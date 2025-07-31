Депутаты партии «Слуга народа» подрались на заседании Рады

Tекст: Вера Басилая

Потасовка между депутатами фракции «Слуга народа» произошла в зале Верховной рады во время заседания, передает ТАСС.

В прямом эфире телеканала «Рада» было видно, как конфликт вспыхнул между Владленом Неклюдовым и Геннадием Касаем. Причиной стала дискуссия о запуске официальной трансляции заседания, которую ранее настаивали запустить многие депутаты.

После нескольких минут споров трансляция все же была включена. Парламентарий Ирина Геращенко ранее заявила, что сегодняшнее заседание впервые за три года будет показано в прямом эфире.

В этот день Верховная рада рассматривает закон о восстановлении независимости украинских антикоррупционных органов. Ограничение их полномочий ранее спровоцировало массовые акции протеста по всей стране, а также угрозы с Запада прекратить финансовую поддержку Киеву.

Митинг в поддержку независимости антикоррупционных органов проходит и сейчас возле здания Рады, в Мариинском парке. По данным издания «Страна», протестующие встречают депутатов криками «Позор».

Заседание Верховной рады, на котором решили показать в прямом эфире рассмотрение антикоррупционного закона, впервые пройдет в таком формате с начала спецоперации на Украине.

Ранее Владимир Зеленский предложил восстановить полномочия НАБУ после массовых протестов в Киеве.

Депутаты, поддерживающие Зеленского, отказались голосовать за отмену закона о НАБУ из-за опасений перед общественной реакцией.