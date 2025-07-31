Депутат Гончаренко в Раде показал Зеленскому «Зе енд»

Tекст: Валерия Городецкая

«Зеленский, подписав закон о лишении полномочий украинских антикоррупционных органов, подписал явку с повинной. Он решил построить диктатуру, но народ этого не позволит. Я обращаюсь к Зеленскому: забудь про новый президентский срок! Это пятно, которое ты уже не прикроешь никаким блейзером цвета хаки! Это конец!», – заявил Гончаренко, развернув картонку с надписью «Зе енд», отсылая к фамилии Зеленского и выражению «The end», передает ТАСС.

В своей речи Гончаренко указал, что Зеленский должен защищать страну, а не своих соратников от расследований, и добавил, что «этот сериал закончился, это конец твоего кино», намекая на сериал «Слуга народа», который сделал Зеленского популярным.

Депутат также обратился к коллегам из фракции «Слуга народа» с призывом вернуть антикоррупционным органам полномочия. По словам Гончаренко, Зеленский «все равно вас кинет, а народ с вас все равно стребует».

Ранее Европейский союз приостановил финансовую поддержку Киева на фоне новых законов, сузивших полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Сообщалось, что Зеленский под давлением Запада отменил изменения в законе о НАБУ и САП.

В четверг Верховная рада приняла закон о восстановлении независимости НАБУ и САП.