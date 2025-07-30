Еще пару лет назад никто и представить не мог, что Германия, которая по очевидным причинам вообще не должна иметь вооружений, будет говорить о милитаризации. Хотя бы потому, что это нарушает ее собственные законы.0 комментариев
Госдеп заявил об учете последствий новых санкций против России
Госдеп заявил, что США учли риски негативных последствий новых санкций против России
Все ожидающиеся негативные последствия потенциального применения вторичных санкций против России и ее торговых партнеров были проанализированы и учтены, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.
Вашингтонская администрация заявляет, что были проанализированы все ожидающиеся негативные последствия потенциального применения вторичных санкций против России и ее торговых партнеров, передает ТАСС.
Особое внимание уделяется возможному эффекту бумеранга, который может затронуть интересы самих Соединенных Штатов, а также их экономические связи с Китаем и Индией.
Руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс подчеркнула, что «учитывались бы все формы воздействия» при рассмотрении вопроса о новых ограничительных мерах.
Она заявила, что Трамп явно доказал, что к нему следует относиться серьезно..
Брюс также подтвердила, что ужесточение санкций против России находится на рассмотрении. По ее словам, решения по этому вопросу принимает президент США Дональд Трамп, и в арсенале администрации есть разные инструменты воздействия, включая вторичные санкции против других государств, сотрудничающих с Россией.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отсутствия договоренности по Украине после истечения назначенного им десятидневного срока против России могут быть введены санкции, пошлины и «что-то другое».
Кремль подчеркнул, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на заявления президента США.
Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Трамп пугает российских покупателей нефти.