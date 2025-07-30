Зеленский и Ермак: обрушение режима

Виталий Трофимов-Трофимов
Холокост не оправдывает геноцид
На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.
Александр Филиппов
Плещеево озеро показало спонтанный социальный порядок
За три недели я не видел ни одного пьяного человека. Это-то понятно, трезвый – значит, русский. Но и все прочее было в полном порядке. Это можно было бы объяснить, например, наличием полицейских или дружинников. Но их не было.
Игорь Мальцев
Германия интенсивно вооружается для фальшивой войны
Еще пару лет назад никто и представить не мог, что Германия, которая по очевидным причинам вообще не должна иметь вооружений, будет говорить о милитаризации. Хотя бы потому, что это нарушает ее собственные законы.