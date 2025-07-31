СМИ разъяснили смысл упомянутой Медведевым в ответе Трампу «Мертвой руки»

RT: «Мертвая рука» оказалась российской системой «Судного дня»

Tекст: Валерия Городецкая

Это автоматизированный комплекс, известный также как «Периметр», который гарантирует запуск ядерных ракет даже в случае потери связи с командованием, сообщил телеканал RT в Telegram-канале.

Система была создана в годы холодной войны и построена на базе межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь». По данным иностранных разведок, принципы работы «Мертвой руки» включают заранее введенное полетное задание в ракеты, размещенные как в шахтах, так и на мобильных установках.

Действие комплекса направлено на гарантированное нанесение ответного ядерного удара противнику при любом развитии событий. Американские спецслужбы за десятки лет выяснили только общие параметры функционирования этой системы.

Ранее между Дональдом Трампом и Дмитрием Медведевым произошел обмен резкими заявлениями, в ходе которого Медведев напомнил о возможностях «Мертвой руки». Он подчеркнул, что американскому лидеру