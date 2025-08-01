Что общего у Киргизии и Великобритании? Интернет. Причем не сам по себе, а тот факт, что интернет теперь у каждого свой, хотя, кажется, регулируют его очень похожим образом.3 комментария
Spectator сообщил о необратимом ущербе репутации Зеленского из-за НАБУ
Репутационный ущерб, который Владимир Зеленский нанес себе из-за ситуации вокруг Национального антикоррупционного бюро Украины, оказался необратимым, сообщает Spectator.
Издание Spectator пишет, что репутационный ущерб, который Владимир Зеленский нанес себе из-за ситуации вокруг Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), стал необратимым, передает РИА «Новости».
В публикации отмечается, что накануне Верховная рада рассмотрела вопрос о независимости НАБУ в ускоренном порядке. Депутаты одобрили закон в двух чтениях, за восстановление независимости бюро проголосовал 331 парламентарий. Зеленский сразу же подписал принятый документ, однако авторы статьи считают, что «репутационный ущерб был необратимым».
По данным издания, многие депутаты из партии Зеленского, ранее поддерживавшие его инициативы, больше не намерены этого делать. Spectator подчеркивает, что их «слепое подчинение приказам главы киевского режима» привело к потере доверия общества, и депутаты запомнят этот опыт, когда в будущем понадобится их поддержка.
Ранее депутат в Верховной раде показал Зеленскому плакат с надписью «Зе енд».
Верховная рада Украины восстановила независимость Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Зеленский подписал закон о восстановлении независимости НАБУ и САП.