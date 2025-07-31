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    Европа согласилась на полную энергетическую зависимость от США
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Большая нефтяная игра продолжается, но уже не по правилам Трампа

    Реализация угроз Трампа в полном объеме представляет собой опасный сценарий. Он действительно может стать болезненным ударом по российской экономике, но только в том случае, если заставит ключевых партнеров Москвы полностью отказаться от ее нефти.

    0 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Плещеево озеро показало спонтанный социальный порядок

    За три недели я не видел ни одного пьяного человека. Это-то понятно, трезвый – значит, русский. Но и все прочее было в полном порядке. Это можно было бы объяснить, например, наличием полицейских или дружинников. Но их не было.

    8 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Холокост не оправдывает геноцид

    На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.

    35 комментариев
    31 июля 2025, 10:07 • Новости дня

    Медведев ответил на «нервные высказывания» Трампа

    Медведев назвал нервной реакцию Трампа на свои слова

    Tекст: Вера Басилая

    Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале отметил нервную реакцию «грозного президента США» Трампа на свои слова. По его словам, такая нервозность говорит о том, Россия во всем права и будет идти своей дорогой.

    Комментируя слова Трампа про «мертвую экономику» Индии и России и «заход на опасную территорию», Медведев предложил вспомнить президенту США «его любимые фильмы про «ходячих мертвецов».

    «Пусть вспомнит так же то, как может быть опасна несуществующая в природе «мертвая рука», – написал Медведев.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведев своими комментариями заходит на «очень опасную территорию».

    Медведев посоветовал Трампу и сенатору Линдси Грэму (внесен в список террористов и экстремистов) не решать, когда садиться России за стол переговоров.

    Кроме того, зампред Совбеза Медведев назвал ультиматумы Трампа шагом к войне.

    30 июля 2025, 14:15 • Новости дня
    Кремль отреагировал на угрозы Трампа ввести санкции

    Песков: Кремль принял к сведению угрозу санкций США через десять дней

    Кремль отреагировал на угрозы Трампа ввести санкции
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль принял к сведению заявления президента США Дональда Трампа о возможности введения санкций против России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Кремль принял к сведению новые заявления президента США Дональда Трампа, касающиеся возможного введения санкций против России, но Москва пока не планирует давать более развернутых комментариев по этому поводу, передает ТАСС.

    Песков подтвердил, что Кремль внимательно отслеживает все высказывания Трампа по этому вопросу, а также заявления других зарубежных политиков о возможном введении санкций.

    Ранее Трамп усомнился в эффективности стратегии санкций против России.

    Трамп заявил, что исход конфликта на Украине остается неясным.

    Кремль подчеркнул, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на заявления Соединенных Штатов.

    Комментарии (5)
    30 июля 2025, 20:38 • Новости дня
    Индия пообещала ответ США на введение 25% пошлин Трампом
    Индия пообещала ответ США на введение 25% пошлин Трампом
    @ Henning Von Jagow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Индии намерены принять меры для защиты своих национальных интересов после решения США ввести 25% пошлины на индийские товары.

    В индийском Минпромторге подчеркнули, что правительство предпримет все необходимые шаги для обеспечения своих национальных интересов и уделяет особое внимание защите фермеров, предпринимателей и малого бизнеса, передает ТАСС.

    В министерстве уточнили, что приняли к сведению решение президента США Дональда Трампа о пошлинах на индийские товары и сейчас изучают возможные последствия этого шага для двусторонней торговли.

    В ведомстве также напомнили, что Индия и США на протяжении последних месяцев проводили переговоры о заключении «справедливого, сбалансированного и взаимовыгодного» торгового соглашения, и индийская сторона по-прежнему привержена этой цели.

    Ранее Трамп пригрозил Индии пошлинами в 25%.

    Он также сообщил, что Соединенные Штаты не станут откладывать введение таможенных пошлин для более чем десяти государств.

    Комментарии (6)
    30 июля 2025, 20:50 • Видео
    Зеленский и Ермак: обрушение режима

    Владимир Зеленский пытается исправить одну из главных ошибок в своей карьере и оперативно принять законопроект о НАБУ. Если этого не произойдет, Украина останется без средств к существованию, но главное даже не в этом: кажется, на Западе решили, что Зеленский больше не игрок и подлежит списанию.

    Комментарии (0)
    30 июля 2025, 11:25 • Новости дня
    Американист: На смену Хегсету может прийти противник помощи Украине

    Американист Дудаков: На смену Хегсету может прийти противник помощи Украине

    Американист: На смену Хегсету может прийти противник помощи Украине
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Учитывая ухудшающееся отношение американского общества к Израилю, связи Пита Хегсета с израильским лобби могут быть проблемой для администрации Дональда Трампа. Возможно, из главы Пентагона сделают символического козла отпущения. Ему на смену может прийти противник помощи Украине, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал сообщения о возможной отставке Хегсета.

    «Слухи об увольнении Пита Хегсета с поста министра обороны США ходят давно, но сих пор они не подтверждались», – напомнил американист Малек Дудаков. При этом есть несколько признаков того, что он все же может подать в отставку. Так, нарастает сопротивление аппаратчиков Пентагона, которым не нравятся проводимые главой ведомства реформы, в частности, сокращение госаппарата и ревизия военных контрактов, указал собеседник.

    Кроме того, в Штатах продолжается внутренняя закулисная борьба между разными группами влияния, добавил эксперт. «Хегсет связан с той, что близка к израильскому лобби. Поэтому он выступал за перераспределение украинских траншей в пользу Ближнего Востока, – указал Дудаков. – Есть также и украинские лоббисты, которые считают, что Вашингтону следует и дальше уделять внимание Европе, а также те, кто настаивает на приоритетности Индо-Тихоокеанского региона».

    «В условиях, когда отношение американского общества к Израилю довольно серьезно ухудшилось из-за происходящего в секторе Газа, связи Хегсета с еврейским государством могут видеться проблемными для администрации Дональда Трампа. Возможно, из главы Пентагона даже сделают символического козла отпущения: на него возложат всю ответственность за те проблемы, с которыми Штаты столкнулись на ближневосточном треке», – рассуждает аналитик.

    Собеседник допускает, что на этом фоне министр обороны США обсуждает сценарий, при котором он отправляется в отставку и попытается уйти в публичную политику. «Теннеси – это республиканский штат. Поэтому в перспективе у Хегсета не возникнет проблем ни на праймериз, ни на выборах. Тем более что он себе сделал имя на нынешнем посту», – уточнил эксперт.

    По оценкам спикера, одним из потенциальных приемников Хегсета в должности шефа Пентагона станет замминистра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби. «Он сторонник усиления позиции против Китая. То есть Украине возможный будущий министр обороны будет уделять меньше внимания, потому что это не приоритет для администрации Трампа», – заключил Дудаков.

    Ранее стало известно, что министр обороны США Пит Хегсет рассматривает возможность выдвижения на пост губернатора штата Теннесси в 2026 году. Для этого ему придется покинуть пост шефа Пентагона, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

    По информации телеканала, в течение последних трех недель Хегсет вполне серьезно обсуждал возможность баллотироваться и начать предвыборную кампанию. При этом чиновник может не соответствовать требованиям, предъявляемым кандидатам на пост губернатора Теннесси. Например, по закону претендент должен прожить в штате как минимум семь лет до выдвижения, а шеф Пентагона переехал туда около трех лет назад.

    Помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл назвал публикацию NBC «фейковыми новостями». «Существует только два варианта: либо «источники» вымышленные, либо этих репортеров надули. Хегсет по-прежнему сосредоточен исключительно на службе при президенте Дональде Трампе и продвижении миссии «Америка прежде всего» в министерстве обороны», – заявил он.

    Впрочем, NBC допускает, что если Хегсет все же решит претендовать на губернаторский пост, глава Белого дома может передать его обязанности министру армии США Дэниелу Дрисколлу или замминистра обороны по политическим вопросам Элбриджу Колби. Последний, напомним, оказался в центре решений администрации Трампа о приостановке военной помощи Украине в июне. Он стремится переориентировать американские вооруженные силы на противостояние с Китаем.

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    30 июля 2025, 22:29 • Новости дня
    Лукьянов рассказал о стратегиях стран БРИКС против пошлин Трампа

    Политолог Лукьянов: Каждая страна БРИКС выстраивает свою тактику во взаимодействии со Штатами

    Лукьянов рассказал о стратегиях стран БРИКС против пошлин Трампа
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Каждая страна БРИКС выстраивает свою тактику в отношениях с президентом США Дональдом Трампом. На нее влияет уровень экономической взаимозависимости, который в каждом конкретном случае разный, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. В среду Трамп пригрозил ввести 25% пошлины на индийские товары, а также назвал объединение БРИКС антиамериканским, поскольку оно пытается лишить доллар статуса глобальной валюты.

    «К каждой из стран БРИКС у Дональда Трампа свой набор претензий. Что касается Индии, то президента США раздражает уровень протекционистской защиты местного рынка. Глава Белого дома пытается добиться от других стран либо снижения барьеров на американские товары, либо повышения барьеров на их товары», – пояснил глава Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов, научный директор МДК «Валдай», профессор-исследователь НИУ ВШЭ.

    «В случае с Индией вопрос чисто экономический. С Бразилией ситуация другая – здесь имеется и политический подтекст. Так, Вашингтон в отношении страны хочет наложить штрафные пошлины за, как считает Трамп, плохое отношение к его другу – бывшему президенту Жаиру Болсонару. Это откровенное вмешательство во внутренние дела, в частности, в судебную сферу Бразилии», – поясняет он.

    В случае с ЮАР, напоминает Лукьянов, упреки Трампа связаны с гонениями и преследованиями белого населения. «В каждом случае – своя ситуация, но есть обобщающая угроза ввести против всех общий десятипроцентный тариф просто за то, что в БРИКС обсуждаются альтернативы доллару», – добавил спикер.

    Соответственно, каждая страна БРИКС выстраивает свою тактику во взаимодействии со Штатами, потому что уровень взаимозависимости экономик тоже разный: «В случае с Китаем это один гигантский масштаб, а в случае с Южной Африкой – другой, существенно меньше. В общем, это не является единым процессом».

    Что касается России, то у президента США нет чисто экономических мер воздействия на Москву. «Трамп начал грозить стопроцентными пошлинами конкретно по поводу Украины. В данном случае это политическое требование. Торговля России с США, в общем-то невелика и это не входит в сферу приоритетов Белого дома», – заключил Лукьянов.

    В среду Нью-Дели пообещал принять меры для защиты национальных интересов после решения президента США Дональда Трампа ввести 25% пошлины на индийские товары. По словам американского лидера, республика долгое время сохраняла одни из наиболее высоких тарифов на товары Штатов. При этом подготовка торгового соглашения между Вашингтоном и Нью-Дели пока не завершена.

    По его оценке, объединение БРИКС является антиамериканским, действует против доллара США. «Это, по сути, группа стран, которые против Соединенных Штатов. И Индия входит в нее, если вы можете в это поверить», – отметил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Китай согласовали продление тарифного перемирия и сохранение льгот на три месяца. Власти США также приняли решение о введении с 1 августа пошлин в 50% на импорт из Бразилии. Президент республики подписал указ о праве приостанавливать концессии для предпринимателей из США при введении высоких пошлин на бразильские товары.

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    31 июля 2025, 08:43 • Новости дня
    Трамп заявил, что ему «нет дела до мертвой экономики» России
    Трамп заявил, что ему «нет дела до мертвой экономики» России
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его не волнуют торгово-экономические связи между Россией и Индией, и нет дела до их «мертвых экономик».

    В Truth Social Трамп сообщил, что ему все равно до торговых отношений Индии с Россией, ему нет дела до их «мертвых экономик», передает РИА «Новости».

    По его словам, США очень мало торгуют с Индией, поскольку тарифы там самые высокие.

    «Точно так же Россия и США почти не торгуют друг с другом», – следует из его публикации.

    Ранее Индия пообещала ответ США на введение 25% пошлин Трампом.

    Трамп заявил, что США планируют установить импортные пошлины в 25% на товары из Индии.

    Трамп заявил, что сомневается в эффективности стратегии санкций против России.

    В Кремле заявили, что российская экономика, несмотря на длительное давление санкций, продолжает устойчиво работать, и Россия выработала иммунитет к санкциям.

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    30 июля 2025, 13:25 • Новости дня
    Американский ведущий Дор предсказал завершение СВО «на условиях Путина»
    Американский ведущий Дор предсказал завершение СВО «на условиях Путина»
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский журналист Джимми Дор выразил мнение, что СВО завершится «на условиях» президента России Владимира Путина.

    Американский ведущий Джимми Дор заявил, что многие аналитики прогнозировали завершение спецоперации на Украине именно на условиях президента России, передает RT.

    Дор отметил, что такие прогнозы существовали уже в самом начале конфликта.

    В интервью журналисту Рику Санчесу он подчеркнул, что Дональд Трамп, вероятно, хотел бы выгодного для Запада завершения событий. Однако, по словам Дора, «этого не произойдет, потому что Путин сейчас контролирует ситуацию».

    Ранее Трамп усомнился в эффективности стратегии санкций против России.

    Президент США отметил, что исход конфликта на Украине пока остается неясным.

    Кремль подчеркнул, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на заявления Соединенных Штатов.

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    31 июля 2025, 03:25 • Новости дня
    Трамп объяснил пошлину в 40% для Бразилии масштабом угрозы страны американцам

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что политика и действия правительства Бразилии угрожают национальной безопасности, внешней политике и экономике США, поэтому он обязан защитить их, что и сделает посредством пошлин.

    В опубликованном на сайте  Белого дома документе в адрес правительства Бразилии Трамп заявил, что члены правительства Бразилии предприняли действия, которые вмешиваются в экономику США, ущемляют право граждан на свободу выражения мнений, нарушают права человека и подрывают интересы США по защите своих граждан и компаний.

    «Члены правительства Бразилии также осуществляют политическое преследование бывшего президента, что способствует преднамеренному подрыву верховенства закона в Бразилии, политически мотивированному запугиванию в этой стране и нарушениям прав человека», – сказано в документе.

    От всего этого Трамп считает себя обязанным защитить американцев, в том числе, когда они за пределами США.

    «В целях реагирования на чрезвычайное положение в стране, объявленное настоящим указом, я постановляю, что необходимо и целесообразно ввести дополнительную пошлину ad valorem в размере 40% на некоторые товары из Бразилии», – заявил Трамп.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США приняли решение о введении с 1 августа пошлин в 50% на импорт из Бразилии. Президент Бразилии на это  подписал указ о праве приостанавливать концессии для предпринимателей из США при введении высоких пошлин на бразильские товары.

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    30 июля 2025, 11:59 • Новости дня
    Трамп усомнился, что стратегия санкций против России сработает

    NYT: Трамп признал, что новые санкции против России могут не сработать

    Трамп усомнился, что стратегия санкций против России сработает
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в действенности финансовых санкций против России, отметив возможность их ограниченного влияния на действия Москвы, сообщает The New York Times.

    Американский лидер вновь заявил о намерении ввести тарифы и другие финансовые меры против России, но подчеркнул, что «это может сработать, а может и нет», передает The New York Times.

    По словам Трампа, решение будет принято в течение десяти дней, однако он не уверен, что такие шаги заставят российское руководство остановить конфликт на Украине.

    Трамп отметил, что президент Владимир Путин, по его мнению, не заинтересован в завершении боевых действий, и выразил сомнения в способности тарифов повлиять на Кремль. Он добавил: «Я не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что он, очевидно, скорее всего, хочет сохранить войну».

    Эксперты, цитируемые изданием, считают, что Россия за последние три года значительно укрепила свою экономику для противостояния западным санкциям, однако по-прежнему зависит от экспорта нефти и газа. Согласно их мнению, ограничения в энергетической сфере могут причинить больше ущерба, чем тарифы на ограниченный объем российского экспорта в США.

    Некоторые аналитики отмечают, что у Трампа остаются возможности усилить давление на Москву, в том числе через ужесточение санкций против российской банковской системы, введение потолка цен на нефть и координацию политики с союзниками по НАТО. Кремль сдержанно отреагировал на заявления Трампа, а российские официальные лица иронизировали по поводу изменения сроков его ультиматумов.

    Ранее Госдеп США заявил, что страна учла риски негативных последствий введения новых санкций против России.

    Президент США Дональд Трамп предупредил, что если договоренность по Украине не будет достигнута в течение десяти дней, против России могут быть введены санкции, пошлины и другие меры.

    Кремль подчеркнул, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на заявления Соединенных Штатов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Дональд Трамп пытается напугать российских покупателей нефти.

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    31 июля 2025, 09:39 • Новости дня
    Трамп в резком тоне призвал Медведева «следить за словами»

    Трамп в резком тоне призвал Медведева «следить за словами»

    Трамп в резком тоне призвал Медведева «следить за словами»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведев своими комментариями заходит на «очень опасную территорию».

    Трамп в социальной сети Truth Social посоветовал «бывшему президенту-неудачнику России» Медведеву следить за своими словами, передает РИА «Новости» .

    Президент США предупредил Медведева что «он заходит на очень опасную территорию».

    Ранее Медведев посоветовал Трампу и сенатору Линдси Грэму (внесен в список террористов и экстремистов) не решать, когда садиться России за стол переговоров.

    Кроме того, Медведев назвал ультиматумы Трампа шагом к войне.

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    30 июля 2025, 15:29 • Новости дня
    Трамп подтвердил введение пошлин на товары из десятка стран с 1 августа
    Трамп подтвердил введение пошлин на товары из десятка стран с 1 августа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не станут откладывать введение таможенных пошлин для более чем десяти государств.

    По словам Трампа, крайний срок введения новых тарифов установлен на 1 августа, передает ТАСС. «Крайний срок 1 августа неизменен и продлеваться не будет. Важный день для Америки!» – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее Трамп подтвердил сохранение тарифов на уровне 15% для Евросоюза, отвергнув возможность их снижения. Он также пригрозил Индии пошлинами в 25%.

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    30 июля 2025, 11:16 • Новости дня
    WP: США решили уступить Китаю ради переговоров

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Администрация президента США Дональда Трампа решилась на несколько уступок КНР, чтобы избежать обострения перед будущей торговой сделкой, пишет Washington Post.

    США отложили визит министра обороны Тайваня Гу Лисюна, а также убедили главу тайваньской администрации Лай Циндэ не делать остановок в американских городах в рамках поездки в Латинскую Америку, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

    Источники издания сообщили, что Лай Циндэ планировал остановиться в Нью-Йорке и Далласе, но получил множество ограничений со стороны американской администрации.

    «Они не сказали однозначного нет, но выдвинули столько ограничений для остановок Лай Циндэ на территории США, что стало ясно: они не хотят этого», – пояснил собеседник.

    Кроме того, Пентагон направил в Белый дом предложение по военной помощи Тайваню, однако пока ответа не последовало. Критики решений администрации Трампа также выражают опасения, что смягчение ограничений на продажу полупроводников для искусственного интеллекта Китаю может ослабить позиции США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Китая провели переговоры в Стокгольме в конструктивном ключе. Глава американского Минфина Скотт Бессент подчеркнул обеспокоенность США по поводу закупок Китаем иранской нефти.

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    31 июля 2025, 02:10 • Новости дня
    Сенатор США пригрозил России сменой санкционных правил в исполнении Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский сенатор Линдси Грэм, внесенный в России в перечень террористов и экстремистов, в высокопарном обращении к России предупредил, что мастерство справляться с санкциями скоро будет разрушено сменой правил игры в исполнении президента США Дональда Трампа.

    «Россия, ты права насчет санкций. Тебе удалось их избежать, ты научилась с ними жить. Видимо, ты не понимаешь, что президент Трамп меняет правила игры и собирается ввести пошлины для стран, покупающих твою нефть и газ», – написал Грэм в соцсети Х.

    Сенатор предположил, что, возможно, России стоит в ближайшее время связаться с этими странами и узнать, «относятся ли они к этому так же легкомысленно, как ты».

    «Значительное двухпартийное большинство готово помочь президенту Трампу в этом начинании», – закончил сенатор из списка террористов и экстремистов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в эффективности стратегии санкций против России.

    При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что российская экономика, несмотря на длительное давление санкций, продолжает устойчиво работать, что подтверждает формирование определенного иммунитета к западным ограничениям.

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    30 июля 2025, 21:57 • Новости дня
    Fox News: Опровергнутое досье о «русском следе» нашли в тайной комнате ФБР

    Tекст: Вера Басилая

    Директор ФБР Кэш Патель обнаружил опровергнутое досье о «русском следе» в мешках для последующего уничтожения в одной из закрытых комнат бюро, сообщает Fox News.

    Документы из опровергнутого досье о «русском следе» были найдены в тайной комнате ФБР, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что директор ФБР Кэш Патель обнаружил конфиденциальные бумаги, которые находились в мешках для последующего уничтожения в одной из закрытых комнат бюро.

    Как отмечает телеканал Fox News, подобным образом в ФБР обычно хранят материалы с грифом «секретно» и выше, предназначенные для уничтожения. По сведениям телеканала, среди найденных документов оказались материалы разведсообщества США, в которых сообщалось, что ФБР должно было сыграть роль в распространении информации о якобы сговоре Дональда Трампа с Россией.

    Кроме того, Fox News сообщает, что найденные бумаги касались предполагаемого вмешательства России в выборы в США. Сейчас ФБР совместно с ЦРУ, аппаратом директора национальной разведки, Минюстом и АНБ занимается рассекречиванием этих документов.

    Ранее директор нацразведки США Тулси Габбард заявила, что американские спецслужбы в 2016 году не фиксировали попыток России помочь Дональду Трампу на выборах.

    Габбард назвала действия администрации Барака Обамы, которая «сфальсифицировала» данные о «русском следе», госпереворотом и заговором против Трампа. Дональд

    Трамп заявил, что министерству юстиции следует проверить возможное вмешательство Обамы в обработку разведданных о выборах и связях с Россией.

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    31 июля 2025, 01:15 • Новости дня
    Трамп собрался разрабатывать «огромные запасы нефти» в Пакистане

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп о торговом соглашении с Пакистаном, в рамках которого компании из США будут участвовать в освоении нефтяных запасов страны.

    «Мы сейчас заключили соглашение с Пакистаном, в соответствии с которым Пакистан и Соединенные Штаты будут работать вместе над разработкой их огромных запасов нефти», – приводит слова Трампа ТАСС со ссылкой на его пост в  соцсети Truth Social.

    Глава Белого дома уточнил, что США выбирают нефтяную компанию, которая возглавит это партнерство с американской стороны.

    «Может быть, когда-нибудь они будут продавать нефть Индии», – выразил надежду Трамп.

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    31 июля 2025, 03:55 • Новости дня
    Трамп высмеял Байдена поле сравнения длины ударов в гольфе
    Трамп высмеял Байдена поле сравнения длины ударов в гольфе
    @ Cheriss May/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп дал несколько комментариев на борту Air Force One, возвращаясь домой из Шотландии после того, как видео его удара в гольф стало вирусным в интернете.

    Президент США Дональд Трамп возвращаясь в США из Шотландии на борту Air Force One, затронул тему игры в гольф и обсудил недавний видеоролик с самим собой,  играющим в гольф, сообщает Fox News.

    Общаясь с журналистами на борту Трамп похвастался своим ударом в гольфе.

    «Вы видели мой удар на первой лунке? Довольно длинный, очень длинный. Это вам не Джо Байден, скажу я вам. Это не Байден, верно? Это был хороший удар», – сказал Трамп.

    До этого Трамп раскритиковал навыки Байдена в гольфе во время их дебатов 27 июня 2024 года в Атланте. Он тогда заявил, что выиграл два клубных чемпионата, обсуждая физическую форму политического оппонента, и добавил, что Байден не сможет отправить мяч даже дальше 50 ярдов (45 м).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, фотографии с переговоров в Шотландии показали, что правую руку президента США Дональда Трампа покрывает консилер.

    Кроме того, создатели американского мультсериала «Южный парк» Трей Паркер и Мэтт Стоун рассказали на фестивале Comic-Con в Сан-Диего, сколько проблем на них обрушилось из-за Трампа, одного из героев мультика, за который пришлось извиняться даже перед Белым домом.



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