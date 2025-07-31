Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.6 комментариев
Депутат Гончаренко в Раде показал Зеленскому «Зе енд»
Украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) на заседании Рады обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в попытке установить диктатуру после подписания закона о лишении полномочий украинских антикоррупционных органов.
«Зеленский, подписав закон о лишении полномочий украинских антикоррупционных органов, подписал явку с повинной. Он решил построить диктатуру, но народ этого не позволит. Я обращаюсь к Зеленскому: забудь про новый президентский срок! Это пятно, которое ты уже не прикроешь никаким блейзером цвета хаки! Это конец!», – заявил Гончаренко, развернув картонку с надписью «Зе енд», отсылая к фамилии Зеленского и выражению «The end», передает ТАСС.
В своей речи Гончаренко указал, что Зеленский должен защищать страну, а не своих соратников от расследований, и добавил, что «этот сериал закончился, это конец твоего кино», намекая на сериал «Слуга народа», который сделал Зеленского популярным.
Депутат также обратился к коллегам из фракции «Слуга народа» с призывом вернуть антикоррупционным органам полномочия. По словам Гончаренко, Зеленский «все равно вас кинет, а народ с вас все равно стребует».
Ранее Европейский союз приостановил финансовую поддержку Киева на фоне новых законов, сузивших полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Сообщалось, что Зеленский под давлением Запада отменил изменения в законе о НАБУ и САП.
В четверг Верховная рада приняла закон о восстановлении независимости НАБУ и САП.