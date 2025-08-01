Глава НАБУ Кривонос подтвердил обыски у бывшего зама Ермака в Германии

Tекст: Вера Басилая

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос подтвердил проведение обысков по месту жительства экс-заместителя главы офиса президента Украины Андрея Ермака – Ростислава Шурмы в пригороде Мюнхена, передает РИА «Новости».

Кривонос сообщил, что соответствующее уголовное дело активно расследуется, однако отказался раскрывать детали, чтобы не повлиять на ход следствия.

Ранее журналисты «Украинской правды» информировали о проведении обысков в Германии, а Suddeutsche Zeitung отметила, что немецкая полиция и прокуратура не комментируют происходящее.

Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что атака на команду Зеленского была организована при участии США. По его мнению, протесты в стране координируют западные НКО, а американская сторона потребовала материалы, собранные НАБУ и САП. Килинкаров также сообщил, что решение обострить ситуацию могло быть принято президентом США Дональдом Трампом.

Ранее издание Spectator сообщило о необратимом ущербе репутации Владимира Зеленского из-за деятельности НАБУ.

В квартире украинского бизнесмена Тимура Миндича, близкого к Зеленскому, обнаружили золотую сантехнику.

Также записи переговоров совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, которого считают «кошельком» Зеленского, передали на изучение в ФБР.

Эксперты считают, что НАБУ станет инструментом Запада для смены власти в Киеве.