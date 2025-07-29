Трамп пообещал санкции, пошлины и «другое» против России

Трамп допустил введение санкций и «другого» против России при отсутствии соглашения

Tекст: Вера Басилая

В интервью изданию New York Post Трамп отметил: «После истечения крайнего срока я применю либо санкции, либо пошлины, либо что-то другое», передает РИА «Новости».

Трамп также сообщил, что не получил ответа от России на свое предложение о прекращении огня на Украине в течение 10-12 дней, и назвал это «прискорбным».

Он добавил, что его разговоры с российским лидером Владимиром Путиным всегда «проходили прекрасно», и несколько раз казалось, что соглашение по Украине уже достигнуто. По словам Трампа, несмотря на конструктивные беседы, после них происходили «очень плохие вещи» и окончательной договоренности достичь не удалось.

Ранее Дональд Трамп заявил, что 10-дневный отсчет срока для достижения прекращения огня на Украине начинается, и пригрозил ввести импортные пошлины при отсутствии сделки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль принял к сведению заявление Трампа о возможном сокращении сроков урегулирования на Украине.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что не Трампу диктовать, когда «садиться за стол переговоров».

В Кремле заявили, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на высказывания президента США.