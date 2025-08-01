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    Путин отверг ультиматумы Трампа
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    Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.

    29 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Интернетов будет много

    Что общего у Киргизии и Великобритании? Интернет. Причем не сам по себе, а тот факт, что интернет теперь у каждого свой, хотя, кажется, регулируют его очень похожим образом.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Словесное людоедство – это не по-русски

    Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.

    37 комментариев
    1 августа 2025, 22:02 • Новости дня

    Глава НАБУ подтвердил обыски у бывшего зама Ермака в Германии

    Глава НАБУ Кривонос подтвердил обыски у бывшего зама Ермака в Германии

    Tекст: Вера Басилая

    Руководитель национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос подтвердил проведение обысков у экс-заместителя главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака Ростислава Шурмы в Мюнхене.

    Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос подтвердил проведение обысков по месту жительства экс-заместителя главы офиса президента Украины Андрея Ермака – Ростислава Шурмы в пригороде Мюнхена, передает РИА «Новости».

    Кривонос сообщил, что соответствующее уголовное дело активно расследуется, однако отказался раскрывать детали, чтобы не повлиять на ход следствия.

    Ранее журналисты «Украинской правды» информировали о проведении обысков в Германии, а Suddeutsche Zeitung отметила, что немецкая полиция и прокуратура не комментируют происходящее.

    Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что атака на команду Зеленского была организована при участии США. По его мнению, протесты в стране координируют западные НКО, а американская сторона потребовала материалы, собранные НАБУ и САП. Килинкаров также сообщил, что решение обострить ситуацию могло быть принято президентом США Дональдом Трампом.

    Ранее издание Spectator сообщило о необратимом ущербе репутации Владимира Зеленского из-за деятельности НАБУ.

    В квартире украинского бизнесмена Тимура Миндича, близкого к Зеленскому, обнаружили золотую сантехнику.

    Также записи переговоров совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, которого считают «кошельком» Зеленского, передали на изучение в ФБР.

    Эксперты считают, что НАБУ станет инструментом Запада для смены власти в Киеве.

    1 августа 2025, 04:31 • Новости дня
    ВСУ обновили антирекорд потерь с начала года
    ВСУ обновили антирекорд потерь с начала года
    @ Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Вооруженные силы Украины с начала 2025 года потеряли более 300 тыс. солдат убитыми и ранеными.

    «Согласно данным еженедельных и суточных сводок российского военного ведомства, в июле Киев потерял около 36 тыс. военных, за остальные шесть месяцев – более 265 тыс.», – передает ТАСС, ссылаясь на собственные подсчеты.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июне потери ВСУ за 2025 год достигли 265 тыс. военных и 4 тыс. единиц бронетехники.

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    1 августа 2025, 02:30 • Новости дня
    Трамп заявил, что «опечален действиями России»
    Трамп заявил, что «опечален действиями России»
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп выступил в четверг в Белом доме перед прессой и ответил на вопросы об успехах на пути разрешения украинского конфликта.

    «Я думаю то, что делает Россия, очень печально. Много россиян гибнет. У вас много русских, но не мало и умирает. Украинцы умирают», – сказал Трамп в ходе беседы с прессой в Белом доме.

    Глава Белого дома снова напомнил, что вынужден разрешать конфликт, в который страну погрузил его предшественник Джо Байден.

    «Это война Байдена. Глупо было ввязываться в эту войну. Ее никогда не должно было быть, если бы я тогда был президентом. Не стоило ввязываться в эту войну», – добавил он.

    На ваш взгляд
    Чем закончатся 10 дней, которые дал Трамп для достижения перемирия на Украине?







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    9 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о введении санкций против России после истечения десятидневного срока в связи с ситуацией на Украине, добавив, что не очень верит в действенность этого метода.

    В Госдепе также заявили, что Трамп может ввести вторичные санкции на продажи российской нефти, а также секторальные рестрикции в банковской сфере, если не будут достигнуты договоренности по урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (19)
    31 июля 2025, 13:33 • Видео
    Макрон стал худшим

    Президент Франции Эммануэль Макрон имеет самый низкий рейтинг одобрения за всю историю социологических исследований в стране, утверждают французские социологи. Судя по всему, французов допекло решение правительства сэкономить на них, но не на Украине.

    Комментарии (0)
    1 августа 2025, 00:25 • Новости дня
    Трамп выразил сомнение в собственном методе достижения мира на Украине
    Трамп выразил сомнение в собственном методе достижения мира на Украине
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп, беседуя с журналистами в Белом доме, объявил о введении санкций против России после истечения десятидневного срока в связи с урегулированием ситуации на Украине, добавив, что не очень верит в действенность этого метода.

    «Вообще-то это работа (экс-президента Джо) Байдена, не моя, но я сказал, что если я войду (в Белый дом) снова, то это прекратится. Я считаю, что действия России очень печальны. Много россиян гибнет, украинцы умирают <...>. Мы ничего не платим за эту войну. Скажу вам вот что: ее нужно остановить. Это позор. Столько людей гибнет. Они теряют людей в городах, потому что их обстреливают ракетами. Мы введем санкции. Не знаю, беспокоят ли его (президента России Владимира Путина) санкции. Они знают о санкциях. Я знаю о санкциях и пошлинах лучше всех. Но не знаю, повлияют ли они на ситуацию», – сказал американский лидер в Белом доме.

    Трамп добавил, что Европа крайне расстроена и снова повторил, что этой войны не должно было быть.

    «Это война Байдена. Глупо было ввязываться в эту войну. Ее никогда не должно было быть, если бы я тогда был президентом. Не стоило ввязываться в эту войну», – добавил он.

    На ваш взгляд
    Чем закончатся 10 дней, которые дал Трамп для достижения перемирия на Украине?







    Результаты
    9 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что ему нет дела до «мертвой экономики» России. До этого Трамп признавался, что не уверен в эффективности стратегии санкций против России.

    В Госдепе заявили, что Трамп может ввести вторичные санкции на продажи российской нефти, а также секторальные рестрикции в банковской сфере, если не будут достигнуты договоренности по урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (8)
    1 августа 2025, 07:13 • Новости дня
    Британские наемники попытались высадиться на Тендровскую косу
    Британские наемники попытались высадиться на Тендровскую косу
    @ Shakh Aivazov/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Наемники из Британии пытались провести попытку высадки на Тендровской косе в Херсонской области, однако были отброшены, заявил источник в силовых структурах.

    «Англичане, наемники, участвовали в попытке высадки на Тендровскую косу, где были отбиты», – сказал собеседник РИА «Новости».

    Он отметил, что они работали из Очакова, там же они и проходили подготовку.

    Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо предупреждал, что ВСУ усилили группировку в районе Тендровской и Кинбурнской кос, активно применяя беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы на побережье.

    Сальдо сообщал о пресечении попытки высадки ВСУ на Тендровской и Кинбурнской косах. По его мнению, подобные действия были бессмысленны.

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    1 августа 2025, 15:21 • Новости дня
    Лукашенко заявил об ошибке Киева в переговорах с Россией

    Лукашенко: Украинцы требуют невозможного в рамках урегулирования конфликта

    Лукашенко заявил об ошибке Киева в переговорах с Россией
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинская сторона совершает ошибку, требуя невозможного на публике, а такие вопросы должны решаться за столом переговоров.

    Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным подчеркнул: «У украинцев ошибка, а я за этим наблюдаю, в том, что они требуют невозможного. То, что они говорят, и то, что предлагает Россия, – это только что президент озвучил – это за столом переговоров решается. Там могут быть компромиссы, отступления, повороты, развороты, а вот так в лоб – это на публику. Это к тому, что мы говорим много, а делать ничего не хотим», передает ТАСС.

    Лукашенко также выразил полную поддержку позиции Путина по переговорам с Украиной. По его словам, белорусская сторона «абсолютно поддерживает» российскую, а глава государства отметил важность переговорного процесса даже во время боевых действий.

    Президент Белоруссии добавил, что вести диалог необходимо всегда, независимо от ситуации на фронте. Он также отметил, что публичные заявления украинских представителей расходятся с реальными возможностями урегулирования конфликта.

    Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва не возражает против паузы в переговорах с Киевом, если украинские власти считают ее необходимой.

    На прошлой неделе в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Встреча длилась около 40 минут.

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    1 августа 2025, 14:14 • Новости дня
    Военкор назвал главное достижение ВС России за все время СВО

    Военкор Подоляка назвал главным достижением ВС России численное превосходство

    Военкор назвал главное достижение ВС России за все время СВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    За все время проведения спецоперации на Украине главным достижением российской армии стало стабильное увеличение численности военнослужащих, заявил военный блогер Юрий Подоляка.

    Военный блогер Юрий Подоляка в Telegram-канале заявил, что за все время проведения спецоперации на Украине главным достижением российской армии стало стабильное увеличение численности военнослужащих.

    Он отметил, что согласно неофициальным данным о потерях ВСУ, ежедневно украинская армия теряет около 500 человек. В то же время российские войска, по словам блогера, обеспечивают регулярное пополнение, что позволяет восполнять и даже увеличивать численность.

    Подоляка подчеркнул, что одной из причин снижения численности ВСУ является массовое недоверие украинцев к армии, что приводит к многочисленным побегам с передовой. По его оценке, если бы не этот фактор, украинская армия могла бы насчитывать еще на 180-200 тыс. человек больше. Блогер добавил, что этот разрыв по численности играет ключевую роль в ходе спецоперации.

    Минобороны России сообщило, что в ходе боев за Часов Яр ВСУ потеряли примерно 7,5 тыс. военных.

    Российские военные за время боевых действий в Часовом Яре уничтожили самую крупную группу украинских войск за всю историю спецоперации.

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    1 августа 2025, 05:43 • Новости дня
    Боец «Руси» с позывным «Асыл» десять суток держал опорпункт в Часовом Яре

    Tекст: Ирма Каплан

    В ходе освобождения Часова Яра боец отряда «Русь» Добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск с позывным «Асыл» десять дней в одиночку без еды и воды оборонял позицию, рассказал командир штурмовой роты с позывным «Миссионер».

    По словам «Миссионера, группа «Асыла» должна была прикрывать левый фланг,  чтобы не дать противнику ударить во фланг двухсотой бригады.

    «Они двигались с левого фланга, и они прошли определенный участок, закрепились на нем, после чего противник начал давить на наши позиции, и «Асыл» 10 дней оборонял данный опорник и не давал противнику пройти во фланг двухсотой бригады, находясь при этом без еды и воды, на морально-волевых качествах», – рассказал «Миссионер» ТАСС.

    Он добавил, что в Часовом Яре бойцы проявляли нечеловеческие мужество, героизм и отвагу.

    «Все прекрасно знали, что данный город нужно удержать и выбивать оттуда противника всеми силами – моральными, физическими. Героическую работу проделали люди», – добавил командир штурмовиков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны в четверг сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Вооруженные силы России вывели большую часть жителей Часова Яра.

    Во время эвакуации гражданских из Часова Яра бойцы добровольческого корпуса «Русь» подвергались атакам ВСУ, но продолжали спасать людей.

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    1 августа 2025, 10:17 • Новости дня
    Жителей Украины предупредили о гуманитарной катастрофе зимой

    Экс-советник Кучмы Соскин заявил о риске катастрофы из-за саранчи и дефицита газа

    Жителей Украины предупредили о гуманитарной катастрофе зимой
    @ Kirill Chubotin/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Украину этой зимой может ждать острая нехватка газа и продовольствия на фоне пустых газовых хранилищ и массового нашествия саранчи, уничтожающей урожай, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    Украину уже этой зимой может ожидать гуманитарная катастрофа из-за нехватки газа и масштабного нашествия саранчи, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале, передает РИА «Новости».

    «Мертвые города разрушенные, засуха сейчас, саранча, уничтожение урожая. <…> Что тогда будете делать? Кушать нечего будет. Газовые хранилища пустые, газа нет, электричества не будет», – заявил Соскин.

    По его словам, представители киевской власти, включая крупных бизнесменов вроде Рината Ахметова, могут покинуть страну на зиму, оставив население в сложных условиях. Он считает, что предстоящие холода и отсутствие ресурсов создадут серьезные трудности для большинства украинцев.

    Ранее украинские СМИ сообщили о распространении саранчи, которая угрожает урожаю в ключевых аграрных регионах страны. Особенно сильно пострадали посевы подсолнечника в Днепропетровской, Одесской, Винницкой, а также в частях Запорожской и Херсонской областей.

    В свою очередь, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко еще 9 июня предупреждал о риске реального дефицита газа этой зимой. По его данным, для безопасного прохождения отопительного сезона Украине не хватает около 10 млрд кубометров топлива.

    Ранее сообщалось, что аграрии на юге Украины фиксируют массовое повреждение посевов подсолнечника саранчой из-за невозможности борьбы с насекомыми у линии фронта.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что деньгами из кармана Зеленского можно было бы накормить несколько континентов.


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    1 августа 2025, 05:28 • Новости дня
    WSJ сообщила об усиленном возведении обороны ВСУ на востоке Украины
    WSJ сообщила об усиленном возведении обороны ВСУ на востоке Украины
    @ Madeleine Kelly/SOPA Images/Sipa USA/Reuters Connect

    Tекст: Ирма Каплан

    Киев должен установить сотни линий обороны достаточно быстро, чтобы опередить наступление России, поэтому внутри Украины предпринимаются усилия по укреплению сотен километров оборонительных рубежей.

    Линия противотанковых рвов и колючей проволоки тянется через поля подсолнечника до самого горизонта. Украина делает ставку на то, что сможет построить укрепления достаточно быстро и на достаточном расстоянии, чтобы остановить летнее наступление России, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Но оборонительная игра сталкивается со все менее радужными перспективами, отмечает издание.

    «Киев находится в самом разгаре своих самых амбициозных оборонительных работ на сегодняшний день, возводя препятствия и расчищая территорию, чтобы помешать пилотируемым и беспилотным атакам. Пока стрелки сканируют небо в поисках вражеских дронов, операторы украинских БПЛА находятся под ними в обширной сети подземных укрытий», – рассказывает газета.

    По данным WSJ, инженеры и солдаты ВСУ возвели линию бетонных «зубов дракона» по пояс высотой от Харьковской области до Запорожья, хотя пробелы в обороне делают их схожей с сооружениями линии Мажино, добавляет РБК.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что группы российских военных прорываются в центр Красноармейска (украинское название – Покровск) в ДНР.

    В Минобороны России сообщили, что штурмовики группировки войск «Центр» овладели укрепленными районами ВСУ на подступах к Красноармейску.

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    1 августа 2025, 12:39 • Новости дня
    Business Insider заявил о неэффективности ПВО Украины против российской «Герани-3»

    Tекст: Вера Басилая

    Высокая скорость новой модификации российских беспилотников «Герань-3», достигающая 800 км/ч, может существенно усложнить работу ПВО на Украине, сообщает интернет-портал Business Insider.

    Портал сообщает, что массовое применение новой модификации российских беспилотников «Герань-3», оснащенных реактивным двигателем, может поставить Вооруженные силы Украины в сложное положение, передает ТАСС.

    По данным портала, максимальная скорость этих аппаратов достигает 800 км/ч, что делает их схожими по этому параметру с крылатыми ракетами.

    Business Insider отмечает: «Столь высокая мобильность практически исключает возможность перехвата беспилотника наземными огневыми группами ВСУ».

    Кроме того, украинские дроны-перехватчики также не смогут эффективно бороться с новой модификацией «Герани-3», если их скорость не увеличить минимум втрое, говорится в материале портала.

    По мнению экспертов издания, даже дальнобойные западные системы ПВО, такие как ЗРК Patriot, не смогут одновременно справляться с массированными пусками баллистических ракет и реактивных беспилотников. Такая ситуация создает новые вызовы для противовоздушной обороны Украины.

    Ранее военный эксперт Алексей Леонков также указывал, что в арсенале российских войск появились БПЛА «Герань-3» с реактивными двигателями, способные пикировать на цель со скоростью свыше 400 км/ч. По его оценке, в новой модификации увеличена дальность полета, улучшена устойчивость к радиоэлектронной борьбе и повышена точность наведения.

    Ранее сообщалось, что по объектам в Харькове и Одессе был нанесен массированный ночной удар с использованием новых реактивных дронов «Герань-3», которые развивают скорость до 600 км в час.

    Посол Украины в Британии и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал технологическое отставание Украины от России.

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    1 августа 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин: Среди бойцов ВС России нет ни одной напрасной потери
    Путин: Среди бойцов ВС России нет ни одной напрасной потери
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Среди российских бойцов, участвующих в спецоперации на Украине, нет ни одной напрасной потери, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что среди российских бойцов, участвующих в спецоперации на Украине, нет ни одной напрасной потери, передает ТАСС.

    «В этом смысле у нас ни одной потери нет напрасной. Это вот в целом. Но динамика продвижения вперед понятна», – заявил глава государства, комментируя ситуацию на линии боевого соприкосновения.

    Ранее Владимир Путин заявил, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения.

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    31 июля 2025, 23:08 • Новости дня
    Зеленский признал прорыв российских войск в центр Красноармейска
    Зеленский признал прорыв российских войск в центр Красноармейска
    @ IMAGO/Luka Kolanovic/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский заявил, что группы российских военных прорываются в центр Красноармейска (украинское название – Покровск) в ДНР.

    Зеленский признал проникновение российских войск в Красноармейск (украинское название – Покровск) в Донецкой народной республике, передает Lenta.ru. По его словам, «российские диверсионно-разведывательные группы» прорвались в город, а также в соседнее Доброполье, но ВСУ якобы продолжают держать оборону и отбивают атаки.

    По сведениям украинских военных, проникновение российских военных в Красноармейск произошло еще 20 июля.

    31 июля появились сообщения о том, что в центр Красноармейска вошли полноценные боевые подразделения российских войск. Об этом сообщили в  Telegram-канале «Иди и смотри».

    Ранее в Британии заявили, что украинские военные больше не рассчитывают удержать Красноармейск.

    Сообщалось, что большинство командиров ВСУ покинули Красноармейск.

    В Минобороны сообщили, что штурмовики группировки войск «Центр» овладели укрепленными районами ВСУ на подступах к Красноармейску.

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    1 августа 2025, 14:49 • Новости дня
    Путин подтвердил освобождение Часова Яра российскими войсками
    Путин подтвердил освобождение Часова Яра российскими войсками
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подтвердил взятие Часова Яра в ДНР, подчеркнув, что этот населенный пункт перешел под контроль российских военных несколько дней назад.

    «Совсем недавно слышали, что взят новый населенный пункт – Часов Яр. Достаточно большой населенный пункт. Мы уже слышали о том, что «это не соответствует действительности». Я могу сказать, что это полностью соответствует действительности. Более того, Минобороны [России] объявило [об этом], по-моему, вчера, на самом деле Часов Яр был взят несколько дней назад», – подчеркнул президент, передает ТАСС.

    Президент России отметил, что руководство Украины не осведомлено об освобождении Часова Яра российскими войсками, что, по его словам, является их проблемой. «Такие заявления о том, что с нашей стороны это неверная информация, говорят о том, что высшее политическое руководство Украины не очень информировано о ходе происходящих событий. Это уже их проблемы», – сказал Путин.

    Путин добавил, что накануне несколько раз обсуждал ситуацию в зоне СВО с министром обороны России Андреем Белоусовым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. По его словам, он специально уточнил у руководства Минобороны, как следует отвечать журналистам на вопросы о ситуации на СВО. Президент отметил, что ему посоветовали «отвечать честно».

    Накануне Министерство обороны России сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР.

    Американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик назвал освобождение Часова Яра поворотным моментом.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как скоро освобождение Часова Яра откроет Армии России путь к Славянску и Краматорску.

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    1 августа 2025, 07:33 • Новости дня
    За ночь над Россией нейтрализовали 60 украинских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь с 31 июля на 1 августа над страной перехватили и уничтожили 60 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Министерство обороны России.

    С 23.30 мск 31 июля до 4.10 мск 1 августа дежурные средства ПВО ликвидировали 31 дрон над Белгородской областью, 12 – над Ростовской, пять – над Краснодарским краем, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также пять дронов нейтрализовано над акваторией Черного моря, три – над Воронежской областью, два – над Липецкой, еще два – над Тульской, один – над акваторией Азовского моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 июля силы ПВО сбили восемь дронов ВСУ над территорией Тульской области. Инструктор МЧС погиб при ликвидации последствий атаки беспилотников в Туле.

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    1 августа 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин заявил о неизменности выдвинутых Россией целей по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Сформулированные в июне прошлого года условия и цели по Украине не изменились с момента их оглашения, заявил президент России Владимир Путин.

    Владимир Путин заявил, что позиции, сформулированные в МИД России, остаются прежними передает ТАСС.

    «Да. Эти условия безусловно остались прежними. Это же не условия, а цели. Я сформулировал цели России. До того момента нам говорили, что непонятно, чего Россия хочет», – отметил Путин.

    Путин заявлял, что украинские войска должны быть полностью выведены с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Украина должна взять на себя обязательство не вступать в НАТО.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал искоренение причин кризиса на Украине главной целью России.

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    Банк России так сильно хотел побороть инфляцию, что это привело к обратному эффекту – дефляции. А такой феномен в виде снижения цен только на первый взгляд безобиден. Если экономика попадает в дефляционную спираль, выбраться из нее намного сложнее, чем бороться с инфляцией. Как долго еще цены в России будут падать? Подробности

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    Новый срок ультиматума к России выдает тактику Вашингтона

    До истечения срока ультиматума президента США Дональда Трампа к России осталось девять дней. Чиновники в Вашингтоне подчеркивают, что это «дедлайн», но сам Трамп признает, что уже знает ответ Москвы – и не уверен в успехе. На что он тогда рассчитывает? Подробности

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    Как СВО изменила логистику армии

    1 августа отмечается День тыла Вооруженных сил России. Это профессиональный праздник «тыловиков», которые рискуют не меньше тех, кто находится на поле боя. Как говорят эксперты, за годы СВО произошла эволюция российских тыловых служб. Обеспечение войск происходит с помощью новейших подходов. Развитие информационных технологий упростило доставку продовольствия, медикаментов и вооружений. Подробности

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    Запад припугнул Зеленского золотым унитазом

    Скандал с передачей контроля над НАБУ и САП генпрокурору Украины может стоить Владимиру Зеленскому власти. И хотя он подписал закон о восстановлении независимости структур – отыграть назад не получится. В прессе уже появились фото золотой сантехники из квартиры «кошелька» президента – бизнесмена Тимура Миндича. Эксперты считают, что следом появится компромат и против самого Зеленского, а НАБУ окажется крайне полезным инструментом, который Запад применит для смены власти в Киеве. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Макрон стал худшим

      Президент Франции Эммануэль Макрон имеет самый низкий рейтинг одобрения за всю историю социологических исследований в стране, утверждают французские социологи. Судя по всему, французов допекло решение правительства сэкономить на них, но не на Украине.

    • Зеленский и Ермак: обрушение режима

      Владимир Зеленский пытается исправить одну из главных ошибок в своей карьере и оперативно принять законопроект о НАБУ. Если этого не произойдет, Украина останется без средств к существованию, но главное даже не в этом: кажется, на Западе решили, что Зеленский больше не игрок и подлежит списанию.

    • Фиаско Европы: США банкротят Старый Свет

      Торговое соглашение, которое заключила с США Еврокомиссия под председательством Урсулы фон дер Ляйен, названо в Европе «неадекватным». Во Франции и вовсе говорят о «черном дне», причем не преувеличивают: Дональд Трамп навязал Старому Свету унижение и разорение в одном флаконе.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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