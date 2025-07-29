Инструментарий реального воздействия на Россию со стороны США и ЕС исчерпан еще при Байдене. Трамп подменяет пошлинами санкции, но эффективность у них такая же, как и санкций.0 комментариев
Трамп пообещал санкции, пошлины и «другое» против России
Трамп допустил введение санкций и «другого» против России при отсутствии соглашения
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отсутствия договоренности по Украине после истечения назначенного им десятидневного срока, против России могут быть введены санкции, пошлины и «что-то другое».
В интервью изданию New York Post Трамп отметил: «После истечения крайнего срока я применю либо санкции, либо пошлины, либо что-то другое», передает РИА «Новости».
Трамп также сообщил, что не получил ответа от России на свое предложение о прекращении огня на Украине в течение 10-12 дней, и назвал это «прискорбным».
Он добавил, что его разговоры с российским лидером Владимиром Путиным всегда «проходили прекрасно», и несколько раз казалось, что соглашение по Украине уже достигнуто. По словам Трампа, несмотря на конструктивные беседы, после них происходили «очень плохие вещи» и окончательной договоренности достичь не удалось.
Ранее Дональд Трамп заявил, что 10-дневный отсчет срока для достижения прекращения огня на Украине начинается, и пригрозил ввести импортные пошлины при отсутствии сделки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль принял к сведению заявление Трампа о возможном сокращении сроков урегулирования на Украине.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что не Трампу диктовать, когда «садиться за стол переговоров».
В Кремле заявили, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на высказывания президента США.