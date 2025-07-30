Еще пару лет назад никто и представить не мог, что Германия, которая по очевидным причинам вообще не должна иметь вооружений, будет говорить о милитаризации. Хотя бы потому, что это нарушает ее собственные законы.

За три недели я не видел ни одного пьяного человека. Это-то понятно, трезвый – значит, русский. Но и все прочее было в полном порядке. Это можно было бы объяснить, например, наличием полицейских или дружинников. Но их не было.

На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.

Зачем Трамп пугает российских покупателей нефти Уже 8 августа Дональд Трамп может ввести самые жесткие санкции против российской нефти – запретить покупать ее другим странам. Это настолько серьезная по последствиям угроза, что рынки никак не могут в нее поверить. Речь идет фактически о полной остановке российского нефтяного экспорта. Согласятся ли на это Индия и Китай – крупнейшие покупатели нашей нефти? Подробности Перейти в раздел

Европа теряет еще одно нейтральное государство Еще одна европейская страна рискует утратить нейтралитет. Так, глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила о готовности страны начать дискуссию о вступлении в НАТО. Эксперты отмечают, что в случае необходимой политической воли со стороны Вены, этот шаг может быть легко осуществим, однако потерю нейтралитета может не одобрить население республики. Что вступление Австрии в НАТО будет означать для России? Подробности Перейти в раздел

Как и почему ошибались подводники Второй мировой Может ли подводная лодка вести торпедную атаку не по кораблям, а по скалам? События Второй мировой войны показывают, что вполне. Более того, в результате подобных ошибок командиры-подводники получали иногда даже высокие награды. Ровно 80 лет назад случилась последняя ошибка подводного флота времен Второй мировой. Почему и как все это происходило? Подробности Перейти в раздел

Британцев приговорили к лишению интернет-свободы «Речь идет о тотальном контроле, и более ни о чем». Такими словами жители Великобритании комментируют первые итоги работы только что вступившего в действие закона о безопасности в интернете. Намерения заявлены самые что ни на есть благие: защитить психику детей от угроз из цифрового пространства. Однако практика показывает нечто совсем иное. Подробности Перейти в раздел

Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности Перейти в раздел