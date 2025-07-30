Госдеп заявил об учете последствий новых санкций против России

Госдеп заявил, что США учли риски негативных последствий новых санкций против России

Tекст: Вера Басилая

Вашингтонская администрация заявляет, что были проанализированы все ожидающиеся негативные последствия потенциального применения вторичных санкций против России и ее торговых партнеров, передает ТАСС.

Особое внимание уделяется возможному эффекту бумеранга, который может затронуть интересы самих Соединенных Штатов, а также их экономические связи с Китаем и Индией.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс подчеркнула, что «учитывались бы все формы воздействия» при рассмотрении вопроса о новых ограничительных мерах.

Она заявила, что Трамп явно доказал, что к нему следует относиться серьезно..

Брюс также подтвердила, что ужесточение санкций против России находится на рассмотрении. По ее словам, решения по этому вопросу принимает президент США Дональд Трамп, и в арсенале администрации есть разные инструменты воздействия, включая вторичные санкции против других государств, сотрудничающих с Россией.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отсутствия договоренности по Украине после истечения назначенного им десятидневного срока против России могут быть введены санкции, пошлины и «что-то другое».

Кремль подчеркнул, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на заявления президента США.

Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Трамп пугает российских покупателей нефти.