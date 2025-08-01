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    Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.

    29 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Интернетов будет много

    Что общего у Киргизии и Великобритании? Интернет. Причем не сам по себе, а тот факт, что интернет теперь у каждого свой, хотя, кажется, регулируют его очень похожим образом.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Словесное людоедство – это не по-русски

    Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.

    37 комментариев
    1 августа 2025, 22:31 • Новости дня

    Эксперт: Приказом о подлодках Трамп нивелировал шкалу боеготовности ВС США DEFCON

    Военный аналитик Анпилогов спрогнозировал ответ России на приказ Трампа атомным подлодкам

    Эксперт: Приказом о подлодках Трамп нивелировал шкалу боеготовности ВС США DEFCON
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Ответственные лидеры ядерных держав традиционно воздерживались от подобных заявлений, поскольку они немедленно вынуждают противоположную сторону повышать уровень стратегической готовности, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. В пятницу президент США Дональд Трамп объявил о решении разместить две атомные подводные лодки в «определенных регионах» в ответ на высказывания Дмитрия Медведева.

    «Из десяти оставшихся у США атомных подводных лодок класса «Огайо» несколько постоянно находятся на боевом дежурстве у атлантического и тихоокеанского побережий. У России, как минимум, по одной подлодке Северного и Тихоокеанского флотов также несут дежурство в соответствующих районах Мирового океана, что обеспечивает возможность быстрого запуска межконтинентальных баллистических ракет», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    По словам эксперта, все «соответствующие районы» патрулирования атомных подводных лодок России и США «хорошо известны обеим сторонам» и используются для «максимального противодействия активности подводных ракетоносцев вероятного противника».

    Особенность этих зон заключается в том, что раньше они находились за пределами радиолокационного покрытия систем предупреждения о ракетном нападении. Однако современные РЛС и спутниковые технологии теперь позволяют засечь пуск баллистических ракет практически из любой точки планеты.

    «Скорее всего, эти две американские подлодки направлены в те же стандартные районы боевого патрулирования. Однако важно учитывать, что США сталкиваются с ограничениями в возможностях подводного ракетного запуска. Из-за меньшей дальности своих баллистических ракет подводного базирования, США находятся в менее выгодном положении по сравнению с Россией. Наша страна обладает огромной территорией, где ключевые стратегические объекты расположены на максимальном удалении от морских границ – потенциальных районов запуска ракет с подлодок противника», – пояснил специалист.

    «Поэтому приказ Трампа можно сравнить с указанием Солнцу взойти на Востоке. При этом позиция США и Запада в целом отдает некой долей клинической шизофрении в отношении ядерного оружия. С одной стороны, западные страны продвигают концепцию ограниченного применения ядерного оружия как часть своей военной доктрины. С другой стороны, применительно к России они утверждают, будто она воздержится от использования ядерного арсенала, что, по их мнению, показала СВО», – рассуждает эксперт.

    По его мнению, эти две позиции являются принципиально несовместимыми. На практике разделительная линия между ограниченным применением тактического ядерного оружия и полномасштабным термоядерным конфликтом оказывается крайне условной и нестабильной.

    «Ответственные политики и руководители ядерных стран никогда не допускали такого рода высказываний, потому что любое подобное высказывание немедленно вынуждало противоположную сторону предпринимать ответные меры, как минимум повышая уровень стратегической готовности. Поэтому своими заявлениями Трамп фактически нивелирует значение системы DEFCON – утвержденной шкалы боевой готовности ВС США», – подчеркнул Анпилогов.

    По мнению собеседника, российское военно-политическое руководство выберет максимально взвешенный и продуманный вариант ответа на такого рода игры со стратегической стабильностью: «У России есть возможность для адекватного реагирования. Впервые за всю историю ядерной эры США оказались в положении стратегической уязвимости. Это связано с тем, что Россия фактически завершила ядерное перевооружение».

    Анпилогов напомнил, что более 90% ядерных зарядов и носителей России – это новейшие системы. «Это подлодки класса «Борей», которые на одно поколение опережают американские. Они тише и незаметнее. Мы фактически закончили перевооружение второй компоненты ядерной триады – межконтинентальных баллистических ракет (МБР), включая постановку на боевое дежурство новых комплексов РС-24 «Ярс» и «Сармат», которые будут снабжены гиперзвуковыми маневрирующими блоками «Авангард», способные прорвать, по признаю самих американских экспертов, систему ПВО и ПРО США», – перечислил эксперт.

    Кроме того, активно заменяются ядерные бомбардировщики – третья компонента ядерной триады РФ. Налажено серийное производство новейших ТУ-160. «В США модернизация толком не начиналась. Первая ядерная подлодка следующего поколения типа «Колумбия» будет передана ВМС США только в 2031 году... С большими задержками движется программа создания новой МБР Sentinel вместо Minuteman, которые полвека находится на боевом дежурстве. Также американцы до сих пор эксплуатируют бомбардировщики B-52H, некоторым из которых уже больше 60 лет, а их смена – бомбардировщики B-21 – Raider еще находятся в стадии опытно-промышленной эксплуатации», – рассказал спикер.

    Анпилогов напомнил, что Трамп не в первый раз «бряцает оружием». Во время своего первого президентского срока он «двинул две авианосные ударные группы к берегам Северной Кореи»: «Тогда некоторые ожидали начала масштабного сухопутного вторжения, но специалисты говорили, что это не более чем демонстрация силы, которой Трамп пытался давить на Ким Чен Ына. В итоге все это закончилась встречей обоих лидеров в демилитаризованной зоне, а потом Трамп назвал Ким Чен Ына хорошим парнем».

    По его словам, Пхеньян не поддался на провокацию Трампа и продолжил развивать свою ядерную программу, проводить тестовые запуски ракет и «все это вынудило Трампа медийно отыгрывать назад его собственные решительные действия».

    В пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что в ответ на «крайне провокационные» заявления зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева отдал приказ о размещении двух атомных подводных лодок в «определенных регионах» «на случай, если эти безрассудные и подстрекательские высказывания окажутся не просто словами». Как он написал в соцсети Truth Social, слова «часто приводят к непреднамеренным последствиям» и выразил надежду, что эскалации удастся избежать.

    Ранее на этой неделе в ходе обмена резкими заявлениями Медведев напомнил Трампу о возможностях «Мертвой руки» – советской системы «Периметр» по автоматизированному управлению массированным ответным ядерным ударом. Этот комплекс способен организовать атаку в случае внезапного уничтожения командных центров при ядерной войне. Кроме того, Медведев заявил, что ультиматумы главы Белого дома – «угроза и шаг к войне».

    В ответ Трамп посоветовал Медведеву «следить за своими словами»: «Передайте Медведеву, несостоявшемуся бывшему президенту России, который все еще считает себя главой государства, следить за своими словами. Он заходит на очень опасную территорию!».

    Медведев вновь не остался в долгу, заявив, что «если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой».

    1 августа 2025, 09:16 • Новости дня
    Журналист Боуз поразился заявлению Зеленского о Часовом Яре
    Журналист Боуз поразился заявлению Зеленского о Часовом Яре
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Журналист Чей Боуз раскритиковал заявление Владимира Зеленского после потери города Часов Яр.

    Журналист Чей Боуз выразил удивление и критику по поводу заявления Владимира Зеленского после потери украинского города Часов Яр, передает РИА «Новости».

    В своей публикации в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Боуз отметил, что Зеленский продолжает отрицать факт захвата города, несмотря на признание этого события рядом проукраинских СМИ.

    В частности, Боуз написал: «Зеленский в своей ежедневной тираде диктатора называет захват Часова Яра Россией фейком. И это несмотря на то, что многочисленные проукраинские медиа признают правду».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Для освобождения Часова Яра бойцы прошли 20 километров под артобстрелами. В Часовом Яре уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ.

    Комментарии (5)
    1 августа 2025, 11:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил цели визита Уиткоффа в Россию

    Политолог Минченко: Визит Уиткоффа в Россию – это шанс переломить негативную динамику

    Эксперт объяснил цели визита Уиткоффа в Россию
    @ Al Drago/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    У американского эмиссара Стива Уиткоффа в России могут состояться встречи с представителями МИД и администрации президента, а также с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Это может переломить негативную динамику в политике американской администрации в отношении Москвы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Так он прокомментировал сообщение о предстоящем визите Уиткоффа в Россию.

    «Стив Уиткофф очень близок к Дональду Трампу и фактически считается членом его семьи. Визит в Россию – это шанс переломить негативную динамику, существующую в американской администрации по отношению к Москве», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    По его мнению, у спецпосланника главы Белого дома может быть намечено несколько треков: первый – встречи с представителями российского внешнеполитического ведомства и администрации президента; второй – переговоры с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. «Посмотрим, как будут развиваться события», – добавил собеседник.

    Политолог также счел неудивительным, что перед визитом в Россию Уиткофф отправится в Израиль и сектор Газа. «Он в первую очередь спецпредставитель по ближневосточному урегулированию. Кроме того, эта тема в повестке дня администрации США имеет гораздо большее значение, чем Россия и украинский кризис. Это связано с целым рядом причин», – пояснил Минченко.

    «Во-первых, в Штатах очень сильное еврейское лобби. Так, республиканская база – это протестанты, а они питают особые чувства к Израилю, к народу Ветхого Завета. Поэтому для значительной части республиканцев поддержка Тель-Авива – не просто какая-то геополитическая ставка, это прямо вытекает из их религиозных верований», – детализировал собеседник.

    «Кроме того, в регионе складывается кризисная ситуация. Целый ряд стран после выступления Франции, которое поддержала Британия, планируют признать палестинское государство. Россия и Украина на фоне происходящего на Ближнем Востоке поворота меркнут для американской стороны», – заключил Минченко.

    Ранее Дональд Трамп анонсировал визит Стива Уиткоффа в Россию. «Да, он поедет в Израиль, а затем в Россию, хотите верьте, хотите нет», – сказал президент США в ответ на вопрос журналистов о поездке спецпосланника на Ближний Восток. В Белом доме сообщали, что Уиткофф посетит сектор Газа 1 августа.

    Также Трамп заявил, что Вашингтон собирается ввести рестрикции против Москвы после истечения десятидневного срока в связи с урегулированием ситуации на Украине. Но он добавил, что не очень верит в действенность этого метода.

    «Да, мы можем ввести санкции. Я не думаю, что санкции его (Владимира Путина) беспокоят. Они знают о санкциях. Не знаю, будет ли эффект, но мы это сделаем», – сказал американский лидер. Он также снова повторил, что этого конфликта не должно было быть. «Это война Джо Байдена. Ее никогда не должно было быть, если бы я тогда был президентом. Не стоило ввязываться в эту войну», – сказал Трамп.

    Напомним, Уиткофф неоднократно посещал Россию, его в том числе принимал Владимир Путин. Последний визит состоялся в апреле. Тогда стороны обсудили возможность возобновления прямых переговоров Москвы и Киева. После этого в Стамбуле прошли три раунда переговоров российской и украинской делегаций.

    В конце июля Уиткофф в разговоре с Fox News выразил уверенность, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет заключено, передает РИА «Новости». «Президент Трамп прав: эта война никогда не должна была начаться», – сказал он, отметив, что если удастся найти решение, «это станет важным моментом».

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    1 августа 2025, 22:47 • Видео
    Путин ответил на ультиматум США

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко озвучил ответ на ультиматум президента США Дональда Трампа и дал американцу совет по поводу завышенных ожиданий.

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    1 августа 2025, 06:36 • Новости дня
    Погранотряд ВСУ пропал под Харьковом
    Погранотряд ВСУ пропал под Харьковом
    @ Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После завершения ожесточенных боев у села Дегтярное на Украине до сих пор неясна судьба военнослужащих 1-го погранотряда ВСУ, обеспокоившая их родственников.

    Судьба украинских военных 1-го погранотряда остается неизвестной после боев у Дегтярного в Харьковской области, сообщает ТАСС. Представитель российских силовых структур отметил, что после завершения ожесточенных столкновений родные и близкие военнослужащих не имеют информации о местонахождении и состоянии своих родственников.

    Собеседник агентства подчеркнул: «Родные и близкие военнослужащих 1-го погранотряда Украины сообщают, что о судьбе их родственников ничего неизвестно после окончания ожесточенных боев в районе села Дегтярное, освобождение которого бойцами «Севера» отрицает командование ВСУ». По словам силовиков, украинское командование не подтверждает потерю контроля над этим населенным пунктом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенные пункты Соболевка в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Военнослужащие России продвинулись на 300 м, заняли выгодные позиции северо-западнее Липцов. Минобороны России сообщило о значительных потерях ВСУ под Волчанском и Северском.

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    1 августа 2025, 14:40 • Новости дня
    Путин: В России произведен первый серийный ракетный комплекс «Орешник»
    Путин: В России произведен первый серийный ракетный комплекс «Орешник»
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о выпуске первой серийной ракеты «Орешник».

    По словам главы государства, первый серийный «Орешник» уже поступил в войска, передает ТАСС.

    «У нас произведен первый серийный комплекс «Орешник». Первая серийная ракета. И она поступила в войска», – сказал Путин.

    В ноябре 2024 года Путин заявил о начале серийного производства «Орешника». Он отмечал, что «Орешник» хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что «Орешник» стал неядерной дубинкой против НАТО.

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    1 августа 2025, 06:35 • Новости дня
    Губернатор Камчатки заявил о «вопиющем провале в безопасности» аэропорта
    Губернатор Камчатки заявил о «вопиющем провале в безопасности» аэропорта
    @ vsolodovbrief

    Tекст: Ирма Каплан

    Губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил о вопиющем провале обеспечения безопасности в новом терминале аэропорта, который удалось выявить из-за землетрясения 30 июля.

    «Декоративные потолочные панели не выдержали нагрузки, деформировались и выпали из креплений, создав угрозу жизни и здоровью людей», – отметил Солодов в Telegram-канале.

    Губернатор региона добавил о необходимости проявления хладнокровия и профессионализма каждым сотрудником аэропорта в экстренных ситуациях.

    «Недостаточная готовность персонала к работе в условиях чрезвычайной ситуации абсолютно неприемлема и недопустима. Проконтролирую каждый этап устранения этих недоработок», – подчеркнул он.

    Напомним, 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8. Оно стало самым мощным событием за всю историю наблюдений в этом регионе. Поднявшаяся после землетрясения волна цунами частично подтопила порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Камчатке зафиксировали серию афтершоков после землетрясений.

    Ученые в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН заявили, что афтершоковый процесс после землетрясения затянется на месяцы.

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    1 августа 2025, 10:41 • Новости дня
    Баку потребовал извинений от ТАСС за название Степанакерт

    МИД Азербайджана потребовал извинений от ТАСС за название Степанакерт

    Баку потребовал извинений от ТАСС за название Степанакерт
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Баку выразили недовольство тем, что ТАСС употребил название Степанакерт вместо Ханкенди в публикации о сносе памятника художнику-маринисту Ивану Айвазовскому.

    МИД Азербайджана потребовал от ТАСС извинений за использование названия Степанакерт вместо Ханкенди, передает РБК.

    Ведомство заявило, что название Степанакерт применялось в период существования непризнанной Нагорно-Карабахской республики, и выразило возмущение подобной терминологией.

    В заявлении МИД также отмечается, что в случае, если Москва не прекратит искажать топонимику, то Баку начнет использовать исторические названия российских городов. А именно – Кенигсберг вместо Калининграда или Орынбор вместо Оренбурга.

    Дипломаты также потребовали внести соответствующие поправки и предупредили, что в противном случае в отношении ТАСС в Азербайджане «будут приняты соответствующие меры».

    Ранее памятник художнику Ивану Айвазовскому демонтировали в бывшей столице непризнанного Карабаха, и день сноса совпал с днем рождения художника и годовщиной выселения армян.

    До этого администрация президента Германии принесла извинения Азербайджану за публикацию Франка-Вальтера Штайнмайера о Карабахе в соцсети с изображением флага бывшего режима.

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    1 августа 2025, 20:17 • Новости дня
    Трамп отдал приказ подводным лодкам из-за слов Медведева

    Трамп заявил об отправке двух АПЛ «в соответствующие регионы» из-за слов Медведева

    Трамп отдал приказ подводным лодкам из-за слов Медведева
    @ US Navy/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что после заявлений заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева отдал приказ о размещении двух атомных подводных лодок в «определенных регионах».

    По словам Трампа, это решение связано с «крайне провокационными» словами Медведева, передает РИА «Новости».

    «На фоне крайне провокационных заявлений бывшего президента России Дмитрия Медведева, ныне занимающего пост заместителя председателя Совета безопасности РФ, я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах – на случай, если эти безрассудные и подстрекательские высказывания окажутся не просто словами», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Он подчеркнул, что слова «часто приводят к непреднамеренным последствиям» и выразил надежду, что эскалации удастся избежать. О каких именно регионах идет речь, он не уточнил.

    Ранее между Дональдом Трампом и Дмитрием Медведевым произошел обмен резкими заявлениями, в ходе которого Медведев напомнил о возможностях «Мертвой руки». Позже стало известно, что система стратегического управления «Мертвая рука», которую упомянул Медведев в ответе Трампу, предназначена для ответного ядерного удара даже при уничтожении командных пунктов.

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    1 августа 2025, 11:37 • Новости дня
    Российские войска уничтожили элитный полк «Скала» ВСУ
    Российские войска уничтожили элитный полк «Скала» ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска ликвидировали шесть крупных групп элитного полка «Скала» ВСУ в Днепропетровской области, несмотря на попытки противника рассредоточиться.

    Войска России уничтожили переброшенные на Днепропетровщину подразделения элитного полка «Скала» ВСУ, передает ТАСС.

    По данным российских силовых структур, уничтожение происходило по группам, которые рассредоточивались, но это не помогло им избежать ударов. Применялись корректируемые авиабомбы, что позволило добиться полного поражения.

    Официальный представитель силовых структур подчеркнул: «Все мы видели, все мы знали, результат – уничтожение шести крупных групп, в каждой из которых было до взвода личного состава».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта на границе Донецкой народной республики и Днепропетровской области. Российские войска приблизились к позициям ВСУ в Днепропетровской области.

    Ранее оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» поразил установки ЗРК Patriot под Орджоникидзе Днепропетровской области.

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    1 августа 2025, 12:02 • Новости дня
    Вучич собрал экстренный Совбез Сербии после задержания министра

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Сербии Александр Вучич назначил экстренное заседание Совета национальной безопасности после задержания бывшего министра торговли Томислава Момировича.

    Заседание Совета национальной безопасности Сербии состоится в субботу в 12:00 по местному времени, передает ТАСС. Поводом для его созыва стало задержание бывшего министра внутренней и внешней торговли Томислава Момировича, которое произошло утром.

    Газета «Вечерне новости» утверждает, что заседание связано с разворачивающейся в стране попыткой государственного переворота. По данным источников издания, в организованных действиях участвуют сотрудники Специальной прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и отдельные подразделения полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич заявил, что Эмир Кустурица и ряд известных оппозиционеров объединились с целью добиться его отставки, не имея другой политической программы. Карин Кнайсль отметила, что правительство Вучича «висит на волоске».

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    1 августа 2025, 14:15 • Новости дня
    ЛДПР предложила отменить бесплатное обучение мигрантов в старших классах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесут в Госдуму законопроект, ограничивающий бесплатное обучение мигрантов в 10–11-х классах российских школ.

    Иностранные граждане и лица без гражданства смогут учиться только за свой счет, если иное не предусмотрено международными договорами или федеральными законами, передает ТАСС.

    В пояснительной записке подчеркивается, что бесплатное обучение будет доступно только в исключительных случаях.

    «Наши образовательные учреждения заполонили тысячи детей мигрантов. Особенно тесно стало в 10–11-х классах. Педагоги перегружены, соответственно, падает качество преподавания, значительная часть пришлых, нерусских учеников имеет низкую успеваемость, что замедляет темп обучения и мешает русским старшеклассникам, не говоря уже о склонности подростков-мигрантов к агрессии и криминалу. Но главное – на всю эту орду тратятся огромные государственные средства, причем из кармана русских же родителей», – заявил Слуцкий.

    По его словам, принятие законопроекта поможет снизить нагрузку на бюджет и образовательную инфраструктуру, а также повысить качество учебного процесса за счет снижения перегрузки учителей.

    Ранее в Госдуме предложили отменить бесплатное образование детям мигрантов.

    Накануне президент России Владимир Путин подписал закон, закрепивший обязанность образовательных ведомств предоставлять МВД сведения о зачислении и тестировании детей мигрантов.

    Напомним, в России находятся более 638 тыс. детей мигрантов, и примерно половина из них не посещают учебные заведения. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что к тесту на знание русского языка допустили только 335 из 1762 заявившихся детей-мигрантов, а успешно сдали его 27 человек.

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    1 августа 2025, 18:48 • Новости дня
    Азербайджанские СМИ начали менять названия российских городов
    Азербайджанские СМИ начали менять названия российских городов
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    В азербайджанских СМИ возникла недовольство после того, как информагентство ТАСС в одной из публикаций использовало название города Степанакерт для административного центра Нагорного Карабаха, а не Ханкеди, что принято в Азербайджане.

    Портал Minval высказался за запрет работы ТАСС на территории страны, напомнив, что ранее аналогичные меры уже применялись к РИА «Новости», передает «Московский комсомолец».

    Авторы Minval заявили, что в Азербайджане остался только один журналист ТАСС, и выразили мнение, что в республике ему «делать нечего». После этого портал начал использовать старые или неофициальные топонимы для российских городов: Оренбург был назван Орынбором, Калининград – Кенигсбергом, а Волга в публикациях стала фигурировать как Итиль.

    Подобная языковая политика, по мнению азербайджанских СМИ, является ответом на «неуважение» к Азербайджану из-за использования российского названия города. В России подобные шаги воспринимаются как попытка политизации топонимики и обострения информационного противостояния между странами.

    Напомним, в пятницу в Баку выразили недовольство тем, что ТАСС употребил название Степанакерт вместо Ханкенди в публикации о сносе памятника художнику-маринисту Ивану Айвазовскому.

    Ранее памятник художнику Ивану Айвазовскому демонтировали в бывшей столице непризнанного Карабаха, и день сноса совпал с днем рождения художника и годовщиной выселения армян.

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    1 августа 2025, 07:22 • Новости дня
    Вашингтон и Сеул захотели лишить КНДР ядерного оружия
    Вашингтон и Сеул захотели лишить КНДР ядерного оружия
    @ KCNA/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На встрече главы МИД Южной Кореи Чо Хена и госсекретаря США Марко Рубио обсуждался вопрос денуклеаризации Северной Кореи, заявили в южнокорейском МИД.

    Встреча прошла 31 июля в Вашингтоне. Стороны обсудили укрепление двустороннего союза, развитие трехстороннего сотрудничества с Японией и региональную обстановку.

    «Министр и госсекретарь договорились твердо придерживаться цели, состоящей в полной денуклеаризации Северной Кореи, поддерживая совместную обороноспособность», – говорится в заявлении МИД, передает ТАСС.

    Также было решено поддерживать тесные контакты и оперативно обмениваться оценками ситуации вокруг КНДР.

    Чо Хен выразил надежду на укрепление взаимодействия с США не только в сферах безопасности и экономики, но и в области передовых технологий. В Сеуле отметили важность трехстороннего партнерства Республики Корея, США и Японии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о заключении с Южной Кореей всеобъемлющего торгового соглашения. Южная Корея планирует инвестировать в экономику Соединенных Штатов 350 млрд долларов.

    В мае 2024 года Пхеньян называл оскорбительными упоминание денуклеаризации Корейского полуострова.

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    1 августа 2025, 04:31 • Новости дня
    ВСУ обновили антирекорд потерь с начала года
    ВСУ обновили антирекорд потерь с начала года
    @ Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Вооруженные силы Украины с начала 2025 года потеряли более 300 тыс. солдат убитыми и ранеными.

    «Согласно данным еженедельных и суточных сводок российского военного ведомства, в июле Киев потерял около 36 тыс. военных, за остальные шесть месяцев – более 265 тыс.», – передает ТАСС, ссылаясь на собственные подсчеты.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июне потери ВСУ за 2025 год достигли 265 тыс. военных и 4 тыс. единиц бронетехники.

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    1 августа 2025, 09:32 • Новости дня
    MWM: Охрана Путина использует новое оружие для борьбы с дронами
    MWM: Охрана Путина использует новое оружие для борьбы с дронами
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Служба безопасности президента России Владимира Путина использует новую мобильную систему борьбы с дронами, пишет американское издание Military Watch Magazine (MWM).

    Сотрудники личной охраны президента России Владимира Путина были замечены с новым портативным оружием против беспилотников, сообщает Military Watch Magazine.

    Издание пишет, что во время визита Путина в Петербург один из офицеров пытался скрыть новое устройство, однако его габариты затрудняли маскировку. Система внешне напоминает перехватчик с четырьмя моторами и двумя сенсорами наведения.

    Предполагается, что сперва оружие наводится вручную, а затем цель фиксируется при помощи тепловизора и телевизионной головки самонаведения. На фоне участившихся атак украинских беспилотников по объектам в глубине России, в том числе по стратегическим аэродромам в ходе операции «Паутина», меры безопасности вокруг президента были усилены.

    Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов летом прошлого года сообщал о работах по созданию более эффективных средств обнаружения малых беспилотников, которые регулярно обходили действующую ПВО. Новое переносное оружие, появившееся у охраны президента, вероятно, также связано с этой программой.

    В конце мая российские СМИ показали, что для отражения атак дронов на передовой закуплена китайская лазерная система Silent Hunter 3000.

    Military Watch Magazine не исключает, что новые системы, используемые охраной президента, также могут иметь китайское происхождение.

    Ранее командир дивизии ПВО Юрий Дашкин заявил, что во время визита Владимира Путина в Курскую область была отражена массированная атака дронов.

    Вертолет российского президента оказался в эпицентре отражения атаки украинских беспилотников.

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    1 августа 2025, 12:13 • Новости дня
    Американист назвал три сценария санкционной политики Трампа в отношении России

    Американист Дудаков назвал три сценария санкционной политики Трампа в отношении России

    Американист назвал три сценария санкционной политики Трампа в отношении России
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп в своей санкционной политике в отношении России оказался перед выбором – ввести жесткие тарифы, ограничиться полумерами или объявить о переносе дедлайна. Если глава Белого дома выберет первый вариант, то он распишется в неспособности нормализовать отношения с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее президент США усомнился в эффективности санкций против России.

    «Дональд Трамп оказался на развилке. У него есть три основных пути, по которым администрация США может пойти», – считает американист Малек Дудаков. По его словам, первый предполагает введение Вашингтоном жестких санкций против Москвы, а также вторичных тарифов с тем, чтобы нанести удар по российской экономике. Реализация этого варианта станет для главы Белого дома самым негативным сценарием, отметил собеседник.

    «Трамп сомневается в эффективности этих мер, да и всем очевидно, что Россия сможет адаптироваться под новые рестрикции. Вместе с тем шансы на продолжение переговорного процесса между странами приблизятся к нулю. Другими словами, президент США распишется в своей неспособности нормализовать отношения с Москвой, а также разрешить украинский кризис», – детализировал политолог.

    Второй вариант подразумевает введение формальных санкций и тарифов, продолжил эксперт. По оценкам Дудакова, в этом случае речь может пойти об «ограничениях в отношении определенных организаций и учреждений», но с множеством исключений для торговых партнеров России и категорий товаров. «Цель администрации Трампа – продемонстрировать силу, но таким образом, чтобы не рушить перспективы на переговорном треке», – уточнил собеседник.

    Наконец, третий вариант предполагает, что американский лидер перенесет срок ультиматума по урегулированию конфликта на Украине, указал аналитик. На этом фоне он напомнил о предстоящем визите Стива Уиткоффа в Россию. «После контактов спецпосланника с российским руководством глава Белого дома может выступить с заявлением, в котором сообщит о смещении дедлайна условно на 30, 60 или вовсе 90 дней», – допустил американист.

    «Посмотрим, по какому пути Трамп предпочтет пойти. Я не исключаю, что Штаты все же введут санкции, но с определенным количеством исключений, и все ограничения окажутся лишь формальностью. То есть второй и третий варианты более вероятны, чем первый, потому что для президента США заключение сделки – важная история. Лишаться такой возможности, думаю, ему было бы нелогично», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон собирается ввести рестрикции против Москвы после истечения десятидневного срока в связи с урегулированием ситуации на Украине. Но он добавил, что не очень верит в действенность этого метода.

    «Да, мы можем ввести санкции. Я не думаю, что санкции его (Владимира Путина) беспокоят. Они знают о санкциях. Не знаю, будет ли эффект, но мы это сделаем», – сказал американский лидер. Он также снова повторил, что этого конфликта не должно было быть. «Это война Джо Байдена. Ее никогда не должно было быть, если бы я тогда был президентом. Не стоило ввязываться в эту войну», – сказал глава Белого дома.

    Он также анонсировал визит Стива Уиткоффа в Россию. «Да, он поедет в Израиль, а затем в Россию, хотите верьте, хотите нет», – сказал президент США в ответ на вопрос журналистов о поездке спецпосланника на Ближний Восток. Американское правительство сообщало, что эмиссар посетит сектор Газа 1 августа.

    Напомним, Уиткофф неоднократно посещал Россию, его в том числе принимал Владимир Путин. Последний визит состоялся в апреле. Тогда стороны обсудили возможность возобновления прямых контактов Москвы и Киева. После этого в Стамбуле прошли три раунда переговоров российской и украинской делегаций.

    В конце июля спецпосланник США в разговоре с Fox News выразил уверенность, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет заключено, передает РИА «Новости». «Президент Трамп прав: эта война никогда не должна была начаться», – сказал он, отметив, что если удастся найти решение, «это станет важным моментом».

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