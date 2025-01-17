Белый дом предупредил о рисках из-за ограничения Россией экспорта урана

Белый дом заявил об угрозе перебоев в выработке энергии из-за ограничения Россией экспорта урана

Tекст: Александра Юдина

По его словам, ограничение создает угрозу перебоев в выработке энергии на атомных электростанциях Соединенных Штатов и их союзников, передает РИА «Новости».

«Россия ограничила экспорт обогащенного урана в ноябре прошлого года, что создало угрозу перебоев в производстве атомной энергии у нас и наших союзников», – заявил Сингх.

Эксперт в области атомной энергетики, главный редактор портала Atominfo.ru Александр Уваров отметил, что ограничения на поставки обогащенного урана в США ввел Вашингтон.

Он считает, что попытки американских чиновников обвинить Москву в возникновении рисков для американской атомной отрасли являются перекладыванием проблемы с больной головы на здоровую. Уваров также уточнил, что мера не затронула напрямую организации, эксплуатирующие АЭС в США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия ограничит поставки урана в США, что станет силовым приемом в ответ на санкции. Сообщалось, что это решение может существенно повлиять на энергетическую отрасль США, поскольку страна сильно зависит от российского урана.