Верховная рада приняла закон о восстановлении независимости НАБУ и САП

Эксперт: Киев хочет решить проблему дефицита медиков в ВСУ женщинами с «гражданки»

Политолог Шеслер: Киев просчитался с введением автоматического учета женщин-медиков

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Нововведение ухудшит жизнь десятков тысяч женщин-медиков на Украине. Им ограничат выезд за границу, как военнообязанным, и в целом урежут свободу передвижения. Раньше эти меры касались только тех немногих, кто встал на учет добровольно», – рассказала политолог Лариса Шеслер.

«Кроме того, в стране давно сокращают финансирование медицинской сферы, закрывают поликлиники и больницы. Например, в Николаеве из семи поликлиник осталось только три. В три раза урезали число кластерных районных больниц. Сейчас Киев пытается решить катастрофическую нехватку медиков в ВСУ, рассчитывая привлечь женщин с «гражданки», – детализировала эксперт.

«Но уже очевидно, что власти просчитались. Все, кто мог, давно уехали с Украины в Польшу и Чехию. Там у медиков есть возможность подтвердить свои образование и опыт, а затем продолжить работать по специальности, не подвергая себя опасностям прифронтовых зон», – продолжила спикер.

«Но и те, кто остались, не пойдут работать в госпитали и медсанбаты. Они начнут договариваться с госорганами, давать взятки, чтобы их сняли с учета или перевели в другую категорию. Также женщины-медики продолжат уезжать за границу, хотя теперь это будет стоить дороже, чем раньше», – спрогнозировала собеседница.

«В итоге медицинское обслуживание на Украине резко ухудшается – как количественно, так и качественно. Людям негде диагностироваться и лечиться. Чем меньше врачей, тем больше недиагностированных и невылеченных заболеваний. К тому же, в стране почти не осталось бесплатной медицины, пациенты платят даже за бинты и шприцы. Может быть, еще рано говорить о полномасштабной гуманитарной катастрофе, но ситуация крайне тяжелая», – посетовала аналитик и допустила, что в скором времени на Украине могут пройти немногочисленные протесты против автоматического учета женщин-медиков.

В среду правительство Украины внесло изменения в законодательство – теперь женщины с медицинским или фармацевтическим образованием будут автоматически ставиться на воинский учет без личного присутствия, сообщил по итогам заседания украинского кабинета министров представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Учет коснется не только врачей общего профиля, но и стоматологов, медсестер, провизоров, фармацевтов, физиотерапевтов, ассистентов, массажистов, операторов оборудования и работников, обслуживающих производство фармацевтической продукции и косметики.

Также кабмин обновил алгоритм действий для учебных заведений и территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по передаче данных по таким категориям женщин. Кроме того, изменены механизмы внесения информации в реестр военнообязанных «Оберег».

Ранее на Украине был принят закон, разрешающий призыв по контракту мужчин старше 60 лет. Газета ВЗГЛЯД объясняла, что власти таким образом пытаются остановить массовый отток возрастных военных из ВСУ и сделать шаг к «бусификации» старшего поколения.