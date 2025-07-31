Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.12 комментариев
Зеленский подписал закон о восстановлении независимости НАБУ и САП
Владимир Зеленский утвердил закон, который возвращает независимость НАБУ и САП, спустя чуть больше недели после передачи этих органов под контроль генпрокурора.
Глава Украины Владимир Зеленский подписал документ, восстанавливающий независимость Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщает ТАСС.
В видеообращении Зеленский подчеркнул: «Хочу поблагодарить всех парламентариев за принятие моего законопроекта – теперь уже закона. Только что подписал документ, текст будет немедленно опубликован».
По его словам, власти прислушались к общественному мнению и чиновники оперативно уведомят западных партнеров об изменениях. Новое законодательство было принято после того, как предыдущее решение Рады ограничило независимость НАБУ и САП, передав их под контроль генерального прокурора. После этих изменений по всей Украине прошли протесты, а западные партнеры обвинили украинское руководство в поощрении коррупции.
Новый закон, инициированный Зеленским, был одобрен парламентом в двух чтениях и сразу подписан спикером. Документ вернул антикоррупционным органам автономность и сохранил все гарантии их независимости.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховная рада Украины восстановила независимость Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Депутаты, поддерживающие Зеленского, отказались голосовать за отмену закона о НАБУ из-за опасений перед общественной реакцией.
Еврокомиссия пригрозила приостановить финансовую поддержку Киева, если давление на антикоррупционные органы продолжится.