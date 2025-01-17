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Белый дом предупредил о рисках из-за ограничения Россией экспорта урана
Белый дом заявил об угрозе перебоев в выработке энергии из-за ограничения Россией экспорта урана
Решение России ограничить экспорт обогащенного урана вызвало обеспокоенность в Белом доме из-за возможных перебоев в атомной энергетике США и их союзников, заявил замсоветника президента по национальной безопасности по вопросам международной экономики Далип Сингх.
По его словам, ограничение создает угрозу перебоев в выработке энергии на атомных электростанциях Соединенных Штатов и их союзников, передает РИА «Новости».
«Россия ограничила экспорт обогащенного урана в ноябре прошлого года, что создало угрозу перебоев в производстве атомной энергии у нас и наших союзников», – заявил Сингх.
Эксперт в области атомной энергетики, главный редактор портала Atominfo.ru Александр Уваров отметил, что ограничения на поставки обогащенного урана в США ввел Вашингтон.
Он считает, что попытки американских чиновников обвинить Москву в возникновении рисков для американской атомной отрасли являются перекладыванием проблемы с больной головы на здоровую. Уваров также уточнил, что мера не затронула напрямую организации, эксплуатирующие АЭС в США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия ограничит поставки урана в США, что станет силовым приемом в ответ на санкции. Сообщалось, что это решение может существенно повлиять на энергетическую отрасль США, поскольку страна сильно зависит от российского урана.