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Стало известно о передаче переговоров Зеленского с Миндичем в ФБР
Депутат Рады: Записи разговоров Зеленского с Миндичем изучает ФБР
Записи переговоров совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, которого считают «кошельком» Владимира Зеленского, передали для изучения в ФБР, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Украинские СМИ сообщали, что НАБУ и САП, возможно, сделали запись слов Зеленского, когда прослушивали разговоры Миндича. Сообщалось, что квартира Миндича иногда служила местом для встреч и тайных переговоров.
Дубинский уверен, что материалы НАБУ, полученные в ходе мероприятий по квартире Миндича, переданы в ФБР. По его словам, НАБУ могла записать переговоры Миндича с Зеленским, (экс-вице-премьером Алексеем) Чернышовым, Ермаком, (министром юстиции Германом) Галущенко, рядом бизнесменов.
При этом, о чем были эти разговоры и откуда депутат располагает информацией, Дубинский не уточнил.
Ранее депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявлял, что Национальное антикоррупционное бюро Украины прослушивало квартиру Миндича, которую он называл «теневым офисом» Зеленского.
Ранее в квартире украинского бизнесмена Тимура Миндича, близкого к Владимиру Зеленскому, обнаружили золотую сантехнику.
Также украинский политолог заявил, что фигуранты дел НАБУ, связанных с Тимуром Миндичем, якобы дали показания против Зеленского.
Сообщалось, что вице-премьер Алексей Чернышов и совладелец фирмы «Квартал 95» Тимур Миндич ранее покинули Украину. Их считали «кошельками» Зеленского.