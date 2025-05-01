Пресс-секретарь Лукашенко подтвердила освобождение Зенковича по просьбе США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Юрий Зенкович, американский гражданин, осужденный в Белоруссии за организацию попытки переворота, был освобожден по просьбе администрации президента США, передает РИА «Новости». Об этом сообщила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт. Она заявила: «По просьбе администрации президента США гражданин Соединенных Штатов Америки Зенкович Юрий Леонидович был освобожден. Такое решение принято».

Телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника сообщил, что речь идет именно о Зенковиче, который был признан виновным в попытке захвата власти в Белоруссии в 2021 году. Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил о том, что Белоруссия выпустила на свободу еще одного американца, не уточняя его имени.

В сентябре 2024 года в эфире государственного телеканала «Беларусь 1» Зенкович, имеющий двойное гражданство, признал свою вину, попросил прощения у Александра Лукашенко и выразил надежду на помилование. Он также просил дать ему возможность вернуться к семье и продолжить профессиональную деятельность в США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, белорусский юрист Юрий Зенкович признал вину в суде по делу о заговоре с целью захвата власти в стране, согласился дать показания на заседании и рассказал, что контактировал в Соединенных Штатах с представителями ФБР и ЦРУ.