает ему в переговорах.

    Орбан подчеркнул, что итогом встречи стала невыгодная для Евросоюза тарифная сделка, значительно более благоприятная для США. Он напомнил, что Британия смогла согласовать с Вашингтоном более выгодные условия, чем Брюссель.

    Премьер-министр выразил недоумение относительно сообщений о согласии фон дер Ляйен на европейские инвестиции в экономику США на сотни миллиардов евро и задался вопросом: кто будет отвечать за эти вложения и кто примет соответствующее решение.

    Орбан также усомнился в сообщениях о договоренностях по закупке американских вооружений и отметил, что Еврокомиссия не располагает собственной армией.

    Ранее Трамп заявил, что США и Евросоюз договорились о введении 15-процентной пошлины на ввоз европейских товаров, а ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров. Трамп назвал эти договоренности с Евросоюзом самыми крупными в истории.

    Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что соглашения помогут ЕС еще дальше отойти от российского газа.

    Глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала сделку между США и ЕС полным фиаско для Евросоюза.

    Сенатор Константин Косачев ранее сравнил фон дер Ляйен со «школьницей» на переговорах с Трампом.

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    29 июля 2025, 19:59 • Новости дня
    Трамп назвал число остановленных им войн

    Трамп заявил, что остановил пять войн

    Трамп назвал число остановленных им войн
    @ TOLGA AKMEN/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что ему удалось прекратить уже пять вооруженных конфликтов в разных странах, сообщает телеканал Sky News.

    Такое заявление Трамп сделал во время церемонии открытия нового гольф-поля в своем клубе Trump International Golf Links в Абердине в Шотландии, трансляцию которой вел Sky News, передает РИА «Новости»

    «Мы, как вы знаете, вчера остановили войну (конфликт между Таиландом и Камбоджей). Но вообще мы остановили уже около пяти войн. Это намного важнее, чем игра в гольф, как бы сильно я его ни любил», – сказал он.

    После перерезания ленточки Трамп выразил благодарность премьер-министру Британии Киру Стармеру за встречу в гольф-клубе, которая состоялась накануне. Он добавил, что намерен сыграть партию в гольф, а затем вернуться в Вашингтон, чтобы дальше «тушить пожары по всему миру».

    Ранее Трамп пообещал «прекратить все войны».

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    30 июля 2025, 13:25 • Новости дня
    Американский ведущий Дор предсказал завершение СВО «на условиях Путина»
    Американский ведущий Дор предсказал завершение СВО «на условиях Путина»
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский журналист Джимми Дор выразил мнение, что СВО завершится «на условиях» президента России Владимира Путина.

    Американский ведущий Джимми Дор заявил, что многие аналитики прогнозировали завершение спецоперации на Украине именно на условиях президента России, передает RT.

    Дор отметил, что такие прогнозы существовали уже в самом начале конфликта.

    В интервью журналисту Рику Санчесу он подчеркнул, что Дональд Трамп, вероятно, хотел бы выгодного для Запада завершения событий. Однако, по словам Дора, «этого не произойдет, потому что Путин сейчас контролирует ситуацию».

    Ранее Трамп усомнился в эффективности стратегии санкций против России.

    Президент США отметил, что исход конфликта на Украине пока остается неясным.

    Кремль подчеркнул, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на заявления Соединенных Штатов.

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    28 июля 2025, 10:48 • Новости дня
    Медведев: Трамп размазал Европу торговой сделкой с Брюсселем
    Медведев: Трамп размазал Европу торговой сделкой с Брюсселем
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Трамп размазал Европу; новое торговое соглашение ЕС с США унижает европейцев, поскольку обнуляет пошлины на американские товары и открывает европейский рынок в одностороннем порядке, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Трамп жестко продавливает экономические интересы своей страны, отмечает в своем Telegram-канале Медведев.

    По его словам, новая торговая сделка между США и Евросоюзом полностью отвечает интересам Вашингтона и считается крайне невыгодной для европейских стран.

    Он обратил внимание, что соглашение обнуляет пошлины на американские товары, что открывает европейский рынок для продукции из США и создает дополнительные расходы для промышленности и сельского хозяйства стран Евросоюза из-за необходимости закупать дорогие американские энергоносители. Также, по мнению автора, это приведет к перетоку инвестиций из Европы в США.

    Медведев считает, что соглашение носит антироссийский характер – оно запрещает покупать нефть и газ из России. Как отмечает зампред Совбеза, для Трампа это вопрос прежде всего бизнеса, а «для сбрендившей старухи Европы – часть неонацистской идеологии».

    «Можно просто посочувствовать обычным европейцам. Им сейчас впору брать штурмом Брюссель, чтобы вздернуть на флагштоках стран ЕС всех еврокомиссаров, включая, конечно, бешеную бабку Урсулу», – пошутил Медведев.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что США и Евросоюз договорились о введении 15-процентной пошлины на ввоз европейских товаров, а ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров.

    Трамп назвал достигнутые соглашения с Евросоюзом самыми крупными в истории.

    Сенатор Константин Косачев ранее сравнил Урсулу фон дер Ляйен со «школьницей» на переговорах с Трампом.

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