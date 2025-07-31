Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причём делают это почему-то от имени русской культуры.2 комментария
Заседание Рады по антикоррупционному закону решили показать в прямом эфире
Впервые с начала спецоперации на Украине заседание Верховной рады, где рассмотрят важный для западной поддержки антикоррупционный закон, будет транслироваться в прямом эфире.
Заседание Верховной рады Украины впервые с начала спецоперации на Украине будет показано в прямом эфире на украинском телевидении, сообщает ТАСС. Трансляцию проведет парламентский телеканал «Рада». Депутат Ирина Геращенко отметила: «Сегодняшнее заседание будет транслировать канал «Рада».
До 24 февраля 2022 года заседания парламента регулярно показывали в прямом эфире, однако после начала спецоперации практика была прекращена из соображений безопасности. В последние два года депутаты публиковали фрагменты заседаний в социальных сетях, таких как YouTube и TikTok.
На предстоящем заседании парламентарии рассмотрят закон о восстановлении независимости антикоррупционных органов страны. Напомним, ограничение их полномочий на прошлой неделе вызвало масштабные протесты на Украине и предостережения со стороны западных стран о возможном прекращении финансовой поддержки Киева.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский предложил восстановить полномочия НАБУ после массовых протестов в Киеве. Депутаты, поддерживающие Зеленского, отказались голосовать за отмену закона о НАБУ из-за опасений перед общественной реакцией. Зеленский запер послов стран G7 в отдельной комнате без связи на время голосования по закону о НАБУ.