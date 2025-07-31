  • Новость часаВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК и аэродрому ВСУ
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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Словесное людоедство – это не по-русски

    Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причём делают это почему-то от имени русской культуры.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Большая нефтяная игра продолжается, но уже не по правилам Трампа

    Реализация угроз Трампа в полном объеме представляет собой опасный сценарий. Он действительно может стать болезненным ударом по российской экономике, но только в том случае, если заставит ключевых партнеров Москвы полностью отказаться от ее нефти.

    0 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Плещеево озеро показало спонтанный социальный порядок

    За три недели я не видел ни одного пьяного человека. Это-то понятно, трезвый – значит, русский. Но и все прочее было в полном порядке. Это можно было бы объяснить, например, наличием полицейских или дружинников. Но их не было.

    8 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Холокост не оправдывает геноцид

    На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.

    35 комментариев
    31 июля 2025, 12:05 • Новости дня

    Заседание Рады по антикоррупционному закону решили показать в прямом эфире

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Впервые с начала спецоперации на Украине заседание Верховной рады, где рассмотрят важный для западной поддержки антикоррупционный закон, будет транслироваться в прямом эфире.

    Заседание Верховной рады Украины впервые с начала спецоперации на Украине будет показано в прямом эфире на украинском телевидении, сообщает ТАСС. Трансляцию проведет парламентский телеканал «Рада». Депутат Ирина Геращенко отметила: «Сегодняшнее заседание будет транслировать канал «Рада».

    До 24 февраля 2022 года заседания парламента регулярно показывали в прямом эфире, однако после начала спецоперации практика была прекращена из соображений безопасности. В последние два года депутаты публиковали фрагменты заседаний в социальных сетях, таких как YouTube и TikTok.

    На предстоящем заседании парламентарии рассмотрят закон о восстановлении независимости антикоррупционных органов страны. Напомним, ограничение их полномочий на прошлой неделе вызвало масштабные протесты на Украине и предостережения со стороны западных стран о возможном прекращении финансовой поддержки Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский предложил восстановить полномочия НАБУ после массовых протестов в Киеве. Депутаты, поддерживающие Зеленского, отказались голосовать за отмену закона о НАБУ из-за опасений перед общественной реакцией. Зеленский запер послов стран G7 в отдельной комнате без связи на время голосования по закону о НАБУ.

    31 июля 2025, 08:58 • Новости дня
    В Часовом Яре уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ

    Силовики: в Часовом Яре уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ

    В Часовом Яре уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные за время боевых действий в Часовом Яре ликвидировали самую крупную группу украинских войск за всю историю спецоперации, сообщил источник в силовых структурах России.

    «В битве за Часов Яр уничтожена, пожалуй, самая крупная группировка за всю историю спецоперации», – сказал собеседник ТАСС.

    Он пояснил, что численность личного состава группировки составляла тысячи человек.

    В четверг Минобороны сообщило об освобождении города Часов Яр в Донецкой народной республике.

    До этого сообщалось, что город Константиновка в ДНР взят в клещи, там ведутся ожесточенные бои, командиры ВСУ покинули населенный пункт.

    Несколькими днями ранее группировка «Восток» освободила Темировку в Запорожской области.

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    30 июля 2025, 22:28 • Новости дня
    На тайной встрече в Альпах Ермак обсуждал убежище для Зеленского

    Эксперт: Ермак присутствовал на встрече в Альпах по согласованию с Зеленским

    На тайной встрече в Альпах Ермак обсуждал убежище для Зеленского
    @ Kyodo/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса украинского президента Андрей Ермак присутствовал на секретной встрече в Альпах по согласованию с Владимиром Зеленским, заявил участник движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

    По словам Олейника, Ермак присутствовал на встрече с представителями США и Британии в Альпах с ведома Владимира Зеленского и представлял там интересы главы киевского режима и свои собственные, передает РИА «Новости».

    По его мнению, Запад ищет способы ослабить позиции Зеленского, считая увольнение Ермака несущественным, а уход самого Зеленского – большой проблемой.

    Эксперт также отметил, что сейчас Зеленский больше всего озабочен вопросом собственных гарантий безопасности. Он указал, что гарантию должны предоставить иностранные государства, и часто упоминается Британия как возможная страна убежища для Зеленского в случае его ухода с поста.

    Олейник не исключает, что возможна политическая рокировка между Зеленским и Залужным, но ключевым остается вопрос о гарантиях безопасности главе киевского режима.

    По его словам, американцам принципиально важно убрать Зеленского с позиции главы государства, при этом для них не так важно, кто займет его место, поскольку все претенденты будут зависимы от Запада и не смогут проводить самостоятельную политику.

    Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил о планах США «насильственно сменить» Владимира Зеленского на Валерия Залужного в ближайшее время.

    Служба внешней разведки сообщила, что представители США и Британии провели тайную встречу в Альпах, где обсуждалась возможная смена власти на Украине.

    Со стороны Киева на этой встрече присутствовали Андрей Ермак, Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов) и Валерий Залужный.

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    30 июля 2025, 20:50 • Видео
    Зеленский и Ермак: обрушение режима

    Владимир Зеленский пытается исправить одну из главных ошибок в своей карьере и оперативно принять законопроект о НАБУ. Если этого не произойдет, Украина останется без средств к существованию, но главное даже не в этом: кажется, на Западе решили, что Зеленский больше не игрок и подлежит списанию.

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    30 июля 2025, 14:59 • Новости дня
    В Сети заметили плагиат с намеком в новой фотосессии Залужного
    В Сети заметили плагиат с намеком в новой фотосессии Залужного
    @ Коллаж "Взгляд" / @Zaluzhny, Public domain

    Tекст: Вера Басилая

    В Сети заметили плагиат с намеком в фотосессии для Vogue Валерия Залужного и снимке 1952 года Дуайта Эйзенхауэра перед президентскими выборами в США.

    Пользователи обратили внимание на сходство нового снимка Залужного для Vogue с известной исторической фотографией Дуайта Эйзенхауэра у двери перед выборами президента США. Фото публикует «Милитарист».

    На фото для Vogue Залужный также позирует у двери.

    Залужный в настоящее время занимает пост посла Украины в Британии, он стал героем выпуска Vogue Ukraine в рубрике «Лидеры». Он также опубликовал колонку, где рассказал о своем детстве, украинской идентичности и единстве в условиях войны.

    Военкор Александр Коц ранее в своем Telegram-канале предположил, что фотосессия не случайна и намекает на политические планы.

    Коц также подчеркивает, что деловой и серьезный образ Залужного не должен вводить граждан Украины в заблуждение – изменений к лучшему, по его мнению, ждать не стоит.

    Ранее в СВР сообщили, что Вашингтон и Лондон обсудили с представителями офиса Зеленского возможность его замены на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

    Коц заявил, что Залужного хотят сделать президентом Украины не для заключения мира.

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    31 июля 2025, 07:27 • Новости дня
    Financial Times узнала о проявлении «бункерного менталитета» у Зеленского
    Financial Times узнала о проявлении «бункерного менталитета» у Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ирма Каплан

    Украинцы, как пишет газета, смирились с военным положением, отменой выборов и, по сути, приостановкой политической деятельности, но пролетевший через Раду закон против независимости НАБУ и САП задел за живое и заставил выйти на улицы.

    Владимир Зеленский оправдал действия против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)заявив, что в них проникли пророссийские силы. Но он не представил никаких доказательств этому.

    К тому же многие в украинском гражданском обществе подозревают, что принятие закона было продиктовано тем фактом, что расследование о коррупции затронуло близких к президенту персон, пишет Financial Times (FT).

    Когда стало ясно, что закон поставил под угрозу процесс вступления Украины в ЕС и финансовую поддержку со стороны ЕС и МВФ, от которых Киев полностью зависит и которые настаивают на независимости органов по борьбе со взяточничеством, Зеленский быстро изменил курс, заявив, что внесет в парламент новый законопроект, гарантирующий автономию этих агентств.

    «Однако тот факт, что администрация президента изначально продвинулась вперед с принятием закона – несмотря на просьбы президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Антониу Кошты не делать этого, –  указывает на то, что некоторые сторонники Украины называют ухудшением «бункерного менталитета». Они предполагают, что руководящий круг вышел за рамки необходимой военной консолидации контроля и использовал свои полномочия, чтобы подавить инакомыслие и обуздать конкурирующие центры власти», – сказано в материале FT.

    Газета подчеркивает, что даже если ЕС хочет видеть Украину членом объединения стран, выполнение требований для вступления потребует фундаментального изменения культуры правящего класса. И делать это необходимо при поддержке народа, который должен верить в страну, которая будет управляться демократией и верховенством закона.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия и страны ЕС предупредили главу киевского режима Зеленского о прекращении финансовой поддержки в случае давления на антикоррупционные органы, включая Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

    При этом жители Киева вышли в среду на очередную акцию протеста против ограничения полномочий НАБУ и САП.

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    30 июля 2025, 22:49 • Новости дня
    Депутат Рады показал золотую сантехнику у бизнес-партнера Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    В квартире украинского бизнесмена Тимура Миндича, близкого к Владимиру Зеленскому, обнаружили золотую сантехнику, фотографии которой опубликовал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    Депутат Верховной рады Ярослав Железняк опубликовал фотографии золотой сантехники, якобы сделанные в квартире бизнесмена Тимура Миндича, передает ТАСС.

    Железняк подчеркнул, что несколько знакомых, посещавших эту квартиру, подтвердили подлинность снимков.

    «Как люди, имея деньги, могут вот себе реально установить золотой унитаз?» – написал он в своем телеграм-канале.

    Ранее депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявлял, что Национальное антикоррупционное бюро Украины прослушивало квартиру Миндича, которую он называл «теневым офисом» Зеленского. По его словам, там обсуждались вопросы продажи оружия, взятки по энергетике, отжим бизнеса и введение санкций против крупных бизнесменов. По словам Гончаренко, доступ в квартиру был только у ближайшего окружения главы киевского режима.

    Тимур Миндич известен как совладелец «Квартал 95», бизнес-партнер и друг Зеленского.

    Ранее украинский политолог заявил, что фигуранты дел НАБУ, связанных с Тимуром Миндичем, дали показания против Владимира Зеленского.

    Сообщалось, что вице-премьер Алексей Чернышов и совладелец фирмы «Квартал 95» Тимур Миндич ранее покинули Украину и считались «кошельками» Зеленского.

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    31 июля 2025, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» узнали, как ВСУ перебрасывают солдат не по назначению в Сумскую область
    «Северяне» узнали, как ВСУ перебрасывают солдат не по назначению в Сумскую область
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки «Север» сообщили о том, как командование ВСУ перебросило в Сумскую область подразделения 73-го морского центра спецопераций.

    «На фоне катастрофических потерь противник вынужден не только передислоцировать на данный участок фронта наиболее боеспособные подразделения с других направлений, но и привлекать их к выполнению задач не по предназначению», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    В застройке на юге Юнаковки ведутся ожесточенные стрелковые, в ходе которых подразделения ВДВ «Северян» зачистили восемь домовладений. Штурм-группы выбили ВСУ из опорпункта в лесном массиве рядом с Новоконстантиновкой (село Перше Травня) и продвинулись на более чем 800 метров на позиции.

    На Харьковском направлении наиболее ожесточенные бои идут в Волчанске и его окрестностях, в лесополосах между селами Меловое, Зарубинка и Хатнее.

    На Великобурлукском направлении штурм-группы через сопротивляющегося противника продвигаются в направлении села Хатнее. В лесу юго-западнее села Меловое «Северяне» продвинулись более чем на 400 метров.

    «В результате огневого поражения Северяне уничтожили семь боевых групп противника вместе с автомобильной техникой. На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены 12 штурмовых групп ВСУ и несколько минометных расчетов противника», – сказано в материале.

    Бойцы уточнили, что в лесном массиве юго-западнее Волчанска штурмовики продвинулись на более чем 550 метров.

    «За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 60 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские военные подразделения на линии фронта столкнулись с острой нехваткой личного состава и серьезной усталостью, сообщила компания CNN.

    Кроме того, украинские военные сталкиваются с недостатком боеприпасов на фоне усиливающегося наступления российских войск и неопределенности с поставками вооружения из США.

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    30 июля 2025, 14:12 • Новости дня
    Песков прокомментировал данные СВР о выдвижении Залужного в президенты Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Информация о том, что бывший главнокомандующий ВСУ и нынешний посол Украины в Лондоне Валерий Залужный может быть выдвинут кандидатом в президенты Украины, «говорит сама за себя», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что не считает необходимым давать какие-либо подробные комментарии по поводу сведений, озвученных Службой внешней разведки (СВР) России, передает ТАСС. По его словам, эта информация настолько очевидна, что не требует дополнительных разъяснений.

    «Здесь, наверное, вряд ли требуется наш комментарий, эта информация говорящая, говорит сама за себя, поэтому здесь добавить нечего», – сказал Песков.

    Ранее СВР сообщила, что Вашингтон и Лондон обсудили с представителями офиса Зеленского его замену на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

    Журналист Сеймур Херш заявлял, что США готовы предпринять меры по «насильственной смене власти» на Украине в пользу бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, если Владимир Зеленский не согласится уйти добровольно.

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    30 июля 2025, 21:45 • Новости дня
    Главком ВСУ перевел обучение украинских военных под землю

    Главком ВСУ Сырский потребовал вести обучение военных в подземных центрах

    Tекст: Вера Басилая

    Глава ВСУ Александр Сырский распорядился изменить систему обучения военных, максимально перевести учебный процесс под землю после ракетных ударов по центру подготовки военных ВСУ.

    Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский после удара Вооруженных сил России по учебному центру потребовал ужесточить меры безопасности в военных учебных заведениях страны, передает ТАСС. Он отметил, что из-за угрозы со стороны ракет и беспилотников ВС России вся территория Украины находится в зоне риска. По его словам, учебный процесс «должен быть максимально переведен под землю».

    Сырский также указал на необходимость немедленного реагирования на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников. К таким выводам он пришел по итогам доклада заместителя начальника Генштаба ВСУ по вопросам подготовки Игоря Скибюка.

    Ранее в результате удара «Искандером» по учебному центру сухопутных войск стратегического резерва в Черниговской области украинские военные понесли потери около 200 убитыми и ранеными.

    Сухопутные войска вооруженных сил Украины подтвердили потери после удара по учебному подразделению ВСУ.

    Командование ВСУ после атаки беспилотников на учебные центры на Украине запретило размещать военных и технику в палаточных городках.

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    31 июля 2025, 11:22 • Новости дня
    Эксперт назвал перспективы продвижения ВС России после освобождения Часова Яра

    Военный эксперт Кнутов назвал перспективы продвижения ВС России после освобождения Часова Яра

    Эксперт назвал перспективы продвижения ВС России после освобождения Часова Яра
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Операция по освобождению Часова Яра сопровождалась рядом сложностей в силу географических особенностей местности и превращения противником населенного пункта в крепость. Взятие города открывает российским военным путь к Константиновке, а также Славянско-Краматорской агломерации, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Противник считал Часов Яр неприступным. Он также полагал, что российским бойцам никогда не водрузить там знамя. Все эти надежды украинского военного руководства оказались пустыми. Освобождение города – эта значимая победа ВС России и подвиг наших военнослужащих», – подчеркнул Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Он указал, что операция сопровождалась рядом сложностей. «Во-первых, Часов Яр фактически был превращен ВСУ в крепость. Противник использовал жилые здания в качестве опорных пунктов, а между ними он прорыл подземные ходы», – пояснил собеседник.

    «Во-вторых, продвижение ВС России осложняли географические особенности местности – Часов Яр расположен на господствующей высоте», – добавил Кнутов. Тем не менее, четкие и выверенные действия наших солдат привели к освобождению населенного пункта.  

    По его словам, теперь перед российскими военными открывается путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, – Славянско-Краматорской, а также к Константиновке, операция по освобождению которой будет непростой. Но наши военные уже работают над тем, чтобы изолировать район боевых действий, обескровить противника и измотать его, отметил эксперт.

    «То есть задача – взять Константиновку в огневое окружение и усложнить украинской армии подвоз боеприпасов, ротацию личного состава. В результате это должно привести к тому, что либо противник оставит город, либо мы освободим его с большими для ВСУ потерями. Затем возможно продвижение на Славянск и Краматорск», – заключил Кнутов.

    Напомним, российские военные освободили город Часов Яр в ДНР, сообщило Минобороны. Это произошло в результате наступательных действий Южной группировки войск на Краматорско-Дружковском направлении, говорится в сообщении ведомства. Причем ВС России уничтожили крупнейшее за всю историю спецоперации подразделение ВСУ во время боев.

    Российские войска эвакуировали большую часть населения Часова Яра. Как рассказали ТАСС в российских силовых структурах, люди долгое время оставались в подвалах, дожидаясь российских военнослужащих. Военным еще предстоит обследовать множество подвалов, чтобы понять, где еще есть люди.

    Вместе с тем операторы БПЛА выявляют остатки пехоты ВСУ в лесополосах. Штурмовики уничтожают их FPV-дронами и ударами артиллерии, рассказал РИА «Новости» начальник разведки с позывным «Тэпа».

    Продвижение российских войск к Часову Яру началось в конце весны 2024 года. Город имеет важное оперативно-стратегическое значение. Он находится на высоте 227 м над уровнем моря среди холмистой степной равнины. С юга и востока прикрывается холмами, в восточных пригородах протекает канал Северский Донец – Донбасс шириной около 30 метров.

    Газета The New York Times называла Часов Яр «ключом к Донбассу», поскольку его взятие позволит российским войскам почти беспрепятственно продвинуться в сторону Краматорска и других городов.

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    30 июля 2025, 16:56 • Новости дня
    Эксперт: Киев хочет решить проблему дефицита медиков в ВСУ женщинами с «гражданки»

    Политолог Шеслер: Киев просчитался с введением автоматического учета женщин-медиков

    Эксперт: Киев хочет решить проблему дефицита медиков в ВСУ женщинами с «гражданки»
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Автоматический учет женщин-медиков на Украине ухудшит гуманитарную ситуацию в стране, а также поспособствует росту коррупции и приведет к еще большему оттоку кадров в Европу, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее на Украине женщин-медиков решили автоматически ставить на воинский учет.

    «Нововведение ухудшит жизнь десятков тысяч женщин-медиков на Украине. Им ограничат выезд за границу, как военнообязанным, и в целом урежут свободу передвижения. Раньше эти меры касались только тех немногих, кто встал на учет добровольно», – рассказала политолог Лариса Шеслер.

    «Кроме того, в стране давно сокращают финансирование медицинской сферы, закрывают поликлиники и больницы. Например, в Николаеве из семи поликлиник осталось только три. В три раза урезали число кластерных районных больниц. Сейчас Киев пытается решить катастрофическую нехватку медиков в ВСУ, рассчитывая привлечь женщин с «гражданки», – детализировала эксперт.

    «Но уже очевидно, что власти просчитались. Все, кто мог, давно уехали с Украины в Польшу и Чехию. Там у медиков есть возможность подтвердить свои образование и опыт, а затем продолжить работать по специальности, не подвергая себя опасностям прифронтовых зон», – продолжила спикер.

    «Но и те, кто остались, не пойдут работать в госпитали и медсанбаты. Они начнут договариваться с госорганами, давать взятки, чтобы их сняли с учета или перевели в другую категорию. Также женщины-медики продолжат уезжать за границу, хотя теперь это будет стоить дороже, чем раньше», – спрогнозировала собеседница.

    «В итоге медицинское обслуживание на Украине резко ухудшается – как количественно, так и качественно. Людям негде диагностироваться и лечиться. Чем меньше врачей, тем больше недиагностированных и невылеченных заболеваний. К тому же, в стране почти не осталось бесплатной медицины, пациенты платят даже за бинты и шприцы. Может быть, еще рано говорить о полномасштабной гуманитарной катастрофе, но ситуация крайне тяжелая», – посетовала аналитик и допустила, что в скором времени на Украине могут пройти немногочисленные протесты против автоматического учета женщин-медиков.

    В среду правительство Украины внесло изменения в законодательство – теперь женщины с медицинским или фармацевтическим образованием будут автоматически ставиться на воинский учет без личного присутствия, сообщил по итогам заседания украинского кабинета министров представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

    Учет коснется не только врачей общего профиля, но и стоматологов, медсестер, провизоров, фармацевтов, физиотерапевтов, ассистентов, массажистов, операторов оборудования и работников, обслуживающих производство фармацевтической продукции и косметики.

    Также кабмин обновил алгоритм действий для учебных заведений и территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по передаче данных по таким категориям женщин. Кроме того, изменены механизмы внесения информации в реестр военнообязанных «Оберег».

    Ранее на Украине был принят закон, разрешающий призыв по контракту мужчин старше 60 лет. Газета ВЗГЛЯД объясняла, что власти таким образом пытаются остановить массовый отток возрастных военных из ВСУ и сделать шаг к «бусификации» старшего поколения.

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    31 июля 2025, 10:42 • Новости дня
    Украинцы пожаловались на рабство на финских фермах
    Украинцы пожаловались на рабство на финских фермах
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские рабочие на клубничных фермах Финляндии столкнулись с низкими зарплатами, отсутствием выходных и ежедневными сменами по 13-15 часов, сообщила телекомпания Yle.

    Yle сообщила, что украинские рабочие, занятые на финских клубничных фермах, пожаловались на тяжелые условия труда, заниженные зарплаты и отсутствие выходных, передает канал 360.

    По данным журналистов, трудовые права мигрантов с Украины регулярно нарушались: людям приходилось работать сверхурочно и без дополнительных выплат.

    Одна из работниц Борислава Коневич рассказала, что управляющий с Украины и хозяин фермы оскорбляли работников, а смены длились по 13-15 часов в сутки. По ее словам, в расчетных листках не указывали фактическое количество отработанных часов, и зарплату платили как по часовой, так и по сдельной системе, не компенсируя переработки.

    Украинцы признавались, что из-за тяжелых условий были вынуждены принимать обезболивающее утром и вечером.

    Сообщается, что владелец фермы отверг все обвинения и не позволил журналистам пообщаться с рабочими.

    Ранее власти Финляндии обнаружили случаи рабского труда на клубничных плантациях. Финские фермеры использовали мигрантов для работы в тяжелых условиях без оплаты и нормальных условий проживания. Правозащитники заявили о системной эксплуатации иностранных работников в сельском хозяйстве страны.

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    31 июля 2025, 09:29 • Новости дня
    Центры подготовки ВСУ с инструкторами-иностранцами поражены под Киевом
    Центры подготовки ВСУ с инструкторами-иностранцами поражены под Киевом
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    По центрам подготовки украинских военных, где работали иностранные инструкторы, нанесены удары в Киевской области.

    «Киев и область… Поражены несколько центров подготовки с иностранными инструкторами», – цитирует РИА «Новости» координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.

    По его словам, попадания отмечались в местах, где происходит деление на подразделения, а также комплектация выведенных с линии боевого соприкосновения подразделений.

    Напомни, накануне подполье сообщало о поражении установок HIMARS в Николаевской области.

    Подполье также  сообщало о нанесении ударов по системам противовоздушной обороны ВСУ в Черниговской области.

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    30 июля 2025, 23:05 • Новости дня
    На Украине заявили о готовности Ермака пожертвовать евроинтеграцией ради власти

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак готов пожертвовать процессом евроинтеграции ради сохранения Владимира Зеленского у власти и организации его победы на следующих выборах, заявила исполнительный директор центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

    Андрей Ермак, руководитель офиса Владимира Зеленского, готов пожертвовать перспективами евроинтеграции Украины ради сохранения власти действующего лидера, передает ТАСС. Об этом заявила исполнительный директор центра противодействия коррупции Дарья Каленюк, отметив, что для Ермака крайне важно убедить Зеленского идти на второй срок и организовать выборы с гарантированной победой.

    «Если цена вопроса – провал евроинтеграции и помощи от Запада – не беда», – написала Каленюк в социальной сети Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

    По ее мнению, пока Ермак сохраняет полный контроль над Зеленским, он будет готов идти на рискованные шаги ради удержания власти. Усиление роли Ермака отмечается не только в самой Украине, но и за ее пределами.

    Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил о намерении США насильственно сменить Владимира Зеленского на Валерия Залужного в ближайшее время.

    Служба внешней разведки России сообщила, что представители США и Британии провели тайную встречу в Альпах, где обсуждалась возможная смена власти на Украине.

    Киев на этой встрече представляли Андрей Ермак, Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) и Валерий Залужный.

    Владимир Олейник, участник движения «Другая Украина» и экс-депутат Верховной рады, предположил, что Ермак обсуждал убежище для Зеленского на этой встрече.

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    31 июля 2025, 01:01 • Новости дня
    Мужчины старше 25 лет на Украине автоматически стали «солдатами запаса»

    Tекст: Ирма Каплан

    Военнообязанным на Украине старше 25 лет, не проходившим военную службу, будет автоматически присваиваться воинское звание «солдат (матрос) запаса» одновременно с принятием на воинский учет, сообщило оборонное ведомство страны.

    Согласно утвержденному правительством Украины нововведению, воинское звание «солдат (матрос) запаса» будет присваиваться мужчинам старше 25 лет без вызова в ТЦК и СП (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, аналог военкомата на Украине), передает ТАСС.

    Автоматическое взятие на военный учет распространяется и на женщин с медицинским образованием без личного присутствия, а также отправку повесток заказными письмами с описанием вложения и уведомлением о вручении в адрес проживания и формирование поименных списков специальной системой для отправки команд во время призыва на военную службу.

    До этого призыву на Украине подлежали мужчины от 25 до 60 лет. Всеобщая мобилизация объявлена в стране с февраля 2022 года, с мая 2024 года ее правила были ужесточены, многие категории призывников лишились льгот и отсрочек.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, женщины с медицинским или фармацевтическим образованием на Украине будут автоматически включаться в воинский учет без необходимости личного присутствия.

    В начале июля украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что парламент страны исключает вероятность принятия закона о принудительной мобилизации женщин для службы в ВСУ.

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    31 июля 2025, 04:09 • Новости дня
    Суд Нью-Йорка дал ход обвинениям Нетребко против «Метрополитен-опера»

    Tекст: Ирма Каплан

    Суд Нью-Йорка постановил дать ход иску российской оперой певицы Анны Нетребко против театра «Метрополитен-опера» из-за дискриминации по национальному признаку.

    «Ходатайство Нетребко о пересмотре решения удовлетворено частично и отклонено частично. Ее иски о дискриминации по признаку национального происхождения подлежат восстановлению. Во всех остальных аспектах ее ходатайство отклоняется», приводит РИА «Новости» выдержку из судебного документа.

    «Метрополитен-опера» в 2022 году исключила артистку из постановок, так как она не выполнила требование и не отказалась от публичной поддержки президента России Владимира Путина на фоне событий на Украине.

    В ответ на это Нетребко обвинила театр в дискриминации, диффамации, нарушении контрактов. В августе 2024 года суд отверг большинство ее обвинений, оставив дискриминацию по половому признаку.

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, российская оперная певица Анна Нетребко вышла на сцену Берлинской государственной оперы при заметно меньшем количестве протестующих, что отражает ослабление интереса к «отмене» российских артистов в Европе.

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