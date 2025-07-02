Лукашенко помиловал 16 человек

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале Пул Первого говорится, что глава государства удовлетворил соответствующие ходатайства. В числе помилованных фигуранты дел с разной степенью тяжести, включая преступления экстремистской направленности.

Среди освобожденных восемь женщин и восемь мужчин. Трое помилованных старше 50 лет, двое имеют хронические заболевания, один человек признан инвалидом. Девять из них воспитывают несовершеннолетних детей.

Отмечается, что все помилованные выразили раскаяние и пообещали соблюдать закон в дальнейшем.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом помиловал 15 человек, среди которых пятеро совершили преступления экстремистской направленности. До этого в январе Лукашенко помиловал 23 человека, осужденных за экстремизм.